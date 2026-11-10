10 de noviembre de 1990: Beirut comienza la reunificación

On 10 November 1990, militias began evacuating their positions in Beirut. Amal involucra al movimiento. La reunificación progresa bajo tutela siria, mientras que el desarme sigue siendo incompleto. En esta primera etapa, el despliegue gradual del ejército y la distinción entre la retirada urbana y la disolución de formaciones armadas. El proceso continúa hasta el 3 de diciembre, cuando las unidades libanesas se despliegan a Ashrafieh. Esta cronología pone el día de regreso al final de la guerra sin asignarle la reunificación instantánea o la desaparición de todas las armas.

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On 10 November 1990, the militias began evacuating their positions in the Beirut agglomeration. Amal involucra al movimiento, que abre la reunificación del Gran Beirut bajo la autoridad del gobierno libanés. Después de quince años de guerra, la capital entró en una nueva fase. La partida de combatientes de sus zonas debería permitir que el ejército se haga cargo.

Esta fecha marca un comienzo. La reunificación no terminó en un día y la retirada de Beirut aún no significó el desarme general de las milicias. La operación continúa durante las semanas siguientes. También tiene lugar en un equilibrio de fuerzas dominadas por Siria, cuyas tropas permanecen en el Líbano.

Amal comienza la retirada el 10 de noviembre

Los primeros movimientos se referían a Amal en la periferia de Beirut occidental. El 10 de noviembre, hombres del movimiento dejaron sus posiciones con sus armas. Por consiguiente, estas salidas no corresponden a una entrega general de armas al Estado. El plan comienza cambiando el control militar de la capital.

La prensa contemporánea describe un retiro que comenzó el fin de semana del 10 y 11. Amal es la primera milicia en evacuar sus posiciones de Beyruthine ante las Fuerzas Libanesas. El gobierno anuncia entonces un proceso que debe cubrir la capital y su región. Las formaciones interesadas deben abandonar su presencia militar en esta área.

Así que no todas las áreas de la ciudad cambian de manos al mismo tiempo. La retirada de las Fuerzas Libanesas del Este de Beirut es otro paso el 19 de noviembre. El ejército libanés está recuperando gradualmente el control del Gran Beirut y las carreteras. Los pasajes entre las antiguas zonas milicianas reabrirán mientras se desarrolla este despliegue.

La reunificación del Gran Beirut después de la caída de Aoun

El contexto militar cambió menos de un mes antes. El 13 de octubre de 1990, la ofensiva siria puso fin al poder del General Michel Aoun en Baabda. Encontraba refugio en la embajada francesa. La confrontación entre su gobierno y el reconocido poder del Presidente Elias Hraoui terminó por la fuerza.

El 24 de octubre, el gobierno de Selim Hoss anunció la evacuación de milicias del Gran Beirut. Tiene la intención de restaurar la autoridad estatal en una aglomeración con marco de guerra. Por lo tanto, el anuncio precede a más de dos semanas de salidas que comienzan el 10 de noviembre.

Otro bloqueo se refiere a las organizaciones chiítas que compiten. La cesación del fuego del 5 de noviembre entre Amal y Hezbollah, bajo los auspicios de Siria, se está preparando para su evacuación de la capital. Los luchadores del Partido Socialista Progresista también se ven afectados por la retirada. La secuencia combina así acuerdos entre facciones, presión militar siria y el regreso de fuerzas gubernamentales.

Un ejército para reunirse para apoderarse de la ciudad

El despliegue tiene lugar durante la reconstrucción del ejército libanés, dividido durante la guerra. En octubre de 1990 la institución estableció una etapa de su reunificación. El comando fusiona unidades y cambia sus áreas de despliegue. Busca reducir las afiliaciones regionales y denominacionales que habían acompañado la ruptura del país.

Por lo tanto, la reanudación de las posiciones de Milán requiere más que un cambio de bandera en los edificios. Implica unidades bajo comando común. El ejército también reorganiza la capacitación, asignación y mantenimiento de su equipo. Su reconstrucción acompaña el regreso de las instituciones a los territorios controlados por las formaciones armadas.

Sin embargo, este regreso sigue vinculado a la presencia siria. Damasco pesa sobre las decisiones políticas y las condiciones militares de la retirada. La restauración de una sola autoridad libanesa en Beirut no pone fin a esta tutela. La reunificación administrativa y militar de la capital avanza en este contexto.

Retiro del capital y el desarme: dos pasos

El Acuerdo de Taif de 22 de octubre de 1989 prevé la disolución de las milicias libanesas y no libanesas y la entrega de sus armas al Estado. También prevé la unificación de las fuerzas armadas. La retirada realizada en Beirut forma parte de este programa, pero no cumple todas las disposiciones.

El calendario de desarme se extiende a 1991. El 28 de marzo, el Gobierno fijó el 30 de abril como plazo para el depósito de armas. La aplicación sigue siendo incompleta: Hezbollah mantiene su organización armada, mientras que otros grupos también escapan al desarme completo. Por consiguiente, sería incorrecto presentar el 10 de noviembre de 1990 como desaparición de todas las milicias libanesas.

En Beirut, la siguiente etapa se mide en las zonas ocupadas por el ejército. On 3 December 1990, his units deployed to Ashrafieh, the former bastion of Christian militias. Posteriormente, el 10 de noviembre se reúne oficialmente al final del proceso.

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