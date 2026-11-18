Un video transmitido a Libnanews muestra helicópteros en una zona presentada como las alturas de Jbeil. Yasour reporta tres aviones estadounidenses, sin confirmación militar citada. Las imágenes no permiten verificar su nacionalidad, misión o ubicación. Aquí están los elementos observables y sus limitaciones.

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Helicopters fueron filmados sobre un área presentada como las alturas de Jbeil, en un video transmitido a Libnanews este miércoles 18 de noviembre de 2026. El mismo día, el yasour libanés informó del paso de tres aeronaves que atribuía al ejército estadounidense, sobre Jbeil y Kesrouan. Esta nacionalidad no puede ser confirmada independientemente.

La breve secuencia, que dura alrededor de trece segundos, muestra una carretera inclinada alineada con edificios, árboles y líneas de energía. Los helicópteros tándem de dos rotores cruzan el campo de la cámara. La definición y la distancia no permiten leer un registro o distinguir un marcado nacional.

Video transmitido a Libnanews el 18 de noviembre de 2026 y presentado como filmado en las alturas de Jbeil. La ubicación precisa y la fecha de rodaje no son autenticadas solo por imágenes.

Una alerta todavía por especificar

En su publicación de 18 de noviembre,Yasour se basa en un video circulando en líneasin mencionar la confirmación militar o especificar la misión de la aeronave. Este informe constituye una asignación de prensa, no una identificación oficial de helicópteros.

Las imágenes tampoco permiten establecer el punto de partida, destino o naturaleza del vuelo. No hay evidencia verificada en esta etapa para vincular esta secuencia a una operación particular. El número de tres aeronaves y su membresía estadounidense siguen siendo las comunicadas por los medios de comunicación libaneses.

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