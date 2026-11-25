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El descenso de los valores de inteligencia artificial, parte de Asia, se aceleró en Wall Street el miércoles 25 de noviembre. En la mañana americana, Nasdaq Composite perdió más del 4%, mientras que los inversores encontraron la inflación de ECP en el 3,8%, catorce proyectos arancelarios estadounidenses y el petróleo de nuevo en aumento. Los resultados de Dell proporcionan una medida de la demanda del servidor. La sesión plantea otra cuestión: ¿a qué costo puede financiarse, entregarse y convertirse en beneficios?

Los valores tecnológicos causan la disminución, no todas las acciones al mismo ritmo

A las 09.53 horas en Nueva York (1453 horas UTC), el Composite Nasdaq perdió el 4,15% a 22.747.61 puntos, en comparación con el 2,86% para el Sciente P 500 y el 1,99% para el Dow Jones, según una declaración de mercado en sesión. Otra observación a las 1027 indicaba una disminución de alrededor del 4,1% en Nasdaq y 2,7% en S plagaP 500. Estas cifras no son cierres. La diferencia entre las dos encuestas describe el movimiento durante la mañana, no una contradicción en el cálculo de los índices.

La composición de los índices ayuda a explicar el alcance desigual de la disminución. El Composite Nasdaq incluye muchas empresas tecnológicas, incluyendo grupos que están muy capitalizados en el índice. El SplP 500 abarca más sectores, pero también se capitaliza. El Dow Jones contiene sólo treinta valores y los pesa según el precio de sus acciones, según un método diferente. Por lo tanto, las diferencias de la mañana americana no indican cuántas empresas pierden dinero ni cuántos valores han disminuido en promedio.

El contraste ya era visible el día anterior. El 24 de noviembre, S plagaP 500 había disminuido alrededor del 0,5% y Nasdaq Composite en casi 1,5%, mientras que Dow Jones había aumentado alrededor del 0,8%. El índice S plagaP 500 con igual peso había ganado incluso 0,53%, según la encuesta de Saxo. Esto no fue un aumento en el mercado dentro del significado del principal índice de EE.UU., pero mostró que la disminución de grandes capitalizaciones coexistió con ganancias en otros valores. El miércoles, el descenso de Dow es menos exacto que la rotación del día anterior: la presión se extiende a un indicador que no concentra las mismas empresas en las mismas proporciones.

El calendario añade una razón para no extrapolar cada movimiento a toda la semana. La Bolsa de Valores de Nueva York cierra el jueves 26 de noviembre por Acción de Gracias e interrumpe la sesión ordinaria a las 1 p.m. hora de Nueva York, viernes, 27. Durante estas sesiones atípicas, la liquidez inferior puede amplificar una orden de compra o venta. Esta posibilidad no prueba que la volatilidad del miércoles se debe a las vacaciones. En particular, indica por qué una cita señalada antes del cierre no debe presentarse como el balance final del día.

Asia y Europa: dos exposiciones diferentes en el mismo canal

En el cierre asiático, Kospi surcoreano perdió 6.16%, Taiex taiwanés 4.80% y Nikkei japonés 225 2.78%. Los tres puntos porcentuales se miden en las monedas y en los calendarios locales de sus respectivos índices. No dan el retorno en dólares de un inversor extranjero: esto requeriría añadir el efecto de las monedas al mismo tiempo. Por otro lado, muestran que el descenso no se limitó a las plataformas y fabricantes estadounidenses enumerados en Nueva York.

Las empresas expuestas a AI no ocupan el mismo lugar en la cadena de producción de una bolsa a otra. Diseñadores de chip comercializan arquitecturas o aceleradores; fundadores fabrican componentes; productores de memoria los equip; proveedores de maquinaria venden o mantienen las herramientas necesarias para la fabricación. Una revisión de la aplicación no tiene el mismo efecto en una empresa que ya está enviando productos y en otra cuyos clientes pueden retrasar la apertura de una nueva línea. El alcance de la caída en Seúl y Taipei es compatible con la alta exposición de estos lugares a semiconductores; no solo mide la cantidad de inversiones llevadas a cabo.

