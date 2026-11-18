GTA VI llega a PS5 y Xbox Series X Rockstar anuncia una apertura local de medianoche, una precarga de hasta 212 GB y una caja discreta. Take-Two espera mucho del lanzamiento, pero sus pronósticos financieros todavía no constituyen un balance de ventas del nuevo juego. Los jugadores deben distinguir la precarga de desbloquear y comprobar el área de su cuenta. El calendario anunciado no incluye una versión PC para este plazo. Las cifras del grupo cubren todas sus actividades.

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GTA VI llega el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X En vísperas de este lanzamiento, Rockstar pone el lanzamiento a la hora local de medianoche en todas las regiones. El lanzamiento trae a los jugadores de regreso a Vice City, el corazón del estado ficticio de Leonida. Para Take-Two, la empresa matriz del estudio, también es un evento comercial importante. Pero esperar aún no vale la pena el registro de ventas.

GTA VI: un lanzamiento a medianoche, no una sola vez mundial

La precisión viene de la asistencia oficial de Rockstar, actualizada el 3 de noviembre. Se distingue la apertura del juego de su precarga. Los archivos podrían descargarse tan temprano como el 10 de noviembre: a medianoche en cada husillo en PS5, pero a 0 GMT en Xbox Series X El acceso al juego sigue la regla anunciada del 19 de noviembre a medianoche local en ambas consolas.

Por lo tanto, estos dos calendarios no deben confundirse. Habiendo completado la instalación por sí sola no permite jugar antes de desbloquear. El horario mostrado por la tienda de cuentas sigue siendo revisado antes de preparar su noche, especialmente cuando el área de la cuenta difiere del país de residencia.

El lanzamiento anunció preocupaciones de las dos familias actuales de consolas de Sony y Microsoft. El calendario publicado por Take-Two no presenta una versión PC de GTA VI para este plazo. Esta ausencia no debe transformarse en una fecha de lanzamiento posterior: ninguna se proporciona en este calendario.

Hasta 212 GB para la carga previa

La preparación también implica almacenamiento. Rockstar indica que la carga previa puede requerir hasta 212 GB de espacio disponible, dependiendo del dispositivo. Este techo anunciado no es un tamaño idéntico garantizado para cada consola ni una estimación del tiempo de descarga. Esto depende en particular de la conexión utilizada.

Para la descarga automática en PS5, la función correspondiente debe ser activada y la consola activada o apagada. En Xbox Series X Estas configuraciones son útiles antes de que se abra el juego, sin garantizar la ausencia de incidentes técnicos en el día del lanzamiento.

Otro punto práctico: la versión vendida en una caja contiene un código de descarga, no un disco. La compra física por lo tanto no exime de recuperar archivos. En PlayStation, Rockstar afirma que los códigos dependen de la zona de la cuenta, un punto para comprobar las compras importadas. Sin embargo, su archivo indica que los códigos de Xbox no están bloqueados por región.

Vice City, Jason y Lucia en el centro del juego

La historia presentada por Rockstar sigue a Jason y Lucia. Después de un golpe que sale mal, los dos personajes se encuentran atrapados en una conspiración criminal cruzando Leonida. Vice City es un punto central. Este marco está dentro del alcance de la presentación oficial del juego, no un informe de partes hechas por nuestro editor.

Se anuncian dos ediciones: Standard y Ultimate. El segundo añade contenido relacionado con el camino de los personajes. Los compradores de edición estándar pueden comprar esta extensión por separado. Estas diferencias comerciales no cambian las plataformas seleccionadas para el lanzamiento.

Una expectativa comercial, aún no un resultado

El 9 de noviembre, Take-Two mantuvo su previsión de $8 a $8.2 mil millones en « reserva de red » para el año terminado el 31 de marzo de 2027. Este indicador comercial no se confunde con la facturación contable. Sobre todo, se refiere a todo el grupo, no sólo al GTA VI.

Las cuentas para el trimestre terminado el 30 de septiembre muestran el punto de partida: $1.60 mil millones de reserva neta, bajando 18% sobre un año. Los ingresos alcanzaron 1.497 millones y la pérdida neta 54 millones. Los gastos recurrentes de los jugadores representan el 81% de la reserva neta trimestral.

Management afirma que los pedidos anteriores alcanzan niveles sin precedentes, sin publicar ninguna cantidad en esta publicación. Por consiguiente, esta evaluación no permite cuantificar las copias vendidas. Las búsquedas de Internet, incluso en grandes números, no permiten esto. El primer equilibrio comercial verificable queda por venir después de la apertura del juego.

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