Corea del Sur refuerza los controles de Suneung el 19 de noviembre después del fraude en exámenes profesionales. Las gafas inspeccionadas, los botones cubiertos y los suministros restringidos deben limitar los dispositivos ocultos. El plan plantea limitaciones prácticas y jurídicas, mientras que el endurecimiento anunciado de las sanciones todavía requiere trabajo legislativo.

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En Corea del Sur, la lucha contra el engaño alcanza los botones de camisa. Para el Suneung del 19 de noviembre de 2026, un examen nacional de ingreso universitario para el año académico 2027, las autoridades anunciaron inspecciones de gafas, ropa y efectos personales. El plan, reforzado los días 17 y 18 de noviembre, incluye dispositivos miniaturizados capaces de transmitir preguntas a la inteligencia artificial.

Esto no es un fraude ya encontrado durante este período de sesiones. La alerta viene de un caso separado que implica exámenes profesionales, incluyendo el de asesor fiscal. La respuesta del gobierno es evitar que el proceso se transponga a la reunión universitaria sin demorarlo.

Cambia con botones, una inspección ampliada

En su anuncio del 17 de noviembre, publicado por el Portal de Información de Políticas, Premier Han Seong-sook describió un cheque inicial de las gafas colocadas en las tablas. Los botones estarán cubiertos con pegatinas, las mangas levantadas y los collares comprobados. Los cristales se volverán a examinar en cada período; Antes de la tercera prueba se planea realizar una inspección de los objetos.

La distinción entre gafas ordinarias y equipo conectado se convierte así en una tarea de monitoreo. La medida no significa que los candidatos con gafas sean sospechosos individualmente. Extende el control a un objeto común que puede parecer un dispositivo electrónico.

Según el recuento reportado por Yonhap, se espera que otros 8.400 oficiales lleguen a unos 75.000 supervisores en 1.312 centros. Esto incluye aproximadamente 1.800 personas especializadas en dispositivos inteligentes y 6.600 dedicadas a corredores. Los teléfonos y otros dispositivos introducidos a pesar de la prohibición deben ser apagados y entregados antes de la primera prueba. Su preservación, incluso sin uso, está sujeta a una clasificación de fraude.

También debe enviarse un mensaje de alerta antes de probar para ayudar a identificar teléfonos no entregados. Esta es una medida de detección anunciada, no la garantía de que ningún terminal permanecerá oculto.

Suministros personales también restringidos

El Ministerio de Educación añadió una norma sobre el equipo de redacción el 18 de noviembre: entre los suministros personales, sólo se admiten lápices negros. Los centros deben suministrar fieltros negros para hojas de respuesta, cintas blancas, encías y lápices, no individualmente. Esto se establece en la comunicación del Gobierno sobre precauciones adicionales.

Por lo tanto, el cambio se refiere también a objetos sin una conexión aparente. El problema ya no es sólo para detectar un teléfono visible, sino para comprobar qué entra en la habitación y se puede utilizar para capturar o transmitir información.

Una seguridad que mantiene límites

However, Korea Herald reports an important legal limit: the authorities do not have a basis for widespread body searches without consent. Debe sospecharse el uso de detectores de metales. El diario también menciona las preocupaciones de las organizaciones docentes en cuanto a las instrucciones tardías, la carga adicional y las dificultades de contacto físico con los candidatos.

El horario sigue sin cambios: llegada antes del 0810 y comienzo a las 0840 horas de Corea. Por consiguiente, esas auditorías tendrán que integrarse en una organización ya centralizada. Las restricciones Wi-Fi en los centros no pueden eliminar todas las conexiones privadas o datos móviles. Controlar objetos e interrumpir ciertas comunicaciones son dos palancas diferentes; ninguna prueba por sí sola la ausencia de fraude.

Diez años de exclusión: legislación aún más dura

El gobierno quiere extender el período de prohibición de uno a diez años en caso de fraude. Pero su anuncio afirma que debe consultar con la Asamblea Nacional para permitir la aplicación del endurecimiento de este período de sesiones. Por lo tanto, sería incorrecto presentar los diez años como una nueva pena que ya se aplica automáticamente.

The cooperation sought with technology companies also concerns post-test investigations, in particular in the case of suspected transmission of images of subjects to an AI. No es evidencia de acceso universal a intercambios de usuarios, ni evidencia de un sistema capaz de identificar a todos los estafadores sin errores. El mecanismo del 19 de noviembre tendrá que evaluarse sobre la base de su aplicación y los hechos establecidos, no sólo el número de comprobaciones anunciadas.

Ilustración: gafas comunes frente a una pantalla de ordenador. Esta fotografía no muestra ningún aparato de fraude identificado o escena de examen en Corea del Sur. Kevin Ku / Pexels, licencia de Pexels; Libnanews dressing, fotografía guardada en su totalidad.

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