El Tribunal Arbitral del Deporte restauró la victoria de Senegal contra Marruecos en la final CAN 2025. Su decisión distingue un descanso temporal de una parada final del juego. Regresa al paquete de marzo de la CAF, sin abandonar las sanciones disciplinarias separadas.

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El martes 24 de noviembre, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) canceló el paquete contra Senegal después de la Copa Africana de Naciones 2025 final. La puntuación de campo en Rabat, 1-0 después de la extensión contra Marruecos, fue restaurada. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) indicó que aplicaría la sentencia.

El juego fue jugado el 18 de enero de 2026, aunque fue la edición 2025 de la CAN. Marruecos había obtenido una pena al final del período reglamentario, detenido por el gobernador senegalés Édouard Mendy tras una interrupción del juego. El Papa Gueye anotó en el minuto 93, al comienzo de la extensión. This goal had given Senegal its second continental title on the ground.

¿Por qué la puntuación cambió dos veces

El jurado disciplinario de la CAF falló el 11 de febrero sin cambiar el resultado. El 17 de marzo, tras un llamamiento de la Real Federación de Fútbol de Marruecos, la Junta de Apelación de la CAF declaró el paquete Senegal y registró un éxito marroquí de 3 a 0. Aplicó el artículo 84 del Reglamento de la Competencia. Este 3-0 no fue por lo tanto la puntuación jugada en Rabat, sino el resultado administrativo que había reemplazado el 1-0.

The Senegalese federation seized the TAS on 25 March. Las partes no estuvieron de acuerdo en un procedimiento acelerado; La audiencia se celebró el 8 de octubre en Lausanne. El tribunal arbitral aceptó el recurso unánime el 24 de noviembre. Revocó la decisión de apelación de marzo y restableció la decisión del jurado disciplinario de febrero.

Para el TAS, la interrupción no fue una parada definitiva

The Moroccan federation considered that the temporary departure of Senegalese players should have led the referee to terminate the match, and that the recovery proceeded with an error of law. Senegal sostuvo que esta recuperación era un asunto para el árbitro Jean-Jacques Ngambo Ndala decisión de campo y no debe ser revisado después del juego.

En su resumen del laudo, el TAS explicó que el árbitro podría decidir si se cumplieron las condiciones para proceder. Cuando volvió a batir, los dos equipos estaban de nuevo presentes y dispuestos a jugar. El Grupo Arbitral consideró que los artículos 82 y 84 a que hacía referencia Marruecos se referían al resultado de una reunión decidida definitivamente por el comportamiento de un equipo. Por lo tanto, no los aplicó a esta interrupción seguido de una reanudación.

La decisión no invalida las sanciones disciplinarias separadas ya impuestas por la CAF contra la federación senegalesa, el selector Pope Thiaw y algunos jugadores. TAS distingue entre el tratamiento de estos comportamientos y la validez de la partitura. Su premio total fue comunicado a las partes; el documento público del 24 de noviembre resume las razones. El CAF reconoció oficialmente a Senegal como el ganador de la edición.

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