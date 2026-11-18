Nvidia confirma la fuerza de las ventas de inteligencia artificial, pero tiene márgenes inferiores. La inflación europea, las acciones petroleras y los resultados del distribuidor de EE.UU. completan la tabla. En el Líbano, los activos de BDL, los préstamos de reconstrucción y bienes raíces muestran por qué se debe distinguir la financiación prometida, la liquidez disponible y los logros concretos.

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Los resultados de Nvidia confirman la fuerza del gasto en inteligencia artificial, sin eliminar preguntas sobre los márgenes y el precio pagado por este crecimiento. Las cifras de inflación en Europa sugieren que la energía sigue afectando a las economías. En el Líbano, la cuestión adopta una forma diferente: ¿cómo se pueden transformar los recursos contables, los anuncios de financiación y préstamos aprobados en capacidad productiva y viviendas realmente disponibles? El expediente económico del 18 de noviembre acerca estos acontecimientos sin confundir sus calendarios ni sus mecanismos.

The following stock exchange observations are explicitly dated and do not constitute a global closing balance sheet. Los cursos notificados no se presentan como tiempo real. Las observaciones europeas siguen siendo registros matinales: no deben interpretarse como cierres. Los datos americanos describen una sesión abierta; referencias asiáticas corresponden a cercas. El informe del petróleo estadounidense publicado a las 3:30 p.m. UTC se distingue de precios anteriores.

Mercados mundiales: trayectorias menos uniformes que un movimiento de pánico

En Asia, Hang Seng cierra el 18 de noviembre alrededor de 23.294 puntos, por debajo del 0,91%, mientras que Nikkei termina en 59.024 puntos, por encima del 0,28%. El Topix japonés cayó en 0.42% a 3,824 puntos. Estos niveles redondeados son los del informe RTHK publicado a las 17.55 horas en Hong Kong, o a las 9.55 horas UTC. Shanghai creció un 0,09% y Shenzhen un 0,2%, según la misma síntesis.

La divergencia entre Nikkei y Topix es importante. Dos índices del mismo país pueden evolucionar en la dirección opuesta sin contradicción: no agrupan exactamente las mismas empresas y no las ponen de la misma manera. Nos invita a ver sectores y grandes capitalizaciones en lugar de resumir el día con una fórmula sobre la « Intercambio de Valores Japonés ». La comparación internacional también requiere tener en cuenta las monedas: un rendimiento en moneda local no coincide automáticamente con el retorno de un inversionista que calcula su riqueza en dólares.

En Europa, el punto Reuters de 0933 UTC coloca el Stoxx 600 a 651.24 puntos, hasta 0,1%. Los valores tecnológicos compensan la disminución de la minería. ASML y ASM ganan alrededor del 3%, mientras que el índice del sector central pierde el 2,8%. Esta declaración describe el comienzo del período de sesiones, no su clausura. Legrand y Schneider Electric también están progresando en este informe, lo que ilustra el interés de los inversores en proveedores de equipos eléctricos, más allá de los procesadores.

En Wall Street, Reuters informó a las 9:30 a.m. en Nueva York, a las 14:30 UTC, un S plagaP 500 a 7.355.69 puntos, hasta el 0,21%, y un Nasdaq Composite a 24.486.175 puntos, hasta el 0,65%. El Dow Jones cayó 0.26% a 50.627.36 puntos. Se trata de observaciones de apertura comunicadas por el Organismo, cuyo plazo no está garantizado aquí; no describen todo el período de sesiones ni sus resultados. La brecha entre los tres índices muestra sobre todo que el rebote tecnológico inicial no pasa uniformemente al mercado.

Nvidia: Ventas potentes, un margen futuro más bajo

Cuentas de Nvidiafueron publicados el 17 de noviembre, después de la sesión americana. El trimestre fiscal terminado el 25 de octubre produce una facturación de 115.800 millones de dólares, un 33% más de un año, incluidos 107.600 millones de dólares para los centros de datos. El margen de contabilidad bruto es del 74,8%. Para el próximo trimestre, el grupo proyectó $130 mil millones en ingresos, a más o menos 3%, y un margen bruto de entre 71% y 72%. Este período incluye una semana adicional; La hipótesis no incluye ingresos relacionados con el equipo informático para los centros de datos de China.

Según Reuters, que cita el consenso de LSEG, el pronóstico de ingresos se compara con una expectativa de 125.250 millones de dólares. Por lo tanto, supera alrededor del 3,8%. Este cálculo cubre una previsión central, no una facturación ya alcanzada. Tampoco es necesario comparar mecánicamente los dos trimestres sin recordar su diferencia de duración.

La lectura económica tiene dos dimensiones. El volumen de actividad indica la capacidad del proveedor para convertir la demanda en ventas. El margen mide la fracción de la facturación retenida después del costo de los productos vendidos, antes de los otros cargos. El crecimiento fuerte puede coexistir con menor rentabilidad de la unidad. Esto no conduce, por sí solo, a un deterioro de la demanda: costos, gama de productos y horario industrial pueden cambiar esta relación. La publicación no permite atribuir arbitrariamente ninguna variación prevista a un solo factor.

Para los clientes semiconductores, la prueba sigue siendo diferente. La compra de equipos crea una capacidad de cálculo, pero aún no una receta equivalente. Las máquinas deben ser alimentadas, conectadas, usadas y vendidas. Por lo tanto, el resultado de un fabricante no es una medida directa de la rentabilidad de todas las aplicaciones de AI. Proporciona información sobre una etapa en la cadena de valor, esencial pero distinta de la de las empresas que buscan monetizar el uso.

Distribución americana: la palabra « ajustada » no es suficiente

Objetivo ad18 de noviembre de ventas trimestrales de $27.1 mil millones, hasta el 7,1%. Las ventas comparables aumentaron 5,6%, 4,6% en tiendas y 9,8% en digital. Su beneficio por acción asciende a $2.65, tanto en presentación contable como ajustada. Pero esta cantidad incluye un beneficio de $0.50 por acción relacionada con los reembolsos de los derechos de aduana de IEEPA. El grupo eleva su perspectiva anual de ventas a alrededor del 6% de crecimiento.

TJX, propietario de T.J. Maxx y Marshall, por su parte, publica $15,952 mil millones en ingresos, hasta el 6%, y un aumento del 4% en ventas comparables. Sus ganancias por acción de $1.39 se convierten en $1.34 después del ajuste. A diferencia de Target, esta segunda cifra excluye el beneficio neto de los reembolsos aduaneros. El margen de pre-tax ajustado es de 12,5%, 0,2 puntos porcentuales; La empresa cita en particular el aumento de los costos de flete y combustible en la presión sobre sus costos.

Estas publicaciones dificultan con frecuencia la lectura de los resultados concretos. Un indicador ajustado no es una categoría económica universal: cada empresa debe explicar los artículos eliminados o retenidos. La comparación directa de dos beneficios ajustados puede dar una impresión engañosa si uno incluye una receta excepcional y el otro no. Las conciliaciones de cuentas deben leerse, seguidas de una comparación de perímetros homogéneos.

El aumento de ventas comparables es otro indicador, distinto de la expansión de la red. Limita el efecto de aperturas y cierres definidos en cada grupo. Sin embargo, no es suficiente para medir los volúmenes: una cesta más cara puede aumentar los ingresos sin un aumento idéntico en el número de productos vendidos. Del mismo modo, el rendimiento de dos distribuidores no reemplaza las estadísticas nacionales de consumo. Ellos arrojan luz sobre modelos de negocios, clientes y categorías de gasto específicas.

Inflación europea: el petróleo del día no es el precio del mes

Eurostat publicael 18 de noviembre una inflación anual del 4% en la zona euro en octubre, después del 3,8% en septiembre. La energía aporta 1.89 puntos a esta tasa y servicios 1.55 puntos. Los alimentos, el alcohol y el tabaco contribuyen 0,29 puntos porcentuales, los productos industriales no energéticos aportan 0,30 puntos porcentuales. El redondeo explica que estos componentes no reconstituyen exactamente el total mostrado.

