Productos de colonia, orígenes falsos y derechos aduaneros: una investigación documenta los defectos de los controles europeos. La justicia requiere un etiquetado preciso, mientras que las prohibiciones varían de país a país. En Francia, se espera un texto parlamentario el 19 de noviembre, sin constituir todavía una ley aprobada y aplicable.

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Los productos agrícolas de los asentamientos israelíes llegan a los mercados europeos con documentos que los presentan como israelíes. Una encuesta publicada en junio de 2026 por Global Echo, basada en miles de archivos comerciales, describe anomalías de origen y solicitudes de preferencias aduaneras indebidas. The Dutch Government gave it an official reply. En París, el 19 de noviembre se examinará una propuesta de prohibición comercial.

These elements do not mean that any sale of colonial products would already be prohibited throughout Europe. Hay que distinguir tres esquemas: información de consumo, ventajas arancelarias de importación y prohibiciones comerciales nacionales. Un producto puede infringir los dos primeros sin estar sujeto a un embargo general europeo.

What the agricultural trade survey documents

InImportación de la ocupaciónGlobal Echo reporta haber estudiado más de 30.000 documentos, cubriendo en particular 5.900 envíos a Europa entre octubre de 2017 y febrero de 2026. La organización vincula el 17,2% de estos envíos a productos coloniales; la proporción alcanzó el 19,2% en su submuestra de la UE. Estas no son estimaciones de todas las importaciones europeas.

También identifica 340 pruebas problemáticas de origen de 2.040 examinadas, referentes a 13.09 millones de euros de mercancías. Esta cantidad no es la de los aranceles aduaneros evadidos.

Un certificado reproducido en el informe, de fecha 23 de julio de 2023, se refiere a 7.818,1 kg de mangos exportados al TOFF en los Países Bajos. Mencionó a Israel y a una región fitosanitaria que la organización situada en el Golán ocupado. TOFF no respondió a su solicitud de comentarios, según Global Echo.

Estas exposiciones constituyen elementos de investigación, no condenas. Los documentos recogidos no representan necesariamente el archivo finalmente presentado a las aduanas; por lo tanto, no prueban, por cada lote, que una exención fue realmente concedida.

La respuesta holandesa no vale la pena juicio

En uncarta al Parlamento de fecha 31 de agosto de 2026El Ministro de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo, Sr. Sjoerdsma, respondió a este informe. El gobierno condena la circunvención de las obligaciones europeas de origen y recuerda que los consumidores deben conocer el origen de los productos de las colonias.

En la carta se afirma que los Países Bajos pidieron a la Comisión Europea el 15 de junio que analizara el cumplimiento y la vigilancia. Apoya su fortalecimiento. Esta reacción establece que el caso fue llevado al nivel gubernamental; no determina la responsabilidad individual de los compromisos mencionados en la investigación.

En la etiqueta, « Israel » no es suficiente

La obligación está establecida por lasentencia C-363/18, de 12 de noviembre de 2019En el caso entre Vignoble Psagot y el Ministro de Economía francés, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige que los alimentos originados en un territorio ocupado indiquen que el territorio y, cuando proceden de una colonia israelí, ese origen específico.

La Corte distingue a la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, y al Golán del territorio israelí. Una indicación de que estos alimentos provienen de Israel puede engañar al consumidor. La única dirección del productor no reemplaza la indicación requerida.

The decision concerns food information, not a general prohibition on sale. También recuerda que los asentamientos están aplicando una política de transferencia de población contraria al derecho internacional humanitario. La legalidad de la colonización y la calificación jurídica de una transacción comercial siguen siendo dos cuestiones distintas.

En la frontera no hay preferencia arancelaria para las colonias

El segundo cheque se refiere a derechos de aduana. Elinstrucciones actuales de la Comisión Europeaexcluir las mercancías producidas en localidades ineligibles del beneficio arancelario del Acuerdo UE-Israel.

