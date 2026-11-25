La coalición liderada por Arabia Saudita anunció que había golpeado el puerto yemení de Hodeida el miércoles 25 de noviembre, después de pedir a los civiles que lo evacuen. Los Houthis amenazaron con represalias contra los puertos saudíes. No se establece el alcance de los daños y las consecuencias para el tráfico comercial y humanitario.

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La coalición liderada por Arabia Saudita anunció que había golpeado el puerto yemení de Hodeida el miércoles 25 de noviembre, después de pedir a los civiles que lo evacuen. Los Houthis amenazaron con represalias contra los puertos saudíes. No se establece el alcance de los daños y las consecuencias para el tráfico comercial y humanitario.

La coalición no especifica daños al puerto

El portavoz de la Coalición, General Turki al-Maliki, dijo el miércoles que las huelgas habían dirigido instalaciones relacionadas con el funcionamiento del puerto de Hodeida, sin especificar cuáles. También anunció la destrucción de varios objetivos en las provincias de Saada y Amran. Su declaración no da un informe humano para el puerto o una indicación de la condición de los muelles y la continuación de las operaciones de descarga.

El anuncio viene después de una advertencia de la coalición pidiendo a los civiles que evacuen el puerto. El vocero militar de Houthis, Yahya Saree, amenazó con represalias contra los puertos saudíes en el Mar Rojo, incluyendo a Jeddah, si Hodeida fue atacado. Esta amenaza no constituye la confirmación de una huelga en Jeddah.

Dos episodios separados en Hodeïda

El miércoles, la coalición reclamó huelgas en el puerto. Estos no son los ataques del lunes 23 de noviembre en la misma provincia, que las autoridades de Houthies atribuyeron a Arabia Saudita. Este último dijo que los edificios de una empresa pública de telecomunicaciones habían sido golpeados y reportados 17 muertes. Este balance, no verificado independientemente, no se puede recuperar como balance de la operación del miércoles.

Las tensiones ya aumentaron el martes después de un ataque con drones en una torre en el distrito financiero de Riad. Saudi civil defence reported 11 injuries in the capital. La coalición atribuyó este ataque a los Houthis. Una vez más, se trata de una evaluación separada de la de las huelgas en el Yemen.

Un punto de entrada para las importaciones de alimentos

Hodeïda es uno de los puertos del Mar Rojo seguido por el Programa Mundial de Alimentos para Importaciones Alimentarias, con As-Salif y Ras Issa. El Yemen importa alrededor del 90% de sus alimentos, según el organismo de las Naciones Unidas. Esta es la cuota nacional de importación, no la parte que pasa por Hodeida.

El Programa Mundial de Alimentos ya había informado de que los combates habían reducido el acceso a ciertas zonas de las gobernaciones de Taez y Hodeida, impidiendo que sus equipos y asociados llegaran a unas 350.000 personas. Esta cifra es antes de la huelga del miércoles. En el futuro inmediato, los elementos para medir las consecuencias son el estado de las instalaciones portuarias y la confirmación de la continuación o interrupción de las operaciones comerciales y humanitarias. Ninguno de estos puntos es establecido por el comunicado de coalición.

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