En el Reino Unido, la Oficina de Estadísticas Nacionales anunció un aumento del 3,6% durante un año en octubre, después del 3,5%. El índice CIHI, que incluye los costos de vivienda de los propietarios, es del 3,7%. El transporte, en particular los combustibles, es la principal contribución para acelerar la tasa anual; los restaurantes y hoteles juegan en la dirección opuesta. El ICC y el ICHC no se utilizarán como dos nombres intercambiables para la misma medida.

Estas cifras describen los precios de octubre. Una gota de aceite por unas horas el 18 de noviembre no los invalida. Entre el precio del petróleo crudo, las compras de refinadores, las reservas de combustible y los precios pagados por los hogares, se producen varias demoras. La tendencia anual también depende del nivel de comparación doce meses antes. Un aumento mensual moderado puede acelerar la tasa anual si los precios habían aumentado menos en el mismo período del año anterior.

Para las empresas, esta distinción cambia la preparación de presupuestos. Los precios ya contratados, las compras renovadas a corto plazo y los gastos indizados deben ser separados. Un proyecto de ley de energía que se estabiliza no necesariamente reduce el nivel de costes a pre-shock. En cuanto a servicios, salarios, alquileres y gastos administrativos pueden transmitir aumentos con un horario diferente. Por lo tanto, la decisión de un banco central no deriva automáticamente de un solo precio del petróleo o de una única publicación mensual.

Petróleo: Las acciones estadounidenses proporcionan nueva información

At 1142 UTC, Reuters reported Brent due January 2027 to $92.73 per barrel, down 0.4 per cent, and WTI December 2026 to $85.06, down 1,1 per cent. Se trata de contratos de plazos y un punto de entrega notificado, sin precios de entrega en el Líbano o tasas de cierre. Sobre todo, esta observación precede al informe oficial de acciones de los Estados Unidos: esta variación anterior no puede explicarse por un documento que aún no se ha publicado en este momento.

A las 10.30 horas en la costa este de los Estados Unidos, a las 1530 UTC,energy Information Administration publicadatos de la semana terminada el 13 de noviembre. Las reservas comerciales de crudo, excluidas las reservas estratégicas, aumentaron en 3,4 millones de barriles a 417,8 millones. Quedan alrededor del 3% por debajo de su promedio estacional de cinco años. Las existencias de gasolina aumentaron en 5,2 millones de barriles y destilados en 1,6 millones. La tasa de utilización de refinerías es del 95,7%.

Un aumento de las existencias por sí solo no significa un colapso en el consumo. Los inventarios se derivan de insumos, productos y transformaciones: producción, importaciones, exportaciones y actividad de refinería ocurren simultáneamente. Los productos crudos y refinados deben ser examinados por separado. Una refinería puede reducir sus compras de crudo mientras produce productos ya fabricados; Por el contrario, un aumento de las tasas puede cambiar los volúmenes de una categoría a otra.

Esta publicación oficial no debe confundirse con la estimación privada del American Petroleum Institute publicada anteriormente. Las diferencias entre las dos encuestas son posibles y no justifican mezclar sus cifras. Para el lector, la información útil es saber de qué cuerpo viene cada serie, qué semana cubre y si mide un stock o un flujo. Varios barriles y varios barriles diarios no responden a la misma pregunta.

Libnanews graph, EIA data published on November 18 at 3:30 p.m. UTC. Escala desde cero.

Moneda: una referencia diaria, no una cita bancaria

El Banco Central Europeo publicapara el 18 de noviembre una tasa de referencia de 1.068 dólares por euro. Las referencias correspondientes son 174,85 yen y 0.83290 libras esterlinas por euro. La consulta bancaria central normalmente tiene lugar alrededor de 14.10 en Europa Central, es decir, 13.10 UTC, antes de la publicación a las 16.00, es decir, 15.00 UTC. El BCE especifica que estos valores son informativos y aconsejan contra su uso como precio de transacción.