La prueba de origen debe identificar el lugar de producción y su código postal. Una oficina registrada, dirección comercial o lugar de despacho no reemplaza el lugar donde la producción dio su origen a la propiedad. Para un envío que combine varias fuentes, debe establecerse elegibilidad para cada producto o cantidad de que se trate.

Código aduanero Y864 se utiliza para declarar una aplicación de preferencia elegible. No constituye un certificado universal de legalidad ni una etiqueta destinada al consumidor. La denegación de una tarifa reducida por sí sola no equivale a prohibir las importaciones.

Brita: un precedente judicial, no un nuevo caso

El litigio no es teórico. Incaso Brita, juzgado el 25 de febrero de 2010Electrodomésticos, accesorios y jarabes de gasificación de agua fabricados por Soda-Club en Mishor Adumim, Ribera Occidental, fueron declarados de origen israelí para un trato preferencial en Alemania.

La CEJ confirmó que los productos de la Ribera Occidental no entran en el ámbito territorial del acuerdo con Israel. Las costumbres alemanas pueden rechazar la preferencia, y la afirmación de las autoridades israelíes no los ata cuando no se especifica suficientemente el lugar real de fabricación. Este viejo caso ilustra el mecanismo jurídico; no permite a las empresas interesadas ser atribuidas a una infracción existente.

In Ireland, a ban now effective

Las medidas nacionales van más allá. Eladuanas irlandesasreport that the law of 2026 prohibiting the importation of property from settlements in the occupied palestinian territory entered into force on 15 september.

La importación de códigos postales designados constituye un delito aduanero, con facultades de incautación y confiscación. Una excepción se refiere a bienes no comerciales en equipaje personal destinados al uso o consumo por el viajero. Para los códigos que abarcan tanto a Israel como a un territorio ocupado, puede concederse una exención si se demuestra el origen no colonial real.

Esta es una prohibición nacional verificable, cuyo alcance no debe extenderse automáticamente a todos los estados europeos.

Francia: un texto para el debate, aún no una ley

El9 de septiembre, el Quai d’Orsayha anunciado una decisión política de prohibir los productos de asentamiento, al tiempo que se especifica que sus modalidades jurídicas y técnicas quedan por desarrollar. Por lo tanto, este anuncio no fue suficiente para establecer una entrada en vigor.

Elnational Assembly fileal 19 de noviembre, Olivier Faure y varios de sus colegas han estado discutiendo la propuesta. El Comité de Asuntos Económicos aprobó una versión el 9 de noviembre.

Eltexto de la comisiónel objetivo es importar, comprar y comercializar, así como ciertos servicios relacionados con las colonias. Incluye productos que incorporan componentes de ellos y establece obligaciones de control originales. Los servicios humanitarios o en beneficio de la población palestina y siria se distinguen de los servicios prohibidos.

Este área excede el etiquetado. Al 18 de noviembre, sigue siendo el texto de una propuesta parlamentaria, con sujeción a enmiendas y cuya aprobación final no se ha logrado.

Londres distingue las sanciones y el futuro embargo comercial

Elcomunicado británico del 17 de noviembretambién hace esta distinción: las sanciones contra ocho empresas relacionadas con los asentamientos son eficaces, pero la legislación que prohíbe la importación de productos de liquidación se prepara por separado. Este punto complementa losmedidas ya detalladas por Libnanews.

Por lo tanto, la venta ilegal debe caracterizarse precisamente: origen de alimentos engañosos, preferencia arancelaria indebida o violación de una prohibición aplicable en el país de que se trate. Los documentos recogidos en los sectores agrícolas dan lugar a controles específicos. No eximirán de establecer, para cada transacción, la procedencia real, la declaración presentada y el deber realmente aplicable.

Ilustración: Vista del archivo de MaRon Almog, licenciadoCC BY 2.0. Fotografía completa redimensionada, Libnanews. No representa un lote agrícola ni una instalación involucrada en la investigación.

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