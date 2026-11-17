Resumen de las vallas del 16 de noviembre de 2026: Wall Street cae marcadamente, Europa da paso a la tierra y las gotas de petróleo. China, Japón, Nvidia, tasas y monedas arrojaron luz sobre las tensiones entre la producción industrial, la demanda y la financiación, con sus consecuencias para las empresas del Líbano.

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La semana económica se abre con un contraste: la producción tecnológica sigue avanzando, pero las señales de demanda y confianza no mantienen el ritmo. Las estadísticas chinas de octubre, la primera estimación del producto interno bruto japonés y la encuesta industrial de Nueva York muestran tres economías muy diferentes. Sin embargo, plantean una pregunta común para los inversores: ¿cuánto crecimiento puede conducir el gasto de capital cuando el consumo disminuye? Antes de los resultados de Nvidia el martes 17 de noviembre, esta pregunta va más allá de los fabricantes de pulgas. Se refiere a proveedores de electricidad, mercados de bonos y empresas que financian sus inversiones en dólares.

Este resumen de la reunión del lunes 16 de noviembre de 2026 se actualizó después de que los Estados Unidos clausuraran las 16.00 horas en Nueva York, a saber, las 9.00 horas, la UTC y las 11.00 horas en Beirut. Se distingue entre los cierres del mercado de valores, las tasas de liquidación de contratos de petróleo y las tasas de referencia diarias. Estas observaciones no son precios garantizados para una transacción ni pronósticos para la próxima sesión. Los resultados de Nvidia esperados el 17 de noviembre todavía no se publican.

Los mercados esperan evidencia, no sólo anuncios

Al cierre del 16 de noviembre, el ACC 40 disminuyó un 0,20% a 8.32.00 puntos. El DAX perdió el 0,45%, el FTSE 100 0,09% británico y el Stoxx 600 0.20% europeo. El movimiento estadounidense fue mucho más marcado: el S implicaP 500 terminó en 7,416.59 puntos, por un 1,92%, el Dow Jones en 51.608.17 puntos, por un 1,41% y el Nasdaq Composite a 24.509.76 puntos, por un 2,49%. Estas cifras reemplazan las indicaciones de futuros contratos y encuestas europeas de mediodía.

La brecha entre las pérdidas europeas y americanas pone de relieve una fuerte presión sobre los valores tecnológicos, sin salvar los otros índices principales. Un índice de alto riesgo para las empresas tecnológicas responde más a un examen de los beneficios previstos de este sector. Un mercado con más bancos, grupos petroleros o productores de bienes corrientes puede evolucionar de forma diferente el mismo día. La comparación de los índices sin tener en cuenta su composición haría una diferencia sectorial para un simple juicio sobre la salud de los países.

El segundo elemento es el precio financiero. Los rendimientos estadounidenses se alivian durante la sesión después de su fuerte aumento de la semana anterior, pero diez años permanecieron por encima del 5% en las lecturas nocturnas del 16 de noviembre. Este nivel no debe confundirse con un único cierre oficial del mercado de bonos. Estos rendimientos no son las tarifas directamente ofrecidas a una empresa o hogar. Sin embargo, son puntos de referencia a los que se añaden el riesgo de crédito, la duración y los costos. Un proyecto industrial rentable en un entorno de financiación de muy bajo costo puede ser menos atractivo sin disminuir las ventas.

China: Dos velocidades en la misma economía

Los datos publicados el lunes por la Oficina Nacional de Estadística de China muestran un aumento de la producción industrial del 4,8% durante un año en octubre. El aumento es del 17,6% para la fabricación de alta tecnología. Las ventas de minoristas aumentaron sólo en 0,4 %. En los primeros diez meses del año, la inversión en activos fijos, excluidos los hogares rurales, disminuyó en un 8,1%, mientras que la inversión inmobiliaria disminuyó en un 21,6%. Los períodos no son intercambiables: la producción y las ventas se refieren a octubre, las dos medidas de inversión una acumulación desde enero.

La lectura económica es la de una brecha entre la capacidad productiva y los puntos de venta nacionales. Una planta puede aumentar su producción a través de nuevos equipos, aumentos de eficiencia o pedidos externos, mientras que los hogares siguen siendo cautelosos. Por lo tanto, la dinámica industrial no es suficiente para concluir que el consumo se está recuperando generalmente. Por el contrario, la debilidad de la vivienda no significa que todos los sectores dejen de invertir o innovar. El agregado nacional oculta situaciones opuestas.

Esto puede afectar los precios de venta de los fabricantes. Cuando varios productores aumentan su capacidad en un mercado con poco crecimiento en la demanda, tienen menos poder para elevar sus aranceles. Los clientes industriales extranjeros pueden beneficiarse de esta competencia, pero las empresas chinas deben entonces compensar volúmenes o productividad. Para los grupos internacionales, la pregunta se está volviendo doble: ¿Es China un mercado que apoya sus ventas, o es un competidor más eficiente en sus otros mercados? Ambos efectos pueden coexistir.

Inmuebles añade un canal patrimonial. Cuando un hogar considera que el valor de su vivienda es incierto, puede optar por mantener más liquidez. Este mecanismo por sí solo no mide el comportamiento de todos los consumidores chinos. Explicó por qué las mejoras en las cadenas industriales no se pasaban necesariamente inmediatamente a las compras domésticas. Las políticas de fomento de la confianza y la oferta no abordan el mismo problema.

Japón: La inversión no es suficiente para impulsar en general

La primera estimación oficial del tercer trimestre japonés muestra un embarazo cercano al PIB real: el cambio trimestral se redondea a menos del 0,0 %, es decir, una contracción anualizada del 0,1 %. El consumo privado cayó en un 0,3% sobre el trimestre, mientras que la inversión empresarial no residencial aumentó en un 1,6%. La inversión residencial baja 1,1%. Esta es una estimación preliminar, que se revisará; la segunda publicación está prevista para el 8 de diciembre.

La anualización merece precaución. Expresa lo que un cambio trimestral daría si este ritmo fuera repetido por cuatro trimestres. No significa que la economía japonesa haya perdido el 0,1% en los últimos 12 meses. En este nivel cerca de cero, el diagnóstico más fuerte sigue siendo el de una actividad vacilante, apoyada por ciertos gastos de negocios pero no por un aumento general de la demanda.

Para los inversores, el contraste entre el equipo y el consumo es más instructivo que un signo positivo o negativo del PIB. Una empresa puede invertir para ahorrar trabajo, automatizar una función o reemplazar una instalación de envejecimiento, incluso si no anticipa un aumento agudo de ventas. Estos gastos pueden mejorar su rentabilidad futura sin anunciar un poderoso ciclo de consumo. Por consiguiente, hay que distinguir entre la inversión moderna y la inversión orientada a aumentar considerablemente la capacidad.

Este grado también cuenta con proveedores internacionales de maquinaria y componentes. Pueden registrar órdenes satisfactorias en una economía cuyo crecimiento total sigue siendo débil. Sus resultados por sí solos no son una fotografía del poder adquisitivo de los hogares. La publicación japonesa recuerda que una economía puede mantener sólidos grupos de actividades y mantenerse vulnerable a los precios, los ingresos o las perturbaciones del comercio exterior.

Estados Unidos: una señal industrial positiva pero menos potente

La encuesta estatal del Imperio de noviembre en el estado de Nueva York muestra un índice de actividad general de 7.8, después de 25.5 en octubre. Los nuevos pedidos siguen siendo ligeramente positivos a 3.0. El índice de empleo alcanzó el 18,1 mientras que el de los precios pagados disminuyó a 45,9. Las respuestas se recogieron del 2 al 9 de noviembre. Esta encuesta regional describe los sentimientos y los desarrollos reportados por los industriales; no es una medida nacional de producción.

Por lo tanto, el resultado no dice que la industria estadounidense haya disminuido un 17,7%. Dijo que el equilibrio de opiniones favorables había disminuido en 17,7 puntos en comparación con el mes anterior. La actividad continúa progresando según este indicador, pero menos ampliamente compartida. El empleo y las órdenes también pueden evolucionar a diferentes tipos: algunas empresas completan los reclutamientos previamente decididos o ejecutan un libro existente, incluso cuando las nuevas órdenes se desaceleran.

Comprensión: Un índice de difusión no es una tasa de crecimiento

Un índice de difusión compara la proporción de empresas que informan de un aumento con esa disminución. Si el 40% de los encuestados indican una mejora y el 30% un deterioro, el saldo es de diez puntos, independientemente del tamaño de sus variaciones. Un pequeño aumento en una empresa y un gran aumento en otra pueden contribuir de la misma manera a la señal de la respuesta.

Esta herramienta es valiosa para detectar rápidamente un cambio de dirección. Es menos adecuado para la medición exacta de los volúmenes producidos. Un cambio de veinte a diez no significa que la producción esté dividida por dos o que no haya recesión automática. Significa que la mejora es menos generalizada entre los encuestados. Para construir un diagnóstico económico, la señal debe ser comparada con los controles, la producción, el empleo y las encuestas de otras regiones.

La inflación sigue siendo una limitación de financiación

La última publicación de precios de consumo estadounidense, publicada el 10 de noviembre, que abarca octubre, muestra un aumento mensual del 0,4%, después del ajuste estacional. Sin alimentos y energía, el aumento es de 0,3%. El informe no proporciona un cambio general durante doce meses, el índice de octubre de 2025 no está disponible debido a la interrupción de la financiación federal de ese período. Por consiguiente, sería incorrecto asignar una tasa anual ausente de la publicación.

El mecanismo financiero sigue siendo claro: la inflación persistente reduce la sala de maniobra de un banco central para aliviar rápidamente las condiciones monetarias. Esto no permite la predicción mecánica de su próxima decisión. También examinan el empleo, las expectativas y la transmisión de las decisiones ya adoptadas. Sin embargo, para las empresas, la posibilidad de que el crédito siga siendo más caro durante un período más largo requiere priorizar proyectos.

También debe distinguirse la desinflación y la caída de precios. Un aumento mensual menor significa que los precios suben más lentamente, no que regresen a su nivel anterior. Para un hogar, las compras actuales pueden seguir siendo difíciles de financiar mientras la inflación está mejorando. Para una empresa, una desaceleración de sus costos no restablece inmediatamente su margen si sus contratos de ventas se han fijado antes o si sus cargos financieros han aumentado.

En este entorno los mercados evalúan las inversiones en inteligencia artificial. El beneficio esperado a largo plazo debe enfrentarse con gastos inmediatos y un costo de capital. Cuanto más larga sea la espera antes de los ingresos, más sensible será el proyecto a la tasa utilizada para actualizar sus ingresos. La tecnología prometedora y una inversión financieramente bien grande no son automáticamente iguales.

Nvidia: 17 de noviembre, la prueba de las recetas realizadas

Nvidia tiene previsto publicar su tercer trimestre de resultados para el año fiscal 2027 el martes 17 de noviembre, aproximadamente a las 13.20 horas en la costa oeste de los Estados Unidos, a las 9.20 horas UTC y a las 11.20 horas en Beirut. La conferencia está prevista para cuarenta minutos más tarde, a medianoche en Beirut la noche del 17 al 18 de noviembre. El trimestre de que se trata terminó el 25 de octubre. En su publicación anterior, el grupo había anunciado una cifra trimestral de 96.221 millones de dólares y se destinaron a 1.080 millones de dólares para el trimestre siguiente, con un margen de más o menos 2%. Esta previsión no incluyó los ingresos de los chips de cálculo para los centros de datos en China. Los 108 mil millones siguen siendo un objetivo, no un resultado alcanzado.

El grupo también anunció la salida inmediata de Jensen Huang del cargo de Director General, Presidente y Consejo. Colette Kress actúa como gerente general mientras mantiene sus funciones financieras. Este cambio en la gobernanza aumenta la atención a la continuidad de la ejecución, sin asumir futuros resultados institucionales.

La acción Nvidia cerró el lunes 16 de noviembre a $156.14, bajando alrededor del 4,1%. Este curso de sesión reemplaza la lectura inicial intradía. Sin embargo, una única variación del mercado no permite que una sola causa sea atribuida al movimiento: las expectativas de ganancia, la financiación y las cuestiones de gobernanza pueden actuar simultáneamente.

