En Qalqilya, los representantes palestinos impugnaron los recortes en los servicios hospitalarios del OOPS. La agencia describe una crisis financiera global pero no detalla esto en su discurso reciente. Los cierres del departamento, los proyectos de conversión y el cese total de la atención deben mantenerse distinguidos para comprender los problemas de los pacientes.

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En Qalqilya, en la Ribera Occidental ocupada, el reto de los recortes de servicios en el hospital del OOPS continúa en el contexto de la crisis financiera del Organismo. Representantes palestinos pidieron la reapertura de los departamentos y denunciaron una transformación del papel de la institución. Debemos distinguir estas restricciones ya denunciadas, los proyectos impugnados y un cierre total: los documentos examinados no nos permiten afirmar que ninguna actividad médica ha cesado.

Dos servicios en el centro de las reclamaciones

On 10 November 2026, representatives of official institutions, the People’s Committee on Refugee Services and local residents demonstrated in the hospital court. Mohammad Khader, representante del gobernador, defendió la continuación del establecimiento y rechazó el cierre o nuevas reducciones.

El presidente del Comité Popular, Abdel Rahim Jabr, pidió la reapertura de la medicina interna y la maternidad, así como la protección de los derechos de los empleados. Sus afirmaciones se refieren a funciones hospitalarias específicas, no sólo la presencia de un edificio o una recepción médica.

Por consiguiente, el desafío se refiere a la naturaleza de la atención que debe seguir siendo accesible. Mantener consultas ambulatorias no responde necesariamente a una solicitud de reincorporación de los servicios hospitalarios.

Una preocupación documentada durante varios meses

La movilización de noviembre no marcó el comienzo del caso. En un comunicado de fecha 30 de abril, el Departamento de Asuntos de Refugiados de la Organización de Liberación de Palestina ya informó de una solicitud de reapertura de los servicios de medicina interna y maternidad en Qalqilya.

Su jefe, Ahmad Abu Holi, había planteado esta cuestión con un representante de la oficina del Coordinador Especial de la ONU. También pidió el desarrollo de beneficios hospitalarios. Este documento establece la antigüedad de la preocupación. No constituye un inventario actualizado de los servicios abiertos en noviembre.

La OLP denuncia un cambio de modelo en Qalqilya

Otro informe del Departamento de Asuntos de Refugiados, actualizado el 2 de noviembre, describe una movilización en el campamento de Balata. El jefe del departamento de la Ribera Occidental septentrional, Nisrine Thouqan, denunció el cierre de los servicios esenciales y la transferencia de médicos y enfermeras a otros centros de salud.

Indicó que el expediente había sido examinado en la reunión del Comité Ejecutivo de la OLP el 25 de octubre. Se ha establecido un equipo de seguimiento entre el Departamento de Refugiados y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Palestina.

En el mismo informe, Mohammad Abu Kashk, representante de los comités populares, desafió un proyecto para transformar el hospital en clínicas. Esta es la descripción y la posición de los representantes palestinos. El texto no proporciona una decisión administrativa detallada del OOPS con su calendario de aplicación.

El Organismo describe sus limitaciones financieras generales

El 12 de noviembre, frente a la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Comisionado General interino del OOPS, Christian Saunders, calculó el déficit presupuestario de 2026 millones a 250 millones de dólares. Esta suma incluye un déficit en efectivo de unos 70 millones de dólares: las dos cifras no deben añadirse juntas.

Advirtió que las limitaciones financieras podían imponer otras decisiones de empleo. También confirmó un examen de las actividades y el modelo de ejecución, al tiempo que afirmó que no quería desmantelar al organismo ni modificar su mandato.

Este discurso no menciona a Qalqilya. Ilumina las limitaciones generales, pero no confirma la extensión exacta de las mediciones hospitalarias o una fecha de cierre. Por lo tanto, no puede utilizarse como respuesta específica a cada cargo local.

Los contratos de los empleados se convierten en otro punto de tensión

El 15 de noviembre, el Departamento de Asuntos de Refugiados de la OLP denunció una medida relativa a más de 3.000 empleados del OOPS en Gaza con menos de 13 años de servicio. Afirma que están obligados a firmar contratos temporales de tres meses.

Ahmad Abu Holi cree que esta conversión debilita a los empleados y podría prepararse para la no renovación. Esta interpretación debe ser atribuida a la OLP: no prueba que todos estos empleados ya hayan sido despedidos. Tampoco cubre a un personal de 3.000 personas en el Hospital Qalqilya.

Estos dos casos presentan problemas separados para las economías previstas: por un lado, el contenido del suministro hospitalario; por otro, la estabilidad en el empleo. Reunirlos bajo un solo anuncio de cierre general borraría las diferencias entre territorios, decisiones y consecuencias.

Lo que queda por aclarar para los pacientes

El punto clave es ahora un estado detallado de juego: servicios realmente mantenidos, posibilidades de admisión, orientaciones a otros establecimientos y condiciones para la posible reapertura. Las posiciones públicas documentan preocupación y conflictos en el futuro del hospital. No reemplazan esta evaluación operacional, que es esencial para medir los efectos de las restricciones en los pacientes.

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