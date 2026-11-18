Helicopters fueron filmados sobre un área presentada como las alturas de Jbeil, en un video transmitido a Libnanews este miércoles 18 de noviembre de 2026. El mismo día, el yasour libanés informó del paso de tres aeronaves que atribuía al ejército estadounidense, sobre Jbeil y Kesrouan. Esta nacionalidad no puede ser confirmada independientemente.
La breve secuencia, que dura alrededor de trece segundos, muestra una carretera inclinada alineada con edificios, árboles y líneas de energía. Los helicópteros tándem de dos rotores cruzan el campo de la cámara. La definición y la distancia no permiten leer un registro o distinguir un marcado nacional.
Una alerta todavía por especificar
En su publicación de 18 de noviembre,Yasour se basa en un video circulando en líneasin mencionar la confirmación militar o especificar la misión de la aeronave. Este informe constituye una asignación de prensa, no una identificación oficial de helicópteros.
Las imágenes tampoco permiten establecer el punto de partida, destino o naturaleza del vuelo. No hay evidencia verificada en esta etapa para vincular esta secuencia a una operación particular. El número de tres aeronaves y su membresía estadounidense siguen siendo las comunicadas por los medios de comunicación libaneses.
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