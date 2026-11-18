An Irish national was charged in New York for the damage inflicted on an American military aircraft in Shannon in April. La fiscalía dijo que la aeronave ya no volaría. The accused, presumed innocent, faces ten years in prison. El procedimiento de Estados Unidos sigue separado de la fiscalía irlandesa después de su detención.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Un nacional irlandés de 48 años, Daithi O El acto fue hecho público el 17 de noviembre por los daños causados el 11 de abril de 2026 a una Guardia Nacional Aérea C-130H estacionada en el Aeropuerto Shannon, Clare County, Irlanda. Esto es un cargo, no una condena.

Daños que la fiscalía encuentra irreversible

According to the Federal Public Prosecutor ‘ s Office in the South District of New York, the man reportedly entered the airport compound and then boarded the aircraft, where he stayed for several hours. Los fiscales describen daños considerables a los sistemas internos y la estructura de las aeronaves. Argumentan que la operación fue preparada, en lugar de llevarse a cabo espontáneamente.

The aircraft, estimated at approximately $60 million per charge, was reportedly rendered unusable and would not resume flight service. Este valor es el del aparato anunciado por los fiscales; no corresponde a una indemnización determinada por un fallo.

Un procedimiento americano, un arresto en Irlanda

The case contains a charge of destroying public property, with a maximum sentence of 10 years imprisonment. Este techo no prejuzga la culpabilidad ni ninguna sentencia, que sería un asunto para el juez. El Ministerio de Justicia recuerda expresamente la presunción de inocencia.

Associated Press informa que las autoridades estadounidenses no celebraron al autor en el momento del anuncio y que no se había programado audiencia en Nueva York. Detenido en Irlanda después de los hechos, también fue procesado por daños e intrusión. La agencia declara que no encontró un abogado en el archivo de EE.UU. para recoger su respuesta.

La acusación cita los artículos 1361 y 3238 del Título 18 del Código Federal de los Estados Unidos. Presenta los hechos que se cometen fuera de la jurisdicción de un estado o distrito de los Estados Unidos y establece que el acusado sería llevado y detenido inicialmente en el Distrito Sur de Nueva York. Esta redacción de procedimiento no constituye prueba de que se ha producido una transferencia. Los documentos consultados no permiten anunciar una extradición concedida o una fecha de juicio.

Shannon, cruce militar transatlántico

La fiscalía describe a Shannon como una plataforma de tránsito para el personal militar y el equipo de los Estados Unidos. The C-130H stopped there during a mission to another country, which the act does not specify. Por consiguiente, nada de lo dispuesto en este documento permite asignar este avión a una operación determinada en el Oriente Medio.

Los procedimientos también forman parte de un contexto de seguridad del aeropuerto: el acto menciona varias intrusiones anteriores sobre Shannon, atribuidas a otras. Su presencia en el archivo no solo demuestra la existencia de una organización común. The court will have to examine the particulars of the facts alleged against O-Corrain.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews