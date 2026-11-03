Drones: Sudán anuncia denuncia contra Etiopía

Sudán anuncia una denuncia contra Etiopía por presuntos ataques de drones desde su territorio. Addis Abeba rechazó estos cargos en octubre. Egipto apoya a Jartum sin anunciar ninguna intervención militar. Las Naciones Unidas condenan los ataques de los beligerantes y piden la protección de los civiles, sin designar un país de lanzamiento.

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El Gobierno del Sudán anuncia que ha presentado una denuncia contra Etiopía ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana. Acusa a su vecino de permitir ataques de drones desde su territorio. Addis Abeba rechazó cargos similares el 16 de octubre. El origen de la aeronave sigue siendo impugnado.

Khartoum presenta sus acusaciones ante los órganos internacionales

In a statement issued on 2 November 2026 by the Sudanese official agency SUNA, the government claims to have filed a complaint against the Ethiopian authorities. Los desafió sobre ataques contra instalaciones civiles y centrales eléctricas en varios estados del Sudán.

According to the statement, the Rapid Support Forces would use Ethiopian territory to launch explosive drones and missile-equipped aircraft. Khartoum afirma que ha adjuntado documentos a su denuncia y solicita que se detenga esas operaciones. Estas declaraciones proceden de una parte en el conflicto: no constituyen una atribución independiente de los ataques.

Ethiopian denial prior to complaint

La controversia ya se había planteado en la reunión del Consejo de Seguridad el 16 de octubre de 2026. Según la transcripción de las Naciones Unidas, la delegación sudanesa acusó a Etiopía de ser el punto de partida de ataques con drones. Su delegación ha rechazado categóricamente esas acusaciones, considerándolas infundadas.

Al mismo tiempo, el representante de Etiopía ha denunciado amenazas a la seguridad de su país contra los agentes de guerra sudaneseses y ha anunciado elementos futuros del comercio de armas. Esta posición precede al anuncio de la queja de noviembre: no puede presentarse como respuesta a esta nueva presentación.

Apoyo egipcio, sin anuncio de intervención

El comunicado conjunto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio tras las consultas celebradas el 2 de noviembre en El Cairo condena los ataques contra la infraestructura sudanesa, incluida la electricidad y la hidráulica. Los atribuyó a milicias lanzando drones de un país vecino, sin nombrar a ese país en ese pasaje.

Egipto reafirma su apoyo a la unidad del Sudán y sus instituciones. Expresa su disposición a adoptar las medidas permitidas por el derecho internacional y el acuerdo común de defensa. Sin embargo, el texto no anuncia ninguna intervención militar, despliegue o calendario operacional. Los dos Gobiernos reafirman también su oposición a la gestión unilateral de la presa etíope en el Nilo, otro punto de fricción con Addis Abeba.

ONU condena los ataques de beligerantes

En una declaración de fecha 31 de octubre de 2026, el portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas condena la intensificación de los ataques con drones por las partes en el conflicto. It reports hundreds of civilians killed in Sudan and Abyei, including women and children, and denounces attacks on critical infrastructure, including health facilities.

Esta conclusión general no establece el origen geográfico de las aeronaves dirigidas por las acusaciones sudanesas. El Secretario General exhorta a los beligerantes a que protejan a los civiles y pongan fin a las hostilidades, primer paso hacia un resultado político de la guerra.

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