A esta referencia, una factura de 100.000 euros equivale a 109.680 dólares antes de los honorarios. Este cálculo facilita una comparación presupuestaria; no promete este precio al importador. La tasa realmente obtenida depende del intermediario, la hora, la cantidad y las comisiones. Una empresa también puede haber comprado sus monedas antes o acordado un precio de contrato diferente.

Para el Líbano, donde se expresan muchos precios y pagos en dólares, la moneda de facturación del proveedor sigue siendo decisiva. Un producto comprado en euros no tiene el mismo perfil de riesgo que un producto comprado en dólares, incluso si se vende en la misma tienda. Los ingresos recibidos de la diáspora introducen otra combinación de monedas. Así pues, no existe un efecto único favorable o desfavorable del tipo de cambio en todos los hogares y empresas.

Líbano: Los activos de la BDL no constituyen una reserva neta

El balance bimestral del Banco del Líbanoal 15 de noviembre, sus activos de reservas extranjeras aumentaron a aproximadamente 11.500 millones de dólares, en comparación con 11,465 millones de dólares al 31 de octubre. El aumento calculado a partir del archivo oficial asciende a 64,12 millones. Las conversiones usan 89.500 libras por un dólar como se indica en el documento. Estos datos fueron detallados por separado por Libnanews; su interés en este caso es su perímetro, no una extrapolación del aumento.

La posición describe un activo bruto. No mide las reservas netas después de la deducción del pasivo o una cantidad libremente disponible para reembolsar a todos los depositantes. Se muestra en una línea separada. Su valoración cae sobre el 15, que no prueba una venta de metal: un cambio de precio puede cambiar el valor de libro sin el correspondiente movimiento físico. Tampoco el balance permite asignar los 64.12 millones adicionales a una sola causa.

La consecuencia práctica es que un indicador de liquidez debe acercarse a los vínculos a los que responde. Una institución puede tener activos significativos y ser obligada a pagar si su vencimiento, moneda o disponibilidad no coinciden con las cantidades adeudadas. Por el contrario, una mejora en una posición de activos puede ser real sin resolver toda la estructura de responsabilidad. Esta articulación es importante para evaluar la capacidad de financiación, en lugar de una cifra aislada presentada como el fin de la crisis.

Reconstrucción: del préstamo aprobado al sitio de construcción

En una entrevista realizada el 17 de noviembre y publicada el 18 de noviembre por la AP, Anna Bjerde, Directora Operativa del Banco Mundial, considera que la reconstrucción en el Líbano es demasiado lenta. La oficina de Nawaf Salam invoca los retrasos en la ratificación del préstamo y el deterioro de la seguridad; Anuncia proyectos de 70 millones de dólares que se iniciarán antes de finales de año. Este es un calendario anunciado, no el trabajo ya terminado.

La documentación del Consejo de Desarrollo y Reconstrucción describe la LEAP como un marco de 1.000 millones de dólares, financiado inicialmente por el Banco Mundial. Los 750 millones restantes representan una necesidad de financiación, no una cantidad ya disponible. Los primeros componentes incluyen escombros, acceso por carretera y restauración de servicios esenciales. La preparación de los estudios y la ejecución de las obras se distinguen en la asamblea del proyecto.

Esta arquitectura explica por qué anunciar un sobre no es suficiente para medir la actividad económica producida. Un proyecto debe ser seleccionado, estudiado, asignado y ejecutado. Los pagos siguen las condiciones contractuales y las medidas verificables. La seguridad de la tierra, el acceso a los sitios y la capacidad de las administraciones para procesar los procedimientos determinan la velocidad a la que un crédito aprobado se convierte en un camino utilizable o un sistema de agua reparada.

