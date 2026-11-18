El Condado AOP Fort des Rousses, de 24 meses de edad, presentado por Arnaud Cheeseries, ganó los Premios Mundiales de Queso en Córdoba el 12 de noviembre. Un set cortó un acabado ajustado. De vuelta a la competencia, el producto galardonado y el trabajo de refinación detrás de este premio internacional otorgado en 2026.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El campeón es un condado francés refinado durante 24 meses. El Condado AOP Fort des Rousses, presentado por los Fromageries Arnaud bajo la marca JuraFlore, ganó el Campeón Mundial Cheese 2026 en los Premios Mundiales de Queso. El concurso Guild of Fine Food se celebró el 12 de noviembre en Córdoba (España) y no el 18 de noviembre, cuando el resultado siguió circulando.

La lista oficial identifica específicamente al ganador: « PDO County Fort des Rousses 24 meses ». La PDO es el equivalente inglés de la PDO, la designación protegida de origen. El premio reconoce este queso presentado en el concurso; No corona indistinguiblemente todos los condados o toda la producción francesa.

Tres quesos iguales, una selección decisiva

La final contra tres candidatos alcanzó el mismo total de 81 puntos: el condado de las quesos de Arnaud, la l-ossau-iraty d-Agour, también francés, y la gruyère AOP Réserve de la fábrica de quesos de la aldea de Rossens, refinada por Gourmino, Suiza.

Según la cuenta del organizador, un procedimiento de separación basado en la eliminación de notas extremas permitió designar al condado. La tabla finalista mantiene las puntuaciones iniciales. También especifica que los quesos con el mismo total se clasifican en orden alfabético: la posición simple en esta lista no es suficiente para reconstruir todos los lugares después de la separación.

En particular, el jurado mantuvo la complejidad aromática y la evolución de los sabores en la boca del ganador. Es una apreciación de los gustos, no una medida que establece la superioridad universal sobre todos los demás quesos.

5.330 candidatos y varias etapas de selección

La selección incluía 5.330 quesos. La mesa finalista oficial incluye 270 jueces, 108 distinciones de Super Gold y 14 quesos seleccionados para la etapa final. Esta sucesión de niveles distingue el título supremo de las medallas otorgadas durante la competencia.

La primera evaluación tiene lugar ciegamente y examina en particular la apariencia, aromas, textura y gusto. Los mejores candidatos entonces pasan ante un jurado estricto. La lista por categoría confirma que el condado de Fort des Rousses también recibe el título de mejor queso francés de esta edición.

Dos años de refinanciamiento en una antigua fortaleza

Detrás del nombre del ganador hay tres hitos diferentes: los Arnaud Cheeseries son la casa lista en la lista, JuraFlore su marca, y el Fort des Rousses el lugar de refinación. Este último se encuentra en el Haut-Jura, a una altitud de 1.150 metros.

Según la presentación del productor, la antigua fortaleza fue construida en bodegas de refinación en 1997. Sus habitaciones abovedadas y galerías albergan más de 100.000 piedras de molino. Esta figura describe todo el sitio, no un lote totalmente apreciado en Córdoba.

El trabajo no es simplemente almacenar queso durante dos años. JuraFlore describe un seguimiento de la madurez y textura de cada rueda y luego se mueve a las bodegas adaptadas a su evolución. Por lo tanto, el papel del refinador viene después de la fabricación y acompaña el desarrollo del producto.

Una edad precisa, no una receta única para el buen condado

La interfasión del condado recuerda que esta pasta cocinada prensada está hecha con leche cruda en el macizo de Jura, en quesos llamados campos frutales. Sólo las razas bovinas francesas Montbéliarde y Simmental pueden producir leche. La remisión lleva al menos cuatro meses; Algunas ruedas permanecen en el sótano doce, dieciocho, veinticuatro meses o más.

« 24 meses » es por lo tanto esencial para identificar la referencia galardonada, pero no es suficiente para transformar cualquier condado de esta edad en un campeón. El origen de la leche, la fabricación, las condiciones de maduración y la selección de la rueda también ocurren. Para el consumidor, el referente verificable sigue siendo el nombre completo del ganador y su concurso: AOP County Fort des Rousses 24 meses, Fromageries Arnaud, World Cheese Awards 2026.

Fotografía de ilustración: Rebanada del condado fotografiada el 24 de octubre de 2010, sin identificación en la rueda premiada en 2026. Myrabella / Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0Composición Libnanews bajo la misma licencia; toda la fotografía conservada.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews