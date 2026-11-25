Las deliberaciones sobre el período posterior al FINUL tienen forma, pero no se ha acordado ningún mandato de sustitución. The Lebanese press is also following the transport strike, the prosecution of five men arrested in the North and the collection of information on the disappeared. Las huelgas extranjeras reclamadas en Hodeïda y los incidentes denunciados en Ormuz plantean preocupaciones por la navegación. Comercio minorista, farmacias, cine y fútbol completan las ediciones de hoy.

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En la primera página: El Líbano busca un marco post-FINUL

Al Jumhouriyael 25 de noviembre, Joseph Aoun informó de que deseaba mantener la resolución 1701 como referencia para posibles acuerdos internacionales después de la FPNUL.Al Sharq Al Awsat, el mismo día, escribe que Beirut está estudiando un borrador francés para una fuerza que se beneficie de un marco de la ONU. Nada en estos dos minutos establece que el Consejo de Seguridad ha elegido a los Estados participantes, al mando o a los medios de la futura misión. En la resolución 2790 se establece el fin del mandato de la FPNUL al 31 de diciembre de 2026 y se prevé un retiro ordenado dentro de un año. Por consiguiente, la expiración del mandato y la fecha de salida de los últimos contingentes no son iguales.

Al Akhbarde 25 de noviembre defiende una lectura muy diferente de las discusiones franco-americanas. El diario considera que el arreglo futuro se centrará en las necesidades de seguridad de Israel y superará el alcance de la resolución 1701. Esta sentencia forma parte de su lectura política de las negociaciones: no ocupa el lugar de un texto adoptado. La diferencia entre los periódicos se refiere a las mismas tareas de una posible presencia internacional. La observación, la investigación de incidentes, el acompañamiento del despliegue del ejército libanés y la interposición sobre el terreno requieren diferentes mandatos y medios.

Al Sharqon 25 November, the shootings and explosions reported the previous day in southern Lebanon, particularly in the area of Kfar Tebnit.Annaharse centra en la vida en las aldeas fronterizas cristianas y en las acusaciones contra los habitantes después de la transmisión de las imágenes tomadas en la escuela Debel. La vida cotidiana distingue entre quedarse en casa y apoyar la presencia militar israelí. La controversia por sí sola no informa a la gente sobre el acceso a servicios, escuelas o socorro. En estas condiciones concretas se puede evaluar el debate post-FINUL desde el punto de vista de los habitantes.

Las tres funciones enumeradas por Baabda

El historial de la Presidencia indica lo que Joseph Aoun preguntó si la FPNUL no podía ampliarse. En primer lugar, cita apoyo logístico al ejército libanés y asistencia con municiones sin detonar; asistencia en la reapertura de caminos y residentes que regresan; Por último, vigilancia y presentación de informes. Estos líderes son los expuestos a los parlamentarios franceses. No son las cláusulas de un mandato acordado. Baabda también mencionó la posibilidad de que la FPNUL siguiera realizando algunas misiones en 2027. Esta hipótesis implica una distinción entre lo que ya está permitido por la retirada prevista en la resolución 2790 y lo que sería necesario mediante una nueva decisión del Consejo de Seguridad.

Política libanesa: autoridad del Estado y divisiones superiores

Annaharel 25 de noviembre, la respuesta de José Aoun a las críticas planteadas por su discurso de Independencia y la escalada verbal de Hezbollah alrededor de los cinco hombres detenidos en el Norte. El Presidente mantiene su posición a favor del monopolio estatal de las armas. En la parte de Hezbollah, los desafíos incluyen la decisión del Gobierno del 2 de marzo y la legitimidad de los procesos. Estos son dos debates políticamente vinculados, pero las posiciones adoptadas sobre la acción del gobierno no determinan el curso de la investigación o el destino de los detenidos.

Annahartambién se preguntó si Nabih Berri podría acercar la presidencia y Hezbollah. La cuestión no vale la pena anunciar una mediación acordada.Al Binaael 25 de noviembre informa que el Presidente de la Cámara de Representantes convocó una sesión plenaria para el lunes siguiente. La convocatoria da una fecha de trabajo parlamentario; No constituye un texto o acuerdo político sobre litigios sustantivos.Al Sharqindica que el Ministro de Reforma Administrativa, Fadi Makki, ha proporcionado a Joseph Aoun un plan maestro del sector público. El documento presentado no debe confundirse con las medidas financiadas o ya aplicadas.

