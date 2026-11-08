Trump después de mitad de período: ¿más impredecible en el extranjero?

Los períodos intermedios limitan la capacidad de Trump de imponer su política exterior de manera sostenible sin retirar su iniciativa. Presupuesto, guerra, sanciones y aranceles aduaneros: análisis de las palancas que quedan en la Casa Blanca y las que el nuevo Congreso puede oponerse al Presidente.

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Los períodos intermedios reducen la capacidad de Donald Trump de imponer su política exterior de manera sostenible, pero no le privan de los medios para actuar rápidamente. A partir de enero, el Congreso Democrático podrá desafiar sus créditos, controlar sus decisiones y bloquear los nombramientos. Entre un anuncio presidencial y su financiación a largo plazo, la brecha puede ampliarse. Aquí es donde reside la nueva imprevisibilidad americana.

Una derrota electoral no conduce automáticamente a un presidente a la guerra. No lo trae de vuelta, por necesidad, a la negociación. Después de las elecciones del 3 de noviembre, la respuesta útil es examinar los poderes restantes de Trump, los que el Congreso puede oponerse y el momento de su confrontación. El Presidente mantiene la iniciativa diplomática y el mando militar. Perde la perspectiva de una mayoría parlamentaria dispuesta a acompañar sus elecciones.

El cambio político es inmediato, la transferencia del poder parlamentario no lo es. El mandato del nuevo Congreso comienza el 3 de enero de 2027, de conformidad con la 20a enmienda. Por consiguiente, los representantes elegidos salientes siguen votando durante el período de transición. Los interlocutores extranjeros deben seguir ahora dos horizontes: lo que la Casa Blanca puede decidir antes de enero y lo que la nueva mayoría aceptará financiar o consolidar.

La iniciativa sigue en la Casa Blanca

El Presidente dirige las relaciones diplomáticas y sigue siendo el Comandante en Jefe. Sin embargo, la Constitución comparte la política exterior entre varias instituciones: el Congreso decide sobre leyes y créditos, mientras que el Senado interviene en particular en el nombramiento y aprobación de tratados. Así que perder una mayoría no transforma la Casa Blanca aplicando una política exterior definida únicamente por los parlamentarios.

Trump puede seguir reuniéndose con líderes, establecer posiciones de negociación e instruir su administración dentro del marco legal existente. Una oferta para negociar o una amenaza pública no requiere el voto previo de una nueva ley. Esta capacidad para crear un evento diplomático sigue siendo, incluso si su popularidad disminuye.

La dificultad surge cuando un anuncio implica nuevos gastos, cambios legislativos o compromiso institucional duradero. Un socio puede obtener una promesa presidencial sin obtener la garantía de que el Congreso votará los fondos necesarios. Por el contrario, una iniciativa apoyada por parlamentarios puede encontrar un veto presidencial. La política estadounidense entonces se convierte en el producto de la confrontación en lugar de una cadena alineada de toma de decisiones.

La financiación limita la duración de los compromisos

El poder presupuestario da a los representantes elegidos una palanca concreta. Una mayoría hostil puede rechazar ciertos sobres, imponer condiciones a su uso o exigir informes detallados. Para una operación externa, las cuestiones clave se convierten en costos, duración, objetivos y condiciones de salida.

Una restricción presupuestaria no implica necesariamente reducir todos los activos militares. El Congreso puede distinguir entre proteger las fuerzas ya desplegadas, suministrar un aliado y expandir una campaña. Esto es políticamente importante: un parlamentario puede desafiar una operación sin tratar de exponer a soldados estadounidenses a un riesgo adicional.

Sin embargo, la Casa Blanca mantuvo el veto. Para superarlo, hay que reunir dos tercios en cada habitación. Una victoria democrática, incluso amplia, no significa que todas las decisiones del Presidente puedan anularse. Los funcionarios republicanos elegidos dispuestos a apoyar una restricción se vuelven decisivos. La sucesión de Trump y el deseo de proteger su propio futuro pueden fortalecer su autonomía, sin garantizar su voto sobre cada cuestión.

