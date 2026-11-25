On 25 November 2006, the ministries who remained in the government of Fouad Siniora approved the final text of the agreement on the court responsible for the murder of Rafic Hariri. Pero la decisión no es suficiente para poner en vigor el acuerdo. El bloqueo político en Beirut terminó planteando el asunto ante el Consejo de Seguridad.

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On 25 November 2006, the ministries who remained in the government of Fouad Siniora approved the final text of the agreement on the court responsible for the murder of Rafic Hariri. Pero la decisión no es suficiente para poner en vigor el acuerdo. El bloqueo político en Beirut terminó planteando el asunto ante el Consejo de Seguridad.

Una decisión adoptada por un gobierno dividido

El 25 de noviembre de 2006, los ministros que permanecieron en el gobierno de Fouad Siniora aprobaron el texto final negociado con las Naciones Unidas para establecer un tribunal internacional. Según la cronología del Secretario General de las Naciones Unidas, el Consejo de Ministros ya había aprobado un proyecto el 13 de noviembre. The decision of the 25th concerns the final text, not the opening of the court or the indictment of suspects.

Mientras tanto, Líbano ha experimentado un nuevo asesinato político. On 21 November, Minister of Industry Pierre Gemayel was killed. El Consejo de Seguridad condena el asesinato. Sin embargo, a nivel judicial, el futuro tribunal fue diseñado por primera vez para el bombardeo del 14 de febrero de 2005 en Beirut, en el que Rafic Hariri y otros 21 perdieron la vida. Su situación extiende su competencia a otros ataques en determinadas condiciones, incluida la existencia de un vínculo con el del 14 de febrero.

Por qué el acuerdo todavía no puede entrar en vigor

El 6 de noviembre comenzaron las consultas entre los dirigentes libaneses. Después de su fracaso, los ministros chiítas renunciaron el 11 y otro ministro los siguió el 13. Por lo tanto, el Presidente Émile Lahoud, Amal, Hezbollah y el Movimiento Patriótico Libre impugnan la legitimidad constitucional del gobierno. El equipo de Siniora sigue reuniéndose: invoca el apoyo de la mayoría parlamentaria y considera que las renuncias, que el Primer Ministro no aceptó formalmente, son inválidas. El informe de la ONU registra estas dos posiciones sin pronunciarse sobre la Constitución del Líbano.

Pronto surgieron desacuerdos de las instituciones. El 1 de diciembre, los partidarios de los principales grupos de oposición comenzaron una sentada cerca de la sede del gobierno en el centro de Beirut. Mayoría Los parlamentarios solicitan una reunión para ratificar el acuerdo. En la primavera siguiente, las Naciones Unidas señalaron que el Parlamento no se había reunido desde finales de su período de sesiones de otoño debido a la falta de convocatoria. On 10 April 2007, Siniora wrote to the Secretary General asking the Security Council to consider another way to establish the court.

El Consejo de Seguridad resuelve la cuestión de la entrada en vigor

El 30 de mayo de 2007, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1757 en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. La resolución fija el 10 de junio como la entrada en vigor del Acuerdo y Estatuto anexos, a menos que el Líbano notifique previamente la terminación de sus procedimientos internos. Por lo tanto, no es la aprobación del 25 de noviembre la que pone en vigor el acuerdo legalmente. Este es el mecanismo establecido seis meses después por el Consejo de Seguridad.

The court is based in the Netherlands and applies Lebanese criminal law in particular to offences within its jurisdiction. Sus decisiones se refieren a la responsabilidad penal de las personas juzgadas, no de una parte o de un Estado. En el caso principal, Salim Jamil Ayyash fue condenado en primera instancia en 2020. Hassan Habib Merhi y Hussein Hassan Oneissi, absueltos en primera instancia, fueron declarados culpables en apelación en 2022. El tribunal cerró el 31 de diciembre de 2023.

Tres fechas resumen el curso del caso: el 25 de noviembre de 2006, el Gobierno del Líbano aprobó el texto definitivo; el 30 de mayo de 2007, el Consejo de Seguridad determinará las condiciones para su entrada en vigor; el 10 de junio de 2007, el Acuerdo entrará en vigor. Confundirlos borra lo que se interpretó en Beirut entre las dos decisiones: un acuerdo aprobado por el gobierno no podía seguir hasta el final el procedimiento interno previsto.

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