Declaraciones: Haj Hassan impugna la acusación, Aoun mantiene su línea

Al BinaayAl Sharq Al Awsaton 25 November, MP Hussein al-Haj Hassan reported on the five detainees. The MP presented their detention as unjustified and accused the United States of weighting the charges. También dijo que Hezbollah había sido informado de una posible liberación. Estas alegaciones son vinculantes para el autor: la información pública no prueba una orden de liberación judicial o una intervención estadounidense en el proceso.

Al Sharqel 25 de noviembre, se hizo hincapié en la respuesta de José Aoun a sus detractores: el Presidente no abandonó la política de concentrar armas bajo la autoridad del Estado y rechazó la idea de que la búsqueda de la paz sería un abandono de la soberanía. La conciliación de estas declaraciones por los diarios muestra cuánto ha pasado el conflicto político al ámbito judicial. No exime la distinción entre decisiones ejecutivas, declaraciones de un miembro del Parlamento y actos de investigación establecidos.

Diplomacia: los intercambios franceses en Beirut preceden a cualquier decisión de la ONU

Al Sharqel 25 de noviembre informes sobre intercambios entre una delegación parlamentaria francesa y funcionarios libaneses, así como una reunión en el Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento.Al Sharq Al Awsatagregó que la presidencia libanesa quería una posible fuerza de sustitución para beneficiarse de un marco de las naciones unidas.Annahar Internationalpor otra parte, se informa de que se está examinando la retirada gradual del sistema existente. Estas medidas no se contradicen necesariamente entre sí: la organización del retiro y la elección de una misión posterior son decisiones separadas.

El hilo común es el deseo de evitar la interrupción de la vigilancia de fronteras internacionales. Por otra parte, las ediciones del 25 de noviembre no contienen un texto común aceptado por Beirut, París y los miembros del Consejo de Seguridad. Una reunión parlamentaria francesa no implica al ejecutivo francés solo o a la ONU. Para el Líbano, los puntos a seguir son el papel reconocido por el ejército, el alcance de la observación, los mecanismos de presentación de informes y los medios asignados a la misión. Una referencia a la resolución 1701 no resuelve estas cuestiones prácticas.

Política internacional: d-Hodeïda en Ormuz, balances no coupling

Al Araby Al Jadidof 25 November gives a central place to the progress of the Houthis towards Aden, reported by the Yemeni authorities facing them. La mención de una amenaza para la ciudad no significa que haya cambiado de manos.Al Sharq Al AwsatyAl Binaavuelve al ataque a una torre en el distrito financiero de Riyadh. Saudi aid claimed 11 injuries. El miércoles, la coalición liderada por Riad reclamó ataques contra instalaciones relacionadas con el funcionamiento del puerto de Hodeida, sin especificar su efecto en el tráfico. Este nuevo episodio no debe confundirse con las huelgas del 23 de noviembre, cuyos resultados fueron anunciados por las autoridades de Houthies.

Al Sharq Al AwsatyAnnahar Internationalel 25 de noviembre, destacó la discrepancia entre la Declaración de Washington, las condiciones establecidas por Teherán y el enfoque de Qatar. El comercio estadounidense-qataris y el llamamiento de Doha para preservar la navegación no constituyen una reanudación de las conversaciones directas entre Irán y los Estados Unidos. En el mar, las afirmaciones iraníes relativas a las minas y las notificaciones dirigidas a los navegantes no permiten que cada uno de los incidentes anunciados sea igualado, por barco. Presentar hojas de balance como si añadieran sería prematuro.

Al Araby Al JadidyAnnahar Internationaldel 25 de noviembre también cubren las recomposiciones en torno a Libia. La primera sigue la visita de Khalifa Haftar a Ankara; la segunda analiza las consecuencias del ataque reclamado por Ucrania contra buques rusos en Benghazi. Una reunión turca-libia por un lado, una operación reclamada por Kiev por el otro: su proximidad a las noticias no demuestra un vínculo operacional ni un acuerdo sobre el futuro de la presencia rusa en Libia.

Economía: comercio minorista, transporte por carretera y farmacias

Al Sharqel 25 de noviembre presenta el índice de comercio minorista de la Asociación de Comercio de Beirut y Fransabank para el tercer trimestre. La publicación se refiere a un aumento real sobre el trimestre anterior y examina por separado el efecto de los combustibles. Esta es una distinción importante: las variaciones en los precios del combustible, los volúmenes vendidos y el uso pueden cambiar el índice total y sus componentes de manera diferente. Incluso un aumento real de los siguientes sectores no mide directamente los ingresos o las actividades del hogar en todo el país. También deben distinguirse las comparaciones trimestrales de los acontecimientos anuales.

