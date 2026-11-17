Seguridad en el Sur, reconstrucción, bancos y servicios: comprensión de la situación en el Líbano en noviembre de 2026 y diferencias entre regiones.

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El Líbano se encontraba en una crisis en noviembre de 2026 a varios niveles: las huelgas y la ocupación israelíes persistían en el sur, la reconstrucción seguía siendo incompleta y el sistema bancario no volvía al funcionamiento normal. El país mantiene sus instituciones y su vida económica, pero las condiciones cotidianas difieren mucho de una región a otra.

Para comprender la situación actual en el Líbano, hay que distinguir entre la seguridad, el funcionamiento del Estado y los medios de vida. La reanudación de las tiendas en una ciudad no significa que los pueblos fronterizos puedan reconstruirse. Un tipo de cambio estabilizado no devolverá automáticamente sus ahorros a los depositantes. Estas realidades coexisten, en lugar de tener éxito entre sí como las etapas de un retorno uniforme a la normalidad.

Observaciones actualizadas 17 de noviembre de 2026. Esta síntesis distingue los acontecimientos reportados hoy de los datos económicos y sociales publicados anteriormente.

El Sur sigue siendo la principal fuente de inseguridad

On 17 November, the correspondents of the national news agency reported an Israeli air strike in the night on Houla, machine gun fire in Khiam and, at morning, artillery fire at Wadi Slouqi and the mountains around Shaqra and Qabrikha. Los envíos consultados no dan ningún resultado humano. Estos informes ilustran la continuación de las actividades militares, sin permitir una evaluación exhaustiva del día.

La Línea Azul fue trazada por las Naciones Unidas en 2000 para verificar la retirada israelí. Es una línea de retiro, no un tratado de paz. La continuación de las fuerzas israelíes en el lado libanés, los sobrevuelos y la destrucción son el núcleo de las demandas libanesas de retirarse y respetar la soberanía.

Una caída en la lucha no es un retorno a la normalidad

La FPNUL informa de una disminución significativa de la violencia desde el acuerdo marco de junio de 2026 entre el Líbano, Israel y los Estados Unidos. Sin embargo, observa violaciones diarias. En aldeas donde los residentes regresan, encontrar su hogar no siempre significa encontrar un hogar, una carretera usable o un ingreso.

En su presentación de noviembre, las Naciones Unidas destacaron las dificultades que enfrentan las familias que tratan de reanudar sus actividades, incluidas las actividades agrícolas. Regresar a la aldea es por tanto un proceso material tanto como una decisión personal: depende de la seguridad, el estado de la vivienda y los servicios. La presencia de familias que regresan no demuestra que todas las familias desplazadas puedan seguir.

Despliegue del Estado y posterior al FINUL

Dos preguntas estructuran los debates: ¿cómo permitir que las instituciones libanesas ejerzan la autoridad militar en su territorio solo, y cómo obtener la retirada israelí? El marco negociado en junio preveía un proceso recíproco y secuenciado, que vinculaba, entre otras cosas, el desarme verificado de los grupos no estatales con la redistribución progresiva de las fuerzas israelíes fuera del Líbano. Su aplicación sigue siendo un reto importante.

Se acerca otro calendario. En la resolución 2790 del Consejo de Seguridad se prevé la terminación de las operaciones de la FPNUL el 31 de diciembre de 2026, seguida de una retirada ordenada y segura de hasta un año. Esto no significa que todo el personal de mantenimiento de la paz abandone el país el mismo día. Las funciones de supervisión, enlace y apoyo a la seguridad después de un período están separadas de la reducción.

On 17 November, after meeting with President Joseph Aoun, MP Simon Abi Ramia stated that no final formula had yet been found to maintain an international presence in the South after FPNUL. Pidió que se adoptaran nuevas medidas con Francia y los asociados internacionales bajo la égida de las Naciones Unidas. Esta es su presentación del estado de juego, no el anuncio de un acuerdo ya alcanzado.

Una vez más una economía debilitada por la guerra

El Banco Mundial pronosticó una contracción del producto interno bruto en agosto del 6,4% en 2026, tras un crecimiento estimado del 4,2% en 2025. Estas son estimaciones fechadas, no un saldo final del año. Ilustran la inversión provocada por el renovado conflicto de marzo: daños a la propiedad, desplazamiento, perturbación de los suministros y disminución del turismo.

La institución distinguió la relativa estabilidad del tipo de cambio de la fragilidad del conjunto económico. Un precio monetario estable no es suficiente para medir el poder adquisitivo, los ingresos o el acceso a la atención. La destrucción de viviendas, la pérdida de una clientela y la interrupción de la escolarización tienen efectos que exceden el mes en que se produce el ataque.

¿Por qué los bancos permanecen en el centro de la crisis?

El problema bancario heredado de la crisis de 2019 no se resuelve únicamente por la circulación de dólares en efectivo. Se refiere a las pérdidas, la viabilidad de las instituciones y las condiciones para devolver los depósitos. En su comunicado de 18 de septiembre, el FMI acogió con beneplácito los cambios introducidos en el marco de la resolución bancaria, y exhortó a la legislación sobre estabilización financiera y recuperación del depósito a que cumpliera las normas internacionales.

En particular, el Fondo insiste en el orden de absorción de las pérdidas: los depositantes no deben soportar esas pérdidas ante los accionistas y los acreedores de menor rango. También pide que las promesas de reembolso sigan siendo compatibles con la futura solidez de los bancos y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por lo tanto, una reforma anunciada no es sinónimo de acceso de inmediato a todos los bienes.

La misión del FMI concluyó el 13 de noviembre confirma que este proyecto sigue abierto. En su declaración de clausura, su jefe, Ernesto Ramírez Rigo, informó sobre los progresos realizados en la aclaración de las opciones examinadas por el Banco del Líbano y el Gobierno, pero consideró que era necesario seguir trabajando para lograr una estrategia de reestructuración sostenible. El texto sobre estabilización financiera y recuperación del depósito sigue siendo presentado como un proyecto ante el Parlamento, no como una solución ya aplicada.

La escuela y los servicios forman parte de la reconstrucción

El UNICEF realizó un estudio sobre los efectos de la escalada de 2026 en la educación, sobre la base de una encuesta realizada por el Ministerio de Educación en 1.089 escuelas. Las necesidades no se limitan a las paredes: la continuidad de los cursos, el aprendizaje correctivo, el apoyo psicosocial y la protección de los niños forman parte del mismo proyecto.

Por consiguiente, el Líbano de 2026 no puede describirse como un país totalmente paralizado o un país que ha vuelto a la normalidad. El criterio decisivo para los habitantes sigue siendo concreto: poder vivir en seguridad, tener acceso a la vivienda, a los ingresos, a la escuela y a la atención, sin tener que evadir cada día las deficiencias de los servicios o las consecuencias de la guerra.

Foto de cubierta: la cornisa de Raouché en Beirut. Archivo fotográfico, François el Bacha para Libnanews; No representa los acontecimientos del 17 de noviembre.

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