En Europa, el mismo tema se reunió con una composición sectorial diferente. A las 1:02 p.m. UTC, CAC 40 subió 0,53%, DAX bajó 0,28% y STOXX Europa 600 fue baja 0,20%, dependiendo de las calificaciones publicadas en ese momento. Esta encuesta intradía, tomada antes de la publicación del ECP, no es una declaración de clausura: las cifras europeas del martes, incluyendo un STOXX 600 alrededor de 632,75 puntos, no deben sustituirse. El contraste de medio día sigue siendo útil: un índice de grupos de lujo o de consumo puede resistir mejor que una canasta más expuesta al equipo industrial o tecnológico, sin que todos los grupos del mismo país sean alojados en el mismo signo.

En Francia, el INSEE midió la confianza del hogar al 82 en noviembre, en comparación con el 81 en octubre después de la revisión. El promedio a largo plazo es de 100. Este rebote no significa que la opinión del hogar sea normalizada o que las compras hayan aumentado en 1%. Es un indicador de opinión sintético. Un aumento del mercado de valores en los valores de consumo no es suficiente para informar sobre la cesta de un hogar francés: muchas compañías cotizadas hacen una parte significativa de sus ventas fuera de Francia. Esta es otra razón por la que la trayectoria de un índice nacional no se confunde con la de la demanda interna.

En Washington, la inflación y el crecimiento no cuentan el mismo período

El índice de precios para gastos de consumo personal, el ECP, creció un 3,8% al año en octubre, después del 3,7% en septiembre, según la Oficina de Análisis Económico. Sin alimentos y energía, aumenta en un 3,3% durante un año. El cambio mensual es de 0,3% para ambas series. El ECP no debe confundirse con el ICC: no observan exactamente los mismos gastos y no dan el mismo peso a los mismos productos. El índice global de ECP es la medida utilizada por la Reserva Federal para su objetivo de inflación del 2%.

La oficina de estadística también revisó el PIB real del tercer trimestre a un aumento anualizado del 4,3%, en comparación con el 3,4% en la primera estimación. Esto representa alrededor del 1,1% entre el segundo y el tercer trimestre, no un aumento del 4,3% en el verano anterior. El PIB revisado termina en septiembre. Los gastos reales de los hogares disminuyeron ligeramente en octubre a pesar de los aumentos de los gastos nominales. Al mismo tiempo, hubo actividad sostenida en el tercer trimestre, la inflación persistente y las compras de hogares menos dinámicas al comienzo del trimestre siguiente.

Para la Reserva Federal, los efectos de estas cifras no son simétricos. La inflación subyacente más alta hace que sea más costosa apostar un rápido retorno al objetivo. Una economía que siguió creciendo a un ritmo sólido en el tercer trimestre puede parecer capaz de absorber una política más restrictiva. Pero el indicador del consumo de octubre pregunta si esta capacidad continúa. El resultado del ECP puede cambiar el precio de los contratos relacionados con la tasa; no tomará el lugar de una decisión del Comité de Política Monetaria. La reacción del miércoles debe leerse como una revisión de los escenarios, no como el anuncio de un aumento oficial.

Tampoco es contradictorio ver a los inversores anticipar un aumento a corto plazo y, al mismo tiempo, buscar bonos gubernamentales más largos. Una madurez de 10 años incorpora tanto las expectativas de la tasa clave a largo plazo como la remuneración necesaria para inmovilizar fondos. Una fuerte disminución de las existencias puede estimular la demanda de bonos, incluso cuando el mercado es más probable que se endurezca en la próxima reunión. Por lo tanto, una calificación de una sola vez de 10 años no mide el costo de todas las deudas corporativas o la probabilidad de una sola decisión Fed.

Dell vende servidores: el libro del fabricante no es el ingreso del cliente

En sus resultados depositados en la SEC, Dell anuncia 22 mil millones de dólares de facturación trimestral para sus servidores optimizados para la IA, 60.200 millones de nuevos pedidos en negocios y un libro de pedidos relacionado con AI de 132.300 millones al final del trimestre. Las tres cantidades no suman. La facturación describe lo que Dell pudo reconocer durante el trimestre; las nuevas órdenes son el flujo registrado durante este período; el libro es el stock de trabajo ordenado que queda por ejecutar en una fecha determinada. Los envíos de pedidos anteriores pueden aumentar la facturación sin ser parte de las nuevas órdenes para el trimestre.