El mismo día yAl Liwaadetalla la huelga de transporte 25 de noviembre. Las federaciones exigen el cumplimiento de los compromisos públicos, incluida la ayuda para el combustible y la supervisión de los vehículos utilizados para el transporte pagado. Consideran que su capacidad de aplicar aranceles oficiales depende de estas medidas. El anuncio de la movilización no especifica ningún financiamiento desbloqueado o nueva escala acordada. On the ground, cuts were reported and reopened in Tripoli; En la Bekaa, se celebraron concentraciones sin ningún cierre confirmado en los puntos observados. Por lo tanto, la magnitud del movimiento no se limita a un bloqueo uniforme del país.

Al Akhbar25 de noviembre está examinando otro mercado local: el de las farmacias. El periódico describe los puntos de venta y cuestiona el desarrollo de marcas con más capital y peso empresarial. Su información se basa en particular en fuentes profesionales; no constituyen un recuento nacional ni una decisión del orden de los farmacéuticos. Sin embargo, el tema pone de relieve una serie de cuestiones distintas: el control de un fármaco, las condiciones para emitir su licencia y las consecuencias de la posible concentración en el acceso a medicamentos en barrios menos rentables.

Electricidad: ¿qué contiene exactamente la propuesta de Qatar?

Al Liwaade 25 de noviembre dedica un desarrollo a la propuesta de Qatar en materia de electricidad y a las cuestiones planteadas por la transición del petróleo al gas. Antes de hablar de una reducción de costos, es necesario distinguir entre la construcción o conversión de una planta de compra y enrutamiento de combustible. Tampoco una medida anunciada a la salida de la central eléctrica indica a qué velocidad se cargaría electricidad a los hogares después de la transmisión, distribución y pérdidas en la red. The press kit does not give a final award decision or verifiable contractual rate.

Justicia: cinco presos en el norte y una etapa para familias desaparecidas

Al Sharq Al AwsatyAl Binaade 25 de noviembre seguir el expediente de los hombres arrestados en la zona de las alturas de Bcharré. Las entrevistas se anuncian en la prensa. Debe hacerse una distinción entre la convocatoria, el interrogatorio real, un posible mandato y un fallo. No se juzgan los cargos de establecimiento de un grupo armado y de reclutamiento denunciados por los diarios. Tampoco es el archivo comparable al cargamento de explosivos incautados en Qaa, que está bajo otra investigación.

Annaharde 25 de noviembre se presenta la recopilación de información sobre las personas desaparecidas o las víctimas de desapariciones forzadas como paso en la aplicación del derecho libanés de 2018. La investigación no es simplemente un registro de solicitudes: la capacidad de recopilar, reconciliar y proteger la información es una condición para el futuro. Una declaración dada a la autoridad competente no significa que se haya identificado un lugar o que una familia haya recibido una respuesta. El interés del plan se juzgará sobre cómo se conservarán y explotarán las pruebas, los documentos y otros materiales.

Documentos seguros: lo que la Seguridad General está desafiando

Al Akhbarde 25 de noviembre publica una respuesta de la Seguridad General sobre un acuerdo con la impresora de seguridad húngara CUALQUIER. El texto de respuesta reproducido por el periódico excluye ciertas actividades de venta e ingresos en Israel durante el período abarcado. El periódico se opone a esta respuesta de referencias comerciales anteriores e información publicada por la empresa. Ninguno de estos elementos demuestra por sí solo el acceso a datos libaneses. Para establecer el riesgo, sería necesario conocer el propósito exacto del contrato, sus subcontratistas y las reglas de acceso a los datos, en lugar de deducir el funcionamiento del mercado de una lista histórica de clientes.

Sociedad: obtener protección, luego ser capaz de ejecutarla

Annaharde 25 de noviembre recaptura un registro mundial de mujeres y niñas asesinadas por un socio o miembro de la familia. Esta cifra mundial no indica el número de víctimas en el Líbano. Ese mismo día, las Naciones Unidas en el Líbano y la Comisión Nacional del Líbano para la Mujer dedican su campaña de 16 días a las dificultades que enfrentan las víctimas para acceder a la justicia. El lanzamiento pone de relieve el costo y la duración del proceso, el miedo a las represalias y las dificultades para acceder a la asistencia jurídica.

