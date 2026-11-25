State Security reports having seized 250 kg of meat transportd in a non-refrigerated vehicle in Marjayoun and Hasbaya. Dos personas fueron arrestadas. La investigación debe determinar si parte del lote ya había llegado a las tiendas, sin confundir la falta de preservación y contaminación confirmada por los análisis.

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La Seguridad del Estado anunció la incautación de 250 kg de carne transportada en un vehículo no equipado para garantizar su conservación en los sectores de Marjayoun y Hasbaya. El caso muestra por qué los cheques deben seguir el lote a los puntos de venta, sin asumir que toda la carne fue pasada o declarada inadaptada después del análisis.

Control comenzó antes de la llegada a la carnicería

Según la Seguridad del Estado, el vehículo revisado el 24 de noviembre se utilizó para entregar carniceros en ambos sectores. Two people were arrested and the authorities seized the emb and the vehicle on instructions from the competent prosecutor. The press release issued the following day did not identify any trade and did not state that a laboratory had identified any contamination. Tampoco especifica si los productos de la lotería ya han llegado a los consumidores.

El problema es el de los medios de transporte. Una ventana refrigerada apropiadamente no restaura la seguridad de un producto que hubiera sido mal almacenado antes de la entrega. Por el contrario, este hallazgo por sí solo no permite conocer la temperatura real del lote, la duración de la exposición o el resultado de análisis que no se han anunciado.

Traceability links proveedor, vehículo y vendedor

Para determinar si el problema se limita al vehículo o también se refiere a las existencias ya distribuidas, partes útiles son vales de entrega, identificación de lotes y registros de temperatura donde existen. Estos documentos comparan la cantidad cargada con la cantidad incautada y determinan qué negocios realmente recibieron las mercancías. Una dirección servida durante un tour no solo demuestra la recepción de un lote no compatible.

Este trabajo permite, cuando proceda, limitar la retirada o el análisis al producto adecuado. Protege tanto a consumidores como a empresas que no han recibido la carne en cuestión. Por lo tanto, el caso del Sur no debe confundirse con otros controles anunciados en las últimas semanas en las nalgas en otros lugares del Líbano.

Controles de pasos múltiples

El Consejo de Ministros se refirió recientemente a las inspecciones en almacenes y mataderos como parte de las actividades de seguridad alimentaria. El control en Marjayoun y Hasbaya nos recuerda que la entrega es también un paso decisivo. La continuación del archivo dependerá de si los controladores pueden establecer el origen de los productos, su conservación y su posible distribución.

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