Para las empresas locales, el libro de oportunidades depende de las licitaciones realmente abiertas y de las modalidades de pago, no sólo del límite máximo del programa. Para los residentes, la medida correcta es el servicio restaurado. Consolidar estos dos horizontes crea expectativas excesivas: la financiación puede adquirirse legalmente mientras los beneficios concretos permanecen distantes. El desafío no es elegir entre dinero e instituciones, sino asegurar que ambos avancen juntos.

Vivienda: préstamos identificados, financiación adicional todavía discutido

Recibido el 18 de noviembre por Joseph Aoun, Presidente y CEO del Banco de Hábitat Antoine Habib anuncia aproximadamente $100 millones en préstamos a unas 1.500 familias. Segúnel acta oficial de la presidenciatambién presenta un producto lanzado el 9 de noviembre para financiar la compra e instalación de viviendas prefabricadas: las cantidades oscilan entre 20.000 y 100.000 dólares, con una duración de hasta 20 años.

Habib informó de que el Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social había transferido aproximadamente 15 millones de dólares de un sobre de 165 millones de dólares. Mencionó discusiones con otros fondos, sin anunciar ninguna cantidad adicional firmada. Estos datos son los del líder reportado por la Presidencia. El tiempo de construcción reducido que presenta cae dentro del alcance de la presentación del producto, no una garantía uniforme para cada parcela y archivo.

El mecanismo merece atención porque vincula un recurso largo a una necesidad de vivienda. Pero un crédito no elimina las otras condiciones de un proyecto: propiedad y idoneidad de la tierra, autorizaciones, conexiones y capacidad de pago siguen siendo preguntas separadas. La duración del préstamo debe conciliarse con la estabilidad de los ingresos del hogar. Los pagos mensuales asequibles hoy no son suficientes si los ingresos futuros son inciertos o expresados en una moneda que no sea deuda.

Por último, el número de familias beneficiarias debe distinguirse del número de viviendas terminadas. La financiación puede preceder al proyecto y sus desembolsos. Asimismo, un sobre transferido a una institución no se distribuye automáticamente en su totalidad a sus clientes. Estas medidas no disminuyen el alcance del programa; permiten supervisar su ejecución sin convertir un anuncio financiero en un resultado material ya alcanzado.

Comprender: resultado, flujo de efectivo y capacidad de financiación

El concepto común a varias noticias del día es la diferencia entre los ingresos contables y el efectivo. Una empresa puede registrar una venta antes de ser pagada. También puede recibir un préstamo que aumenta su cuenta bancaria sin constituir un beneficio. Por el contrario, comprar una máquina consume inmediatamente dinero, mientras que su costo de contabilidad puede ser difundido durante varios años. Estos cambios no son anomalías: responden a diferentes objetos de medición.

Tomemos una compañía ficticia que vende $100,000 en crédito y lleva $80,000 en gastos inmediatamente pagables. Su actividad puede producir un resultado positivo, pero debe financiar el intervalo antes de que el cliente se resuelva. Si este pago llega tarde, puede faltar liquidez a pesar de un margen comercial satisfactorio. Un préstamo proporciona una solución temporal, al tiempo que crea interés y una obligación de reembolso. La calidad del cliente y la duración del pago entonces se vuelven tan importantes como la venta misma.

The need for working capital describes, inter alia, this money held in inventory and loans, after taking into account the time taken by providers. A menudo aumenta cuando una empresa desarrolla rápidamente su negocio. Por lo tanto, el crecimiento puede consumir efectivo antes de producirlo. Por lo tanto, el análisis de un proveedor de AI, distribuidor o construcción no puede limitarse a la tasa de aumento de ventas.

Aplicada a noticias libanesas, esta distinción evita tres errores. Los activos del banco central no son comparables a un beneficio distribuible. Un sobre de reconstrucción no es un pago ya recibido por las empresas. Un préstamo inmobiliario todavía no es una casa ocupada. El seguimiento pertinente es vincular cada recurso a sus compromisos, calendario y resultados concretos previstos. Son estos pasajes entre cuentas, pagos y actividad que dan a las figuras económicas su alcance real.

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