La campaña pone de relieve los obstáculos que se combinan en los períodos de desplazamiento: la desaparición de documentos administrativos, el desglose de las redes de ayuda mutua y la lejanía de los servicios. Obtener información, presentar una queja y recibir una protección efectiva son pasos distintos. Son estas diferencias, en lugar de extrapolar las estadísticas mundiales, que permiten supervisar los efectos de una política de protección en el Líbano.

Cultura: cine en Doha, música infantil y memoria en Beirut

Annahary su edición internacional del 25 de noviembre presentan tres películas vistas en el Festival de Cine de Doha, anunciadas del 19 al 27 de noviembre en torno a la soledad, el miedo y la autobúsqueda. Ambas ediciones también dan la palabra al músico palestino Faraj Suleiman sobre su álbumSama. La entrevista vincula recuerdos infantiles y escenas diarias, incluyendo la cosecha de aceitunas, a una manera de componer y contar a la altura del niño.

En Beirut,Al Sharqde 25 de noviembre informa que el Ministro de Información, Paul Morcos, inauguró el Jardín Periodista en el distrito de Unesco. La inauguración se adquiere; La adición de una nueva escultura se denomina proyecto. La misma edición publica un homenaje a Georges Khodr, quien destaca su trabajo de escritura más allá de sus deberes eclesiásticos.Al Araby Al Jadidfinalmente sigue el Festival d’Oran de la película árabe, presentado tanto a través de sus proyecciones como de sus talleres. La competencia y los nombramientos públicos son dos componentes distintos del programa.

Deporte: Safa-Nejmeh y el título africano dado a Senegal

Al Akhbarel 25 de noviembre anuncia una reunión nocturna entre Safa y Nejmeh en el campeonato libanés y examina la experiencia de reabrir la Ciudad Deportiva al público. Estos son dos temas: un cartel de campeonato y el uso de una infraestructura capaz de albergar encuentros de alta influencia. El programa publicado no prejuzga el resultado del partido ni las próximas decisiones sobre los estadios.

Al Sharq Al Awsatel 25 de noviembre vuelve a la anulación de la decisión administrativa que otorgó a Marruecos el título de la Copa Africana de Naciones. The Arbitral Court of Sport restored the result achieved on the ground: Senegal had beaten Morocco 1 to 0 after extension. The decision on the award of the title is distinct from the disciplinary sanctions relating to the conduct of the final.

Maratón de Beirut: los hitos del domingo 29

Al Liwaa25 de noviembre detalla los preparativos para el Maratón de Beirut. El organizador confirma el regreso de salidas y llegadas al sector de la Place des Martyrs. La guía de los jinetes establece el comienzo de los 10 km a las 7:45 a.m. La asociación pide no aparcar en la ruta del sábado 28 a 9 a.m. al domingo 29 a 2 p.m. hora local. Esta política de aparcamiento no vale la pena anunciar un cierre general de las calles por toda esta playa. Las rutas oficiales distinguen el paseo marítimo y la cornisa de los lazos que pasan por Mar Mikhaël y la zona del puente Fiat.

Tecnología: los controles de chip no se limitan al fabricante

Al Araby Al Jadidde 25 de noviembre tras el caso de restricciones estadounidenses contra una empresa relacionada con la distribución de chips de computación.Annahar Internationalanaliza las consecuencias del regreso de Jensen Huang a la dirección de Nvidia desde el ángulo de la seguridad económica estadounidense. Los dos problemas no se confunden: la decisión de gobernanza del fabricante no cancela las restricciones comerciales de un intermediario. Una lista de entidades constituye una medida administrativa; no es una condena penal.

En otra serie de páginas,Annaharexamina la violencia en línea y la explotación contra los niños, y luego cuestiona la adaptación del derecho libanés al contenido generado o modificado por la inteligencia artificial. Las estimaciones mundiales examinadas no son cifras para el Líbano. El debate local se centra en la caracterización jurídica de los hechos, la capacidad de informar y la preservación de las pruebas digitales, independientemente de la presencia de una figura a menudo incluida en los títulos.

Personalidades: lo que sostienen los homenajes de Georges Khodr

Al Sharqel 25 de noviembre vuelve a la desaparición del metropolitano griego-ortodoxo Georges Khodr. El tributo enfatiza el papel de sus crónicas y una concepción de la vida común que no redujo la ciudadanía a la comunidad denominacional. Esta lectura de su legado complementa la información biográfica ya publicada en el prelado. Pide un retorno a los textos y sus circunstancias de publicación en lugar de que la persona desaparecida hable de las divisiones políticas del día.

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