Seguridad: Abdallah defiende Hajjar y llama a la unidad

En una entrevista celebrada el 10 de noviembre de 2026, Bilal Abdallah defendió a Ahmad Hajjar al vincular la inseguridad con las armas, la economía y los procedimientos judiciales fuera del control. The Minister of the Interior announced the day before a coordination with the Defence and about twenty arrests. Estos anuncios no constituyen un registro de condenas. El diagnóstico del MP y su acusación de campaña política siguen siendo posiciones, distintos de los resultados que las investigaciones todavía tienen que establecer.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La seguridad interna en el Líbano no se limita a las detenciones anunciadas en los últimos días. En una entrevista del 10 de noviembre de 2026, Bilal Abdallah vincula la inestabilidad con las armas fuera del control, las condiciones económicas y las debilidades judiciales. El diputado del Rally Demócrata defiende al Ministro Ahmad Hajjar. Su intervención acompañó un avivamiento de la coordinación entre el Interior y la Defensa, anunció el día anterior en Baabda.

El discurso del parlamentario mueve el debate. No discute la utilidad de las operaciones policiales. Por el contrario, apoya los servicios del Ministerio del Interior y considera útil su acción para la seguridad nacional. Pero las causas que está avanzando están más allá de su capacidad para cuestionar a los sospechosos.

Seguridad interna en el Líbano, más allá de las operaciones

Bilal Abdallah distingue entre tres factores: el flujo incontrolado de armas, dificultades económicas y procedimientos judiciales débiles. Esta lectura es la del Miembro. The interview does not include a statistical set of offences or measures to determine the respective weight of these factors.

Hajjar anuncia coordinación con Defensa

El 9 de noviembre, Ahmad Hajjar informó al Presidente Joseph Aoun sobre las medidas adoptadas contra el robo y la agresión. Al final de su reunión, el Ministro informó de unos veinte arrestos. También anunció una próxima reunión con el Ministro de Defensa del Ministerio del Interior para coordinar las medidas de seguridad.

Hajjar afirmó que las medidas recientes habían tranquilizado a la población. Esta evaluación sigue con el Ministro. Indicó que las operaciones continuarían con las Fuerzas de Seguridad Interna, el ejército y otros servicios. El comunicado presidencial no establece la fecha de la reunión anunciada con la Defensa.

El Ministro citó la intervención de Sabra y sus tres arrestos. Las investigaciones todavía necesitan aclarar las circunstancias de los incidentes, destacó. The number of arrests is therefore not a record of convictions.

Defensa política del Ministerio del Interior

Bilal Abdallah, por su parte, denuncia una campaña contra Ahmad Hajjar y sus servicios. Acusa a algunos círculos de explotar los incidentes para atacar su acción. No proporciona, en esta entrevista, la base para establecer independientemente la existencia o organización de esta campaña.

Su intervención también conlleva una demanda de unidad interna. Considera que las tensiones regionales y el riesgo de una nueva guerra hacen de esta cohesión una prioridad. Se opuso a este requisito para la liquidación de cuentas políticas. Esta es una posición política, no el anuncio de un acuerdo entre las partes.

El seguimiento judicial sigue siendo un punto decisivo

El énfasis de Abdallah en los procedimientos judiciales apunta a una diferencia esencial: arresto, investigación y juicio son pasos distintos. Las responsabilidades individuales deben establecerse en cada archivo. Las declaraciones sobre confesiones o antecedentes no sustituyen una decisión judicial.

En consecuencia, los anuncios disponibles describen la movilización de servicios y la voluntad de coordinar. Aún no proporcionan una imagen completa de sus efectos. La próxima reunión anunciada entre el Interior y la Defensa, y las investigaciones posteriores, aclararán el alcance de esta movilización.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews