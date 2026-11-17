Canadá y China ampliaron su alivio arancelario hasta 2028. Aproximadamente 400 millones de dólares en exportaciones agrícolas y marinas participan. Ottawa extiende las exenciones para acero y aluminio chinos. Mark Carney también anunció una misión comercial y nuevos intercambios con Beijing en 2027.

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Canadá y China anunciaron nuevo relieve aduanero el martes 17 de noviembre, tras una reunión entre Mark Carney y Xi Jinping en Shenzhen. Según el gobierno canadiense, la expansión implica aproximadamente 400 millones de dólares en exportaciones a China, principalmente cerdo congelado y mariscos.

Esta cantidad se refiere al valor de las mercancías afectadas, no a la ayuda pagada a las empresas o a un ahorro en los aranceles aduaneros de la misma magnitud. El anuncio extendió el acercamiento comercial entre los dos líderes en enero.

Cerdos y mariscos interesados

Ottawa detalla un perímetro de 116 millones de dólares en exportaciones de cerdo congelado y unos 285 millones de peces y mariscos. Se incluyen algunos camarones de agua fría, moluscos, pepinos de mar y halibut de Groenlandia.

The government file provides for Beijing to suspend the so-called anti-discrimination rights concerned from 1 January 2027 to 31 December 2028. La extensión se suma a la extensión de dos años anunciada a principios de este mes, relieves para comida canola, guisantes, langosta y cangrejo.

Exenciones dirigidas a metales chinos

A cambio, el Canadá extenderá las medidas de alivio de las obligaciones existentes en ciertos productos de acero y aluminio chinos hasta el 31 de diciembre de 2028, que expirarían a finales de 2026.

La cobertura también se extenderá a 32 títulos arancelarios: 23 para acero y nueve para aluminio. Ottawa señaló que la oferta canadiense era insuficiente o inexistente para estos productos. Por lo tanto, esto no es una eliminación general de las restricciones a los metales chinos.

Una asociación empresarial más amplia

El Primer Ministro del Canadá también anunció una misión comercial a China en 2027 y una iniciativa de comercio electrónico, concretamente para las pequeñas y medianas empresas. An Air Canada flight between Vancouver and Guangzhou is announced for May 2027.

Estos proyectos acompañan un comercio bilateral de mercancías estimado por Ottawa en 125.600 millones de dólares en 2025. Las exportaciones canadienses a China ascendieron a 35,1 millones de dólares. El nuevo acuerdo abarca categorías específicas de bienes y un calendario definido, sin constituir un acuerdo general de libre comercio.

Archivo fotográfico: Mark Carney en Bruselas, 23 de junio de 2025, con Ursula von der Leyen y António Costa. Dati Bendo v Unión Europea,CC BY 4.0Libnanews.

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