Líbano: todavía no se han confirmado las sanciones estadounidenses

La información publicada el 9 de noviembre sugiere posibles sanciones estadounidenses contra funcionarios cercanos a las presidencias libanesas, ex ministros y diputados. No hay lista de nombres o decisiones correspondientes en las últimas publicaciones de la OFAC consultadas el martes por la mañana. El precedente de las sanciones de junio muestra que Washington tiene los medios de presión, pero no confirma la información actual. El artículo distingue las cuentas de los medios de comunicación, las decisiones oficiales y las consecuencias que tendría una designación efectiva para las personas afectadas.

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¿Son inminentes las nuevas sanciones estadounidenses en el Líbano? La información publicada el lunes 9 de noviembre por un canal libanés evoca personalidades cercanas a las Presidencias de la República y del Parlamento. Pero ninguna decisión correspondiente a esta lista apareció en las últimas publicaciones de la OFAC consultadas el martes por la mañana. Los nombres previstos no constituyen una lista de personas sancionadas.

In briefs presented as his own information, Al-Jadeed claims that Lebanese officials received calls informing them of names proposed for a forthcoming wave of sanctions. El canal cita a familiares de las dos presidencias, ex ministros y parlamentarios opuestos al acuerdo marco y los acuerdos con Israel. También se refiere a los funcionarios de seguridad que participaron en los eventos sociales de Hizbullah.

Esta información no da una lista de nombres públicos, un documento de Estados Unidos o una fecha efectiva. They do not identify the persons concerned or conclude that the two presidents would themselves be targeted. El personal editorial no pudo confirmar de forma independiente las llamadas comunicadas.

Sanciones americanas en el Líbano: lo que la OFAC muestra

El control de las publicaciones oficiales permite establecer un límite preciso. En el momento de la auditoría, martes por la mañana, 10 de noviembre, la última acción publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros fechada el 9 de noviembre. Se trató de la modificación del registro de una empresa naviera, Volta Shipping Services, como parte del programa de sanciones de Irán. No constituye el anuncio de una nueva lista de políticos libaneses.

La acción del 6 de noviembre incluyó a ocho compañías canadienses de servicios monetarios, también bajo sanciones relacionadas con Irán. Por lo tanto, estas publicaciones no apoyan la ola descrita por la televisión libanesa. Tampoco prueban que no se está preparando ninguna acción en Washington: las deliberaciones internas no se confunden con las decisiones públicas.

El punto restante es así concreto. Un posible anuncio debe especificar la identidad, las razones y la base jurídica de las sanciones. Sin estos elementos, no es posible presentar su adopción como adquirida, ni anunciar un calendario fiable. No se puede inferir ningún nombre de la proximidad política o institucional.

Presión ya utilizada contra funcionarios libaneses

La posibilidad de nuevas medidas es parte de una política estadounidense documentada. El 18 de junio de 2026, el Tesoro anunció sanciones contra funcionarios libaneses y miembros de una red de empresas asociadas con Hezbollah. Su declaración acusó a funcionarios designados de obstaculizar el proceso de paz y retrasar el desarme del movimiento. Invocó el decreto antiterrorista 13224.

Este precedente demuestra que Washington ya ha utilizado sanciones individuales en este caso. No autentica la información del 9 de noviembre. Las personas designadas en junio, las razones publicadas en esa fecha y los nombres que se pueden discutir hoy se encuentran en diferentes secuencias. Confundirlos convertiría un precedente oficial en confirmación de la información que queda por verificar.

Los Estados Unidos también tienen un marco específico para el Líbano. El Decreto 13441, aprobado en agosto de 2007, autoriza el bloqueo de los bienes de las personas determinadas por el Tesoro, en consulta con el Departamento de Estado. Incluye ataques contra la soberanía libanesa, las instituciones democráticas y el estado de derecho. La existencia de este texto no significa que sea la base de una posible nueva decisión.

El acuerdo marco en el centro de la controversia

El vínculo entre las sanciones previstas y la oposición a los acuerdos con Israel da particular importancia política a la información. Sin embargo, sigue siendo la interpretación de la cuenta de medios, no una razón publicada oficialmente por las autoridades estadounidenses para una nueva lista.

El acuerdo marco firmado en Washington el 26 de junio de 2026 es el contexto inmediato. En su presentación oficial del acuerdo, la Unión Europea recuerda que prevé el desarme de Hezbollah, lo que permite la redistribución gradual de las fuerzas israelíes del territorio libanés. También pidió que se pusiera fin permanente a las hostilidades y al respeto del derecho internacional.

Por consiguiente, los desacuerdos sobre la aplicación de este marco guardan relación con los compromisos de seguridad y soberanía. Pero la oposición pública a un acuerdo por sí sola no es suficiente para establecer que una persona está en una lista americana. Sería necesario conocer la decisión real y los hechos que Washington utilizaría para justificarla.

Qué cambiaría en caso de designación

Cuando una persona es objeto de una medida de bloqueo contra OFAC, se congelan sus bienes e intereses bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Esto incluye propiedades ubicadas en los Estados Unidos y propiedades propiedad o controladas por personas estadounidenses. Por lo general, las transacciones están prohibidas, a menos que estén exentas o autorizadas.

La norma también puede extenderse a las empresas que posean, directa o indirectamente, al menos el 50% por una o más personas bloqueadas. No es una congelación automática de todos los bienes en el Líbano, ni es una sanción colectiva contra una institución con un funcionario designado.

Estas consecuencias requieren una acción eficaz. Para la información publicada el 9 de noviembre, los elementos decisivos siguen siendo esperados: un anuncio americano identificable, los nombres elegidos y las razones precisas para su posible designación.

Fotografía portada: Edificio del Departamento de Hacienda en Washington, D.C., 27 de marzo de 2007. Imagen de archivo de ilustración. Loren / Wikimedia Commons, dominio público; versión corregida por Stybn. La fotografía se mantuvo entera, vestida Libnanews.

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