El fabricante dice que examina la calidad de sus clientes y su acceso a las finanzas, la tierra y la electricidad. Esta precisión ilumina una particularidad del sector. Un cliente puede querer varios miles de servidores sin tener todas las condiciones para ponerlos en servicio desde el momento de la firma. Es necesario financiar el equipo, conectar el centro de datos, tener la energía eléctrica prevista y coordinar el calendario de entrega. El fabricante puede haber preparado su equipo mientras el encendido se retrasa. Por el contrario, una infraestructura lista puede esperar a componentes cuya producción ha caído. En consecuencia, el libro de pedidos no proporciona información sobre el trimestre en que el conjunto estará en funcionamiento.

Otra cifra publicada por Dell es que el grupo ha anunciado $10.8 mil millones en efectivo generados por sus operaciones desde el comienzo de su año fiscal. Esta cantidad abarca todas sus actividades, desde computadoras personales hasta soluciones de almacenamiento y servidores. Dell no descompone este número por tipo de servidor. Por lo tanto, el carnet no es comparable a esta corriente de efectivo: para estimar la rentabilidad del equipo AI, habría que aislar sus costos de componentes, sus márgenes y cuando los clientes paguen. Las cuentas trimestrales miden la tasa de crecimiento de las entregas, pero no proporcionan todos estos datos por producto.

El mismo gasto se lee de manera diferente en cada lado de la transacción. Para Dell, un servidor entregado y aceptado puede convertirse en una venta. Para el operador central, el equipo aumenta los activos de capital y luego tiene que ser rentable: mediante arrendamientos de capacidad, servicios facturados a clientes o ganancias internas que reducen los costos. Antes de que surjan esos ingresos o ahorros, el operador sufragará los gastos de capital, mantenimiento, refrigeración y electricidad. El riesgo más importante no es siempre la cancelación completa de un proyecto: un retraso en la comisión puede ser suficiente para aumentar sus costos retrasando la recepción de sus primeros ingresos.

Se entiende entonces cómo una empresa puede publicar un aumento dramático en las ventas y ver su declive del título con el resto del sector. Los resultados confirman las ventas pasadas; el precio incorpora márgenes, condiciones de financiación e ingresos previstos durante varios años. Si los inversores sienten que el rendimiento del proyecto es más incierto, pueden estar de acuerdo en pagar menos por cada dólar de ganancias anticipadas, incluso sin que se hayan registrado ventas difíciles. No sigue de este movimiento que todos los clientes de Dell estarían en dificultad o que las empresas que ya utilizan sus capacidades informáticas enfrentarían las mismas limitaciones que las que aún están en construcción.

Los derechos de Estados Unidos están en el proyecto de estado, el tipo de cambio ya está reaccionando

El Representante de Comercio de los Estados Unidos presentó proyectos dirigidos a catorce economías tras encuestas de sobrecapacidad industrial. Para la Unión Europea, el proyecto prevé un nivel del 15% después de tener en cuenta los derechos y derechos ordinarios ya aplicados en la sección 301, según los términos del texto. Para algunos productos chinos, la tasa propuesta puede ser tan alta como el 20%, con tasas más bajas o exenciones en los anexos. El número total de casos investigados no es el número de proyectos anunciados el miércoles: es necesario distinguir entre los ahorros estudiados y los cubiertos por los catorce textos presentados para consulta.

Los comentarios pueden presentarse hasta el 5 de enero y las audiencias deben comenzar el 25 de enero. Por consiguiente, la publicación de las propuestas no constituye una factura que se pagará hoy en día en aduanas o en fecha efectiva. Para una empresa exportadora, el riesgo inmediato es que no podrá determinar con certeza el precio al que se venderán sus mercancías a su llegada a los Estados Unidos. Puede aclarar con sus clientes la asignación de cualquier coste adicional; no puede calcular una tasa única fiable sin el código de producto, origen, anexos, obligaciones ya debidas y términos del contrato.

No todos los efectos pasan por un aumento equivalente en el precio de venta. El importador puede absorber parte del deber reduciendo su margen o negociando una reducción de precios con el proveedor; en otros casos, el costo adicional se transmite al comprador. Cuando una entrada entra en un producto fabricado en los Estados Unidos, el costo también puede aumentar para un productor estadounidense que no compite directamente con el bien importado. Por ello, las revisiones de los beneficios pueden variar dentro del mismo sector. Una empresa con capacidad de producción en ambos lados del Atlántico no enfrenta las mismas limitaciones que una empresa exportadora de un solo sitio.

El Banco Central Europeo publicