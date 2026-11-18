El 18 de noviembre de 1943, una asociación del río Fall trajo la independencia libanesa al Senado Americano, invocando la Carta del Atlántico.

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Este día en la historia del Líbano.El 18 de noviembre de 1943, la Sociedad Mount Lebanon de Fall River, Massachusetts, trajo la causa de la independencia libanesa ante el Senado estadounidense durante la crisis de Rachaya.

Un telegrama de Massachusetts

El documento aparece en la página 9665 delRegistro del Congreso, en el registro de la sesión del 18 de noviembre. El Senador David I. Walsh presentó el mensaje del Presidente de la Sociedad Mount Lebanon. El telegrama se remite al Comité de Relaciones Exteriores y se ordena su impresión. Esta no es una resolución aprobada por el Senado ni una decisión política exterior.

También fechada el 18 de noviembre, el telegrama se firma Farris Nassif Jr., presidente de la asociación. Se presenta como una organización fundada en el río Fall en 1911 por ciudadanos estadounidenses de origen libanés para apoyar la independencia del Líbano. Junto con su grupo auxiliar, apeló al Presidente Franklin D. Roosevelt y al Secretario de Estado Cordell Hull.

Crisis de Rachaya, vista desde el otro banco

En el Líbano, la confrontación se refiere al ejercicio efectivo de la soberanía. Después de las elecciones de 1943, Béchara el-Khoury se convirtió en presidente y Riad el-Solh formó el gobierno. El Parlamento modifica las disposiciones constitucionales relativas al mandato francés. Las autoridades francesas responden arrestando al presidente, el jefe de gobierno y otros funcionarios, trasladado a la ciudadela de Rachaya.

Las manifestaciones que comienzan el 11 de noviembre tienen lugar en varias ciudades. En Bchamoun, Habib Abu Shahla y Majid Arslane, acompañados por el Presidente de la Sala Sabri Hamadé, organizan la continuidad del poder libanés fuera del control proxy. El 18 de noviembre, la crisis no terminó: la apelación del río Fall llegó durante la detención, cuatro días antes de la liberación de los responsables el 22 de noviembre, fecha del Día de la Independencia.

Invocando las promesas de los aliados

La apelación se basa en la Carta del Atlántico. Esta declaración, hecha pública el 14 de agosto de 1941 por Roosevelt y Winston Churchill, incluye el derecho de los pueblos a elegir su forma de gobierno y la restauración de los derechos soberanos de los que fueron privados por la fuerza.

El acercamiento es políticamente preciso: los ciudadanos estadounidenses de origen libanés buscan su propio gobierno en nombre de los principios proclamados por los aliados. Así, colocan una crisis del mandato francés en el debate sobre el orden internacional que se construirá después de la guerra. The argument is not based on a particular favour granted to Lebanon, but on the application of a general principle.

Liberar a las personas, restaurar las instituciones

La distinción entre liberación individual y restauración política también se refleja en los intercambios diplomáticos estadounidenses. El 20 de noviembre, Hull pidió al Embajador de Estados Unidos en Londres, John G. Winant, que aclarara inmediatamente la posición británica. Le preocupa una solución que no restituya al gobierno y al parlamento libaneses electos.

The Secretary of State recalls the assurance received from the British Embassy that detainees must be released as president and ministries, not as individuals. En otro telegrama del mismo día, Washington afirma que pidió al Comité de Liberación Nacional de Francia que restaurara el gobierno y aplicara las promesas de independencia de 1941.

No hay nada en el depósito del 18 de noviembre para atribuir al mensaje del río Otoño la decisión de liberar a los líderes libaneses. Su interés es en otros lugares: realiza un seguimiento de una intervención de la diáspora, en el corazón de la crisis, con las instituciones de su país anfitrión. La independencia fue entonces defendida en Beirut y Bchamoun, pero también encontró vínculos con Massachusetts.

Ilustración: ciudadela de Rachaya, 6 de mayo de 2019. Foto Hardscarf, Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0, tamaño.

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