La guerra sigue sujeta a normas en disputa en su aplicación

La Constitución otorga al Congreso el poder de declarar la guerra. La Resolución de Poderes de Guerra de 1973 añade un mecanismo para evitar que una intervención decidida por el ejecutivo se extienda indefinidamente sin autorización parlamentaria. Su artículo codificado en el artículo 1544 del Título 50 establece, en principio, que el cese del uso de las fuerzas después de 60 días del informe requerido, a menos que se autorice una prórroga legal o imposibilidad para que el Congreso se reúna después de un ataque contra los Estados Unidos. Una extensión máxima de 30 días puede cubrir los requisitos militares para un retiro seguro.

Este dispositivo no ofrece una garantía mecánica contra ninguna escalada. Los desacuerdos pueden estar relacionados con el inicio de obligaciones de presentación de informes, la calificación de las operaciones y el alcance de las facultades presidenciales. Para evaluar una crisis, debemos, por tanto, examinar los actos cometidos y las bases jurídicas invocadas, en lugar de asumir que un resultado electoral es suficiente para detener una campaña.

La nueva mayoría puede sobre todo aumentar el costo político de cada etapa: audiencias, solicitudes de documentos, revisión de gastos, votos sobre autorizaciones. Los funcionarios militares y diplomáticos tendrán que explicar su estrategia a las comisiones que ya no tratarán necesariamente de proteger al Presidente. Esta exposición cambia la conducta de una operación incluso cuando no interrumpe inmediatamente.

Los deberes de aduana muestran que el ejecutivo no tiene tarjeta blanca

La política comercial ya ofrece un ejemplo documentado de un límite legal. El 20 de febrero de 2026, en Learning Resources v. Trump y Associated V.O.S. Selections, la Corte Suprema dictaminó que la Ley de poderes económicos internacionales de emergencia no autorizaba al Presidente a imponer aranceles aduaneros. Se distinguen las facultades de restricción económica previstas en la ley del poder tributario.

Esta decisión no elimina todos los derechos aduaneros u otras delegaciones comerciales votadas por el Congreso. Prohíbe tratar una proclamación de emergencia como autorización ilimitada. Para las empresas y gobiernos extranjeros, la base legal de una medida por lo tanto importa tanto como el anuncio que la precede.

El mismo razonamiento se aplica a la negociación. Una amenaza espectacular puede crear un equilibrio de poder a corto plazo; una medida discutible puede ser suspendida o invalidada. Los socios deben distinguir entre la presión política, la ley reglamentaria aplicable y el compromiso legalmente apoyado. Los períodos intermedios refuerzan esta necesidad de leer las decisiones estadounidenses en varios niveles.

La derrota aumenta la necesidad de resultados, no la libertad de acción

El Presidente puede buscar el éxito internacional más rápido que una reforma nacional negociada con la oposición. Un acuerdo, la liberación de las personas detenidas o la cesación de un conflicto pueden describirse como resultados personales. Este incentivo favorece tanto la negociación como una demostración de fuerza para lograrlo. No permite deducir por adelantado lo que será elegido.

La limitación económica también cuenta. Una escalada que podría aumentar los costos de energía puede agravar la insatisfacción de la energía. Por lo tanto, los líderes extranjeros saben que Washington debe arbitrar entre la presión estratégica y el precio nacional de esta presión. Esto puede alentar a algunos a negociar, otros a esperar un cambio de poder.

Para los aliados estadounidenses, el principal riesgo es confundir la seguridad de Trump con un consenso duradero en Washington. Para sus oponentes, el error opuesto sería creer que la derrota quita cualquier capacidad de iniciativa. En ambos casos, el cálculo debe incluir al presidente, parlamentarios y tribunales, así como las consignaciones ya disponibles.

Por lo tanto, Trump se verá más limitado a largo plazo, sin volverse necesariamente más predecible en sus anuncios o elecciones inmediatos. El peligro no es sólo un presidente que actúa sin límites: también reside en una promesa de que las instituciones no pueden mantenerse juntas, una amenaza cuya ejecución encuentra un obstáculo o un acuerdo cuestionado al financiarlo. Después de los períodos intermedios, la estabilidad de un compromiso estadounidense dependerá más de su traducción legal y presupuestaria que del discurso presidencial.

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