Black Eagle gana el Campeonato Líbano Blue Belt con 115 puntos por delante de Anwar y Mont La Salle. El concurso reunió a 219 participantes en el complejo Émile Lahoud en Dékouane. Los resultados transmitidos el 19 de noviembre detallan a los ganadores, de niños de seis años a categorías de campeonato para adultos.

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Black Eagle ganó el Líbano Taekwondo 2026 Blue Belt Championship con 115 puntos. Anwar terminó segundo con 108 puntos, por delante de Mont La Salle, tercero con 50 puntos. Celebrada en el complejo deportivo del Presidente Emile Lahoud en Dékouane-Mar Roukoz, el concurso reunió a 219 participantes, niños y niñas, de todas las categorías.

El comunicado de la Federación Libanesa de Taekwondo fue transmitido el 19 de noviembre por Jalal Beainou. Las reuniones tuvieron lugar en tres zonas de combate. Los rankings del club son siete puntos entre Black Eagle y Anwar. La clasificación individual varía de seis años a categorías adultas.

Taekwondo: el podio de los cinturón azules

1st : Águila negra 115 puntos.

115 puntos. 2a: Anwar 108 puntos.

108 puntos. 3a : Mont La Salle50 puntos.

El campeonato fue anfitrión del presidente de la federación, Habib Zarifé, y su secretario general, Richard Abi Zeid Daou. También estuvieron presentes los Vicepresidentes Omar Masri y Mohammad Kazan, junto con Elie Nehmé, Joe Khoury y André Rostom. Anwar Nehmé, Georges Khattar, líderes de clubes y familias también presenciaron los combates.

Aquí están los ganadores de las categorías en los resultados reportados por la federación.

Niños de 6 a 8 años

Entre los niños de seis años, Andrew Abu Zgheib, del Águila Negra, ganó la categoría de menos de 20 kg.

Niños de siete años:

Menos de 20 kg: Jason Chaaya (Mont La Salle).

Menos de 24 kg: Ivan Mallah (IML).

Menos de 26 kg: Kevin Rizk (Águila Negra).

Menos de 28 kg: Pierre Samra (Águila Negra).

Menos de 30 kg: Joseph Naccache (Anwar).

Menos de 32 kg: Charbel Antar (Sacré-Coeur).

Menos de 36 kg: Joseph Abu Younes (Mont La Salle).

Niños de ocho años:

Menos de 24 kg: Nicolas Haber (Águila Negra).

Menos de 26 kg: Khaled Rahal (Liwaa Beirut).

Menos de 28 kg: Mohammad Noureddine (Aguila Negra).

Menos de 30 kg: Émile Nasr (Mont La Salle).

Menos de 32 kg: Georges Haddad (Combat Arena).

Menos de 34 kg: Georges Bou Melheb (Jamhour).

Menos de 36 kg: Joseph Sawwa (Taekwon).

Menos de 40 kg: Albert Kaddissi (Académie des combatants).

Niños de 9 a 11 años

Niños de nueve años:

Menos de 24 kg: Elias Kallas (Anwar).

Menos de 26 kg: Charbel Tabet (Black Eagle).

Menos de 28 kg: James Ghaoui (Águila Negra).

Menos de 30 kg: Karl Trabay (Bouddha).

Menos de 32 kg: Assaad Fattouche (campos elite).

Menos de 34 kg: Charbel Jerdak (Anwar).

Menos de 36 kg: Samuel Achkar (Anwar).

Menos de 38 kg: Brian Zakhour (Deir el-Qamar).

Menos de 40 kg: Charbel Achkar (Mont La Salle).

Menos de 43 kg: Pietro Boulos (Naous).

Más de 43 kg: Richard Kallas (Elite Fields).

Niños de 10 y 11 años:

Menos de 28 kg: Ryan Saad (Águila Negra).

Menos de 30 kg: Jacob Kroumian (Elite Fields).

Menos de 32 kg: Marc Khoury (Champions Elite).

Menos de 34 kg: Jad Hajj (Taekwon).

Menos de 36 kg: Christopher Nakhle (Águila Negra).

Menos de 38 kg: Lucas Makdesi (Águila Negra).

Menos de 40 kg: Ryan Kebbé (Squadra).

Menos de 43 kg: Haidar Jaafar (Al-Israa).

Menos de 46 kg: Antoine Hajjar (Anwar).

Más de 50 kg: Chris Matar (Águila Negra).

Niñas de 7 a 9 años

Chicas de siete años:

Menos de 24 kg: Marita Njeim (Mont La Salle).

Menos de 28 kg: Charelle Saade (Lebanon Martial Arts Club).

Menos de 34 kg: Mia Berro (Académie des combatants).

Chicas de ocho años:

Menos de 24 kg: Narjess Dergham (Águila Negra).

Menos de 26 kg: Diala Abu Darhamin (Bashara al-Borj).

Menos de 30 kg: Selena Zreik (Mont La Salle).

Menos de 32 kg: Sophie Tannouri (Elite Fields).

Chicas de nueve años:

Menos de 24 kg: Julia Baki (Al-Israa).

Menos de 28 kg: Chloe Saliba (Anwar).

Menos de 30 kg: Valentina Kheirallah (Anwar).

Menos de 32 kg : Léa Khoury (Mont La Salle).

Menos de 34 kg: Rimi Slim (Anwar).

Menos de 40 kg: Kayla Ashkar (Anwar).

Más de 43 kg: Nay Saliba (Anwar).

Niñas de 10 y 11 años

Menos de 28 kg: Anna Aquilina Moukalled (Atallah).

Menos de 32 kg: Fatima Dergham (Águila Negra).

Menos de 34 kg: Guadalupe Chaban (Águila Negra).

Menos de 38 kg: Haven Khattar (Taekwon).

Menos de 40 kg: Myriam Sakr (Taekwon).

Menos de 43 kg: Rafka Alam (Combat Arena).

Menos de 46 kg: Kate Achkar (Phenician).

Más de 50 kg: Gaia Haj Assaf (Anwar).

Títulos en Cadetes y Cadetes

Cadetes:

Menos de 37 kg: Jason Ghaoui (Águila Negra).

Menos de 41 kg: Elie Khalil (Cuerpo de Oro).

Menos de 45 kg: Charbel Mahfoud (Bouddha).

Menos de 53 kg: Karl Chamoun (Águila Negra).

Menos de 57 kg: Mike Semoun (Caridad).

Menos de 65 kg: Calvin Ghanem (Águila Negra).

Más de 65 kg: Serge Sarkis (Naous).

Regalos:

Menos de 37 kg: Sophie Chahoud (Taekwon).

Menos de 41 kg: Jouna Bitar (campos Elite).

Menos de 44 kg: Joury Khoury (Golden Body).

Menos de 47 kg: Toulin Souki (Al-Israa).

Menos de 51 kg: Gabrielle Ibrahim (Homenetmen Beirut).

Menos de 55 kg: Raphaëlle Francis (Riyadh Beirut).

Menos de 59 kg: Sandrine Abu Younes (Mont La Salle).

Más de 59 kg: Hala Jammal (Al-Israa).

Juniors y adultos: los otros ganadores

Entre los jóvenes, Kevin Nassar, del Águila Negra, ocuparon el primer lugar de los menores de 59 kg. Tamim Khatib de Liwaa Rafid terminó segundo.

Cuatro categorías están en la lista de subalternos. Kelly Achkar del club Rawda gana a menos de 52 kg. Jouella Souma, de Buda, impone en menos de 55 kg. Mary Jane Aoun, de Águila Negra, gana menos de 63 kg. Lynn Chaaya, de Taekwon, terminó primero con menos de 68 kg.

Entre los hombres, Guy Miguel Bachian, de Combat Arena, gana menos de 68 kg. Mohammad Wehbé de Budo Dojo gana menos de 74 kg por delante de Ali Alexei Hijazi de Anwar. Entre las mujeres, Noémie Francis, de Riyadi Beirut, ocupó el primer lugar de menos de 57 kg.

Michel Majdalani, presidente de la Comisión de Arbitraje de Kyorugi, dirigió los combates. He was assisted by international and national arbitrators, including Ziad Faraj, Anthony Fares, Salim Asmar, Soha Kazzi, Alexandra Zeidan, Maria Zeidan and Kheireddine Faraj.

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