La prueba económica será principalmente la conversión de los gastos de los clientes en ventas y recibos. Los pedidos anunciados pueden depender de un calendario de entrega, autorizaciones o terminación de infraestructuras. Por consiguiente, los inversores deben examinar conjuntamente el crecimiento, el margen, el capital de trabajo y los compromisos futuros. Un aumento de las ventas sigue siendo menos cómodo si requiere simultáneamente un aumento agudo de las existencias o las cuentas por cobrar.

El mismo razonamiento se aplica a los compradores. Un centro de datos no genera ingresos sólo porque sus procesadores están instalados. Se requieren conexiones eléctricas, refrigeración, redes y clientes listos para pagar el servicio. Los ingresos del proveedor del chip pueden preceder a la rentabilidad final de esta infraestructura. Es precisamente este tiempo que los mercados deben evaluar.

TSMC y POET: la cadena industrial detrás de las valoraciones

En octubre, el TSMC publicó ventas de $586.89 mil millones de taiwaneses, un aumento de 14,7% sobre un mes y 59,7% sobre un año. La moneda es importante: esta cantidad no se expresa en dólares estadounidenses. Estas son ventas mensuales, no ganancias o margen. La figura tampoco permite que toda la progresión sea atribuida a la inteligencia artificial.

En otra escala, POET Technologies anunció el lunes una facturación trimestral de US$1.026 millones, un 244% al año. El grupo sigue en déficit, con una pérdida de 7,6 millones y un consumo de efectivo operativo de 12,7 millones. La entrega de motores ópticos que se espera inicialmente en 2026 se espera ahora en el segundo trimestre de 2027, en un contexto de limitaciones de componentes y mayor eficiencia industrial.

Estas situaciones ilustran dos etapas diferentes de la creación de valor. Un gran fabricante establecido busca gestionar grandes volúmenes y absorber la capacidad costosa. Una empresa que está en proceso de ascenso a la producción aún no ha estabilizado sus procesos, ha asegurado sus suministros y convertido los proyectos de clientes en entregas repetidas. El porcentaje de crecimiento no es suficiente para comparar ambos: un aumento muy fuerte sobre una base pequeña puede representar un volumen absoluto todavía limitado.

La corriente de efectivo es un indicador clave, pero debe interpretarse con los gastos futuros. La financiación disponible da tiempo para desarrollar la tecnología; no garantiza la demanda final o el rendimiento de cada instalación. Por el contrario, una pérdida de contabilidad no siempre mide con precisión el consumo de liquidez. Los ajustes de valor, las depreciaciones y el calendario de los recibos de efectivo pueden crear diferencias significativas.

Aceite: más volúmenes no eliminan las restricciones

El lunes 16 de noviembre, el Brent para su entrega en enero de 2027 terminó en 92,44 dólares por barril, 3,40 dólares, o 3,55%. El WTI para la entrega en diciembre de 2026 fue de $85.72, por $2.84, o 3.21%. Estos son los precios de estos plazos precisos, no el precio de todo el petróleo físico o una tarifa de combustible en el Líbano. Las expectativas de un mayor suministro pesaron la sesión, sin eliminar los riesgos asociados con el envío.

En el informe sobre el petróleo de noviembre de la Agencia Internacional de Energía se prevé una demanda mundial promedio de 102,3 millones de barriles diarios para 2026, por 2,7 millones de barriles anuales. Previó una recuperación de dos millones de barriles al día en 2027. El suministro mundial en octubre alcanzó los 105,4 millones de barriles diarios, tras un aumento mensual de 2,3 millones. Estos datos cubren diferentes períodos: restar la demanda anual de la oferta de octubre para anunciar un superávit exacto sería engañoso.

En el informe también se señala el peso de los fletes en los refinadores asiáticos. Esto nos recuerda que un barril disponible en una región no está automáticamente disponible al mismo costo en otra. El transporte, el seguro, la capacidad portuaria y las instalaciones de refinación determinan el precio realmente pagado por el usuario. Una relajación en el crudo puede ser parcialmente absorbida por estos otros posts.

Por consiguiente, para un país importador el precio pertinente no es sólo el de un contrato de referencia. También debe mirar el producto refinado comprado, la calidad, el calendario de entrega y la financiación. Gasolina, diesel y aceite de combustible pueden evolucionar de forma diferente según sus propios equilibrios. La transición del proyecto de ley internacional al local no es instantánea ni perfectamente proporcional.

La energía es también un límite físico para el desarrollo digital. Cuando varios proyectos buscan una conexión eléctrica en la misma área, el problema no es sólo el costo de los chips. Se convierte en el de las redes y demoras de construcción. Un gasto anunciado en la AI puede así estimular pedidos para equipos eléctricos sin traducir inmediatamente en capacidades de cálculo utilizables. Los mercados deben seguir toda esta cadena, en lugar de su único segmento más visible.

Moneda: lo que significa un euro a $1,1014

La tasa de referencia publicada por el Banco Central Europeo para el 16 de noviembre fija el euro en $11014 y US$ 175.78. Es una referencia diaria, generalmente publicada alrededor de las 4 p.m. en Europa Central, o 5 p.m. en Beirut. Esto no es un curso continuo o un compromiso de conversión para un banco o comerciante.

Para una empresa libanesa que cobra en dólares y compra en euros, el intercambio representa un artículo separado del precio del proveedor. Si el euro lo aprecia, la misma factura en euros requiere más dólares, todas las demás cosas iguales. Pero el costo final también puede variar con descuentos comerciales, fletes o plazos de pago. Por lo tanto, un cambio de tipo de cambio no debe presentarse como un aumento automático e idéntico de los precios minoristas.

Esta exposición también puede parecer indirecta. Una carga de proveedores en dólares puede producir en una zona de moneda diferente y posteriormente ajustar sus tarifas. Por el contrario, un contrato firme puede retrasar la transmisión del intercambio. Por lo tanto, el calendario de órdenes y reglamentos cuenta tanto como la fotografía de una tasa en una fecha determinada. Para analizar un margen, es necesario conciliar el intercambio de divisas con los ingresos, las compras y la deuda.

En el Líbano, la liquidez sigue siendo el primer filtro

La Asociación de Bancos del Líbano anunció una huelga de advertencia cada miércoles a partir del 18 de noviembre. La controversia se refiere, en particular, al tratamiento tributario de las declaraciones de 2020 a 2024, a las ganancias y disposiciones de divisas no realizadas relacionadas con bonos del euro. Este conflicto no debe confundirse con un anuncio del reembolso de los depósitos o con una cantidad fija de ingresos fiscales.

Los antecedentes económicos del debate requieren una distinción entre los resultados contables y los recursos disponibles. Una entrada puede aumentar el valor de libro de un activo sin producir una corriente de efectivo inmediata. Por el contrario, un impuesto pagadero crea una necesidad de efectivo a una madurez específica. Por lo tanto, el análisis de la capacidad de pago debe reunir las normas fiscales, la calidad de los activos y la disponibilidad efectiva de los fondos, sin deducir una solvencia general de un artículo del balance.

Para las empresas, el reto práctico es la continuidad de las operaciones: asentamientos de proveedores, transferencias y plazos. Una perturbación bancaria puede aumentar los costos de transacción incluso si no altera el precio internacional de las mercancías. En una economía muy dependiente de las importaciones, los retrasos pueden convertirse en una carga, en particular cuando los contratos prevén sanciones o cuando las existencias son bajas.

Las publicaciones futuras se utilizarán para separar anuncios e ingresos. El martes 17 de noviembre, los resultados de Nvidia proporcionarán una prueba importante para la cadena AI. Las cifras asiáticas del lunes ya llaman a no confundir el dinamismo industrial con demanda generalizada. Para el Líbano, el seguimiento más útil sigue siendo concreto: la facturación de divisas, el costo de la energía entregada, la disponibilidad de pagos y la evolución de las órdenes. Son estas transmisiones, más que un movimiento indice aislado, que determinarán la factura de empresas y hogares.

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