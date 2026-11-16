Líbano U17 tiene nueve puntos después de tres victorias, incluyendo una victoria 4-1 sobre Kuwait. Su último partido fue establecido para el 20 de noviembre contra Bahréin en Salalah. Sólo los ganadores del grupo se sumarán a la fase Asia final en Uzbekistán en mayo de 2027. Bahrein se enfrenta a Omán ante el Líbano.

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Líbano está entrando en su último juego de clasificación U17 Asian Cup con nueve puntos en tres juegos. Ganador de Kuwait 4–1 el sábado 14 de noviembre en Salalah, se enfrentará a Bahrein el viernes 20 de noviembre. El calendario oficial de la AFC establece el inicio a las 17.00 horas en Omán, o a las 15.00 horas en Beirut, en el complejo deportivo de Al Saadah.

Un doble de Mouarkeck contra Kuwait

La tercera victoria libanesa fue construida alrededor de Malek Mouarkeck. Según el informe de la Confederación Asiática, abrió el marcador en el minuto 32 en un divertido lanzamiento libre. Mohamad Hamie duplicó el plomo en 54, de un laboratorio después de un globo recuperado después de otra patada libre.

Mouarkeck marcó su segundo gol en 69 minutos en un servicio de Sari Hannon. Kuwait redujo la brecha de Abdulrahman Alsulah a 81o. En el tiempo adicional, Hussein Kirdi concluyó una acción lanzada por Ibrahim Farchoukh para fijar la puntuación a 4–1.

Tres éxitos, pero uno todavía en juego

El Líbano había iniciado su campaña con un éxito de 7 a 0 contra Brunei el 8 de noviembre. Luego derrotaron a Omán 2-1 el 11 de noviembre. Así pues, su historial acumulativo alcanzó trece objetivos y dos en efectivo antes de la reunión contra Bahrein.

Bahrein tiene cuatro puntos en dos partidos, después de un sorteo de 1-1 contra Kuwait y una victoria de 6-1 contra Brunei. Su calendario incluye dos partidos más, contra Omán y luego Líbano.

El Grupo G reúne cinco selecciones: Omán, país anfitrión de esta gallina, Kuwait, Bahrein, Líbano y Brunei. Cada equipo enfrenta a los otros cuatro una vez. Las reuniones se agrupan en Salalah y no se impugnan en un formato de ida y vuelta.

El Líbano no juega el 17 de noviembre. Bahrein se enfrentará a Omán a las 17.00 horas hora local; Kuwait se reunirá con Brunei a las 8.00 horas. El duelo Líbano–Bahrein será el cuarto y último partido del Líbano el 20 de noviembre. Omán y Kuwait terminarán su viaje el mismo día a las 20:00 hora local.

Líbano U17 dirige su primera fase final

Las apuestas van más allá del ranking de esta serie de reuniones. La AFC coloca al Líbano entre las selecciones que buscan alcanzar la fase final de este concurso por primera vez. La edición 2027 se celebrará en Uzbekistán en mayo.

Sólo los ganadores de los siete grupos de calificación entrarán en esta fase final. Se unirán a nueve selecciones asiáticas ya calificadas gracias a su participación en el Mundo U17 de 2026. Por lo tanto, un segundo lugar no constituye un ticket de calificación en este esquema.

La reunión de Bahrein-Omán celebrada el 17 de noviembre aclarará la situación del grupo antes del último nombramiento del Líbano, que se fijó tres días más tarde sobre el mismo terreno.

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