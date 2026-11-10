Claude Fable 5.2: de código a prototipos

Antrópico lanzó Claude Fable 5.2 y Claude Mythos 5.2 el 9 de noviembre de 2026. AWS confirma la disponibilidad de modelos, con condiciones de acceso separadas. La presentación incluye tres prototipos electrónicos diseñados con Fable y montados por Diode. El rendimiento permanece atribuido al fabricante y los objetos no están certificados para el marketing. Las tarifas técnicas, los formatos aceptados, las restricciones y la retención de datos guían su uso. Cambiar a circuitos más complejos y pruebas en dispositivos siguen siendo pasos a seguir.

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Antrópico lanzó Claude Fable 5.2 y Claude Mythos 5.2 Lunes, 9 de noviembre de 2026. Estas nuevas versiones incluyen programación e investigación. La empresa acompaña su presentación con una demostración concreta: tres dispositivos electrónicos diseñados con Fable, luego montados por ingenieros.

Claude Fable 5.2, de software a dispositivos

Un altavoz USB, una caja auxiliar de voz y un animal virtual portátil: Según Anthropic, Fable diseñó estos tres prototipos. Diode, su socio comercial, los reunió. El avión hubiera operado sin modificación eléctrica.

Sin embargo, no fueron sometidos a validación eléctrica completa, pruebas térmicas o certificación comercial. No están diseñados para la producción en serie. Claude no estaba conectado a instrumentos de prueba o máquinas de fabricación. Por lo tanto, los ingenieros aseguraron la construcción y pruebas físicas.

Dos accesos para el mismo modelo

Fable y Mythos se basan en el mismo modelo, explica Antrópico. Fable incluye protección contra ciertos usos peligrosos en ciberseguridad y biología. El acceso a Mythos requiere programas de verificación para las organizaciones que trabajan en estas áreas.

Antrópico anuncia progreso en código, razonamiento y visión. La empresa también reclama una generación de texto de hasta un 30% más rápido que 5.1. Estas prestaciones son las presentadas por el fabricante. No garantizan el mismo beneficio para cada aplicación.

La tasa estándar anunciada es de $8 por millón de fichas en entrada y $40 en salida. Las fichas son las unidades de texto procesadas por la plantilla. Un modo rápido opcional duplica estas cantidades a $16 y $80. Estos son precios para uso técnico, no para una suscripción pública general.

Disponibilidad confirmada en AWS

Amazon Web Services confirma la disponibilidad de ambas versiones en Amazon Bedrock y Claude Platform en AWS desde el 9 de noviembre. El proveedor mantiene la condición de verificación para Mythos. Presenta Fable como herramienta para proyectos técnicos largos, la coordinación de varios agentes de software y el diseño asistido por código.

La clase de hoja de datos AWS Fable 5.2 tan activa. Muestra una capacidad contextual de un millón de chips y un máximo de 128.000 chips. La plantilla acepta imágenes de texto y de entrada; su salida es textual. Por lo tanto, esta hoja no describe un generador de vídeos, sonidos o imágenes.

Para un equipo que desee integrarse, estas características definen los formatos y volúmenes aceptados. Sólo ellos no miden la exactitud de un resultado o su relevancia para un proyecto industrial.

Las condiciones de uso siguen siendo decisivas

AWS especifica que ciertos usos sensibles pueden desencadenar una negativa. En Bedrock, cambiar a otro modelo debe ser gestionado por el programa del usuario: no es automático. Por consiguiente, el despliegue exige que se prevea de la misma manera que una respuesta normal.

El proveedor también anuncia una retención de hasta 30 días como parte del cheque de seguridad predeterminado. Existen arreglos separados para los clientes que reúnen los requisitos para no reservar. Las empresas deben revisar estas condiciones antes de enviar sus datos.

Antrópico ahora prevé circuitos más complejos. Quedan por llevar a cabo pruebas y certificación prolongadas de prototipos.

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