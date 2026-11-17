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¡Esencial en 5 minutos! 17 de noviembre 2026

¡Esencial en 5 minutos! 17 de noviembre 2026

Líbano del Sur, reconstrucción, COP31, diplomacia, Francia y MEA: los hechos verificados a finales del lunes 16 de noviembre. Edición completa de 4 min 41 s. Resumen Narration Vivienne en francés.

Lea nuestra edición: https://libnanews.com/essential-in-5-minutes-17-Noviember-night edition/

Documentary Photo Credits Archive:

Ras Naqoura : François el Bacha / Libnanews.

https://img.libnanews.com/wp-content/uploads/2019/08/Libnanews-South-Lebanon-line-blue-scaled.jpg

Antalya, 19 de febrero de 2022: Sharon Hahn Darlin, CC BY 2.0.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antalya, Turkey skyline 19 February 2022.jpg

https://creativecommons.org/licenses/by/2/0/

París, 6 de febrero de 2020: Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0.

https://www.flickr.com/photos/jmenj/498066496/

https://creativecommons.org/licenses/by/2/0/

MEA Airbus A320, 14 de junio de 2014: Flo Weiss, CC BY-SA 4.0.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Airbus A320 of Middle East Airlines taking off from Beirut International Airport.jpeg

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Fotografías de tamaño, titación separada. La fotografía de Flo Weiss sigue con licencia CC BY-SA 4.0.

Vea el vídeo original en YouTube

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