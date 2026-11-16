Shabaa y Zawtar West, reconstrucción y post-FINUL: el punto en el Líbano. Internacionalmente, COP31 está negociando su primer proyecto y Beijing anuncia una cumbre de tres vías. En Francia, el debate social precede a la huelga del 17 de noviembre. La edición de medianoche está a las 1:37 horas de Beirut.

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Edición nocturna del martes 17 de noviembre de 2026. Cambio de medianoche a las 1:37 horas de Beirut.La información reunida en esta síntesis fue verificada la noche del lunes 16 de noviembre. En primer lugar: Shebaa y Zawtar West en el sur del Líbano, reconstrucción y post-FINUL. En el mundo, las negociaciones sobre el clima y la cumbre anunciada en Shenzhen están abriendo nuevas reuniones. En Francia, el debate presidencial precede a un día de movilización social.

Shebaa: Reclamación israelí y exigencia de garantías

En el sur del Líbano, el ejército israelí afirma haber detenido a dos hombres en la zona de Shebaa la noche del domingo al lunes. Afirma que están siendo entrevistados por sus servicios de seguridad. Su declaración los presenta como miembros de las Brigadas relacionadas con el Hezbolá libanés, pero esta membresía no es verificada de forma independiente. No da sus nombres. Por lo que respecta al Líbano, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pide detalles sobre la suerte de los hermanos Asaad y Mohammad Hamdan, que han sido tomados de acuerdo con los informes de sus hogares. Pidió acceso a sus familias, un abogado y la Cruz Roja. La reclamación israelí complementa la información del lunes; No describe una segunda operación que ocurrió por la noche.

Zawtar West: el ejército niega y afirma continuar sus misiones

También en el sur, el mando del ejército libanés negó información sobre Zawtar West y las zonas piloto. Afirma continuar sus misiones de seguridad de conformidad con los arreglos existentes y acompañar el regreso de los habitantes, a pesar de los continuos ataques israelíes. Este comunicado de prensa no concluye que toda la región esté segura. Quedan por respetar las restricciones locales y las instrucciones de viaje.

Waltz y el post-FINUL: posiciones, no un acuerdo

A nivel diplomático, la visita de Mike Waltz a Beirut llevó a la vanguardia el desarme de Hezbollah y el futuro de la presencia internacional en el Sur. Después de su reunión con Nabih Berri, el Embajador de Estados Unidos ante la ONU pidió una entrega voluntaria de armas al estado. Nawaf Salam defiende una presencia internacional bajo el mandato del Consejo de Seguridad y un calendario que combina el retiro israelí, la autoridad del Estado y la verificación de los compromisos. No se puede considerar la posibilidad de adoptar un nuevo acuerdo de desarme o arreglos alternativos para la FPNUL sobre la base de esas declaraciones.

Banco Mundial: preparación para la reconstrucción y restauración del crédito

Para la reconstrucción, el Banco Mundial está preparando un marco de asociación con el Líbano para los próximos cinco años. Anna Bjerde, su Directora General de Operaciones, indicó después de una reunión con el Ministro de Finanzas Yassine Jaber. También mencionó una posible ampliación del proyecto de ayuda de emergencia LEAP. Este no es un nuevo sobre ya aprobado. Quedan por especificar las cantidades, el tiempo y los detalles de cualquier prórroga. También destacó el tratamiento de la crisis bancaria y el acceso de las empresas al crédito.

COP31: un proyecto de texto sin consenso

En Antalya, las negociaciones de la COP31 están entrando en una fase decisiva. Un primer proyecto de decisión propone acelerar la liberación de combustibles fósiles. El texto también se refiere al aumento de la financiación para la adaptación a las consecuencias del cambio climático. La Presidencia de la Conferencia afirma que esta primera versión no refleja un consenso. Por consiguiente, algunas propuestas pueden enmendarse o suprimirse antes del acuerdo final. Esta base de negociación debe distinguirse de un compromiso adoptado por todos los Estados.

Shenzhen: una cumbre de tres vías anunciada para el jueves

Otro evento internacional: Beijing anuncia una cumbre que reúne a Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin el jueves 19 de noviembre en Shenzhen. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China enfatiza la paz global y la estabilidad estratégica. Los temas nucleares e Irán son uno de los temas mencionados en el lado americano, sin una agenda común detallada. El anuncio de una reunión no significa que ya se haya llegado a un acuerdo.

Francia: Debate social y perturbación el martes

En Francia, el debate presidencial del lunes por la noche confrontó las propuestas de cinco candidatos sobre la vida y la vivienda costosas. Los intercambios abarcaban impuestos, salarios, apoyo familiar, alquileres y construcción. Estas propuestas de campaña no son medidas que han entrado en vigor. El martes, la movilización social también conducirá a adaptaciones en ciertos trenes y RER. Las estaciones de París deben cerrar a las 11.00 horas hora de París, por decisión prefectural. Los pasajeros deben comprobar su viaje completo y las conexiones, tanto en el camino como en el camino de regreso.

MEA: A321XLR esperado en Beirut

Middle East Airlines espera su primer Airbus A321XLR en Beirut el martes. La llegada anunciada no vale la pena lanzar una nueva línea o confirmar su primera rotación comercial. Los horarios y destinos siguen siendo seguidos con la empresa. Los acontecimientos futuros serán seguidos en las ediciones y direcciones de Libnanews.

Fotografía por archivos: la Línea Azul en Ras Naqoura. Fecha de disparo no indicada; fotografía en el banco desde agosto de 2019. François el Bacha / Libnanews. La ilustración geográfica, no un acontecimiento del 16 de noviembre.

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