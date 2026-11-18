El Banco del Líbano reduce aún más el interés en determinadas inversiones bancarias. En el sur, Israel amenaza y reclama una operación. La reconstrucción está esperando los sitios de construcción. Aoun y Salam examinan la electricidad. E1 sigue pospuesto, sin cancelación. En el Golfo, ADNOC cuenta con 11 heridos y uno desaparecido después del ataque en su barco.

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Miércoles 18 de noviembre de 2026, edición de las 18.00 horas en Beirut.El Banco del Líbano está preparando una nueva reducción de los intereses pagados a los bancos en determinadas inversiones en divisas. En el Sur, Israel acompaña sus operaciones con nuevas amenazas territoriales. El lento ritmo de la reconstrucción sigue siendo el centro de los debates con los donantes. En el Golfo, ADNOC mantiene un registro de once heridos y un marinero desaparecido después de un ataque por un barco.

BDL: El interés por ciertas inversiones se redujo aún más en enero

La Circular Intermediaria 782, de fecha 13 de noviembre, aporta el interés de los depósitos a plazo bancario al Banco del Líbano al 95%. La misma norma se aplica a los certificados de divisas emitidos por el BDL y mantenidos por bancos que operan en el Líbano. Entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

La reducción fue del 90% bajo la regla 2026. Por lo tanto, la porción residual aumenta del 10% al 5% del interés de referencia. Los pagos se mantendrán en la moneda de que se trate en cuentas no monetarias. Esta medida se refiere a la remuneración de las inversiones bancarias con el banco central: no constituye un nuevo descuento del 95% de los principales depósitos de individuos.

Sur, territorial threat and operation claimed in Har Dov

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, amenazó el miércoles con expandir las áreas ocupadas en caso de mayor escalada. También vincula la retirada israelí al desarme de Hezbolá. Estas palabras refuerzan la posición de Israel; Sólo ellos no corresponden a un nuevo avance territorial.

El ejército israelí anunció también el 18 de noviembre la destrucción de una estructura subterránea atribuida a Hezbollah en la zona de Har Dov. Según su declaración, la Brigada 810 y la Unidad Yahalom intervinieron en las 24 horas anteriores. El ejército describe las zonas de residencia y mando. The nature, affiliation and use of the work were not independently substantiated. Ningún resultado humano o dimensiones verificadas acompañan este anuncio.

Reconstrucción: la financiación debe traducirse en proyectos de construcción

En una entrevista realizada el 17 de noviembre y publicada el miércoles, Anna Bjerde, Directora Gerente de Operaciones del Banco Mundial, destaca el lento ritmo de reconstrucción en el Líbano. Según una agencia de noticias, la oficina de Nawaf Salam anuncia $70 millones de proyectos para ser lanzados antes de finales de 2026. Este anuncio no constituye una conclusión del trabajo ya realizado.

El programa de asistencia de emergencia de la LEAP cuenta con una financiación de 250 millones de dólares aprobada por el Banco Mundial en junio de 2025. Es parte de un marco que puede alojar hasta 1.000 millones de dólares en concursos: este límite no representa una cantidad totalmente financiada o ya pagada. El programa incluye la rehabilitación de la infraestructura y los servicios esenciales en las zonas afectadas por conflictos.

Aoun y Salam examinan el archivo eléctrico

Joseph Aoun recibió Nawaf Salam el miércoles por la mañana en Baabda. The Presidency report confirms that the Prime Minister presented him with the results of his visit to Qatar and the progress made on the electric issue. Salam también destacó la protección del Líbano frente a las rivalidades regionales e internacionales.

La reunión es un hito político. En este informe no se anuncia ningún contrato eléctrico firmado, volumen adicional entregado o programa de puesta en marcha. Por consiguiente, los intercambios diplomáticos quedan por distinguir de las decisiones operacionales previstas sobre la oferta.

Bancos: Solicitud de huelga sin balance de cierre nacional

La Asociación de Bancos del Líbano había anunciado el 16 de noviembre una huelga de advertencia para este miércoles y luego cada miércoles durante las semanas siguientes. La disputa se refiere, en particular, a la tributación de diferenciales de tipos de cambio y disposiciones sobre los bonos del euro del estado. Los bancos desafían la imposición de ganancias como contabilidad e irrealizada.

No hay encuesta nacional verificada para medir el cierre efectivo de los organismos o el funcionamiento de todos los servicios en esta edición. La llamada de la asociación no es suficiente para establecer una interrupción general de distribuidores o transferencias.

E1: examen de las licitaciones diferidas, proyecto mantenido

La apertura de ofertas para 1.234 viviendas E1 en la Ribera Occidental ocupada se pospone hasta la formación del próximo gobierno israelí. La decisión fue anunciada el 17 de noviembre, cuando estaba programada para el jueves 19 de noviembre. La explicación del Departamento de Justicia, reproducida por Peace Now, invoca la moderación impuesta a un gobierno de transición ante compromisos que son difíciles de deshacer.

El aplazamiento no es válido para la cancelación del proyecto. E1 se encuentra entre Jerusalén y Ma’ale Adumim. Sus opositores denuncian sus consecuencias para la continuidad territorial palestina. El anuncio británico de sanciones contra empresas relacionadas con los asentamientos es un procedimiento separado.

Ormuz: once heridos y un marinero querían según ADNOC

ADNOC Logistics & Services afirma que uno de sus barcos fue atacado en el Estrecho de Ormuz en la noche del 17 de noviembre. Su comunicado de prensa reportó once heridos y un miembro de la tripulación no encontrado. Los otros miembros fueron evacuados. La empresa no designa el buque y no designa a una persona responsable en este texto.

Este balance sigue separado de la información sobre otros buques atacados en la región. Un marinero buscado no puede ser contado como muerto sin confirmación. No se identificaron otros resultados corroborados cuando se actualizó esta edición.

Riyadh condena los ataques y pide negociaciones

La Arabia Saudita condenó el miércoles los ataques contra Kuwait, Bahrein y un buque cisterna Emirati, según una declaración de su Ministerio de Relaciones Exteriores. El reino pide el cese de los ataques y la protección de la libertad de navegación, al tiempo que pide la oportunidad de ser dada a las negociaciones.

Los Emiratos Árabes Unidos también condenaron el ataque de aviones no tripulados contra Kuwait y reafirmaron su solidaridad con Kuwait. Estas posiciones no proporcionan una nueva evaluación humana o material. Intervienen a medida que continúan los contactos diplomáticos, en particular entre Omán y Kuwait.

Cover: Lebanese Parliament in Beirut, an archive photograph whose date of shooting is not established. Ilustración institucional, no relacionada con una escena fotografiada este miércoles. © François el Bacha / Libnanews, todos los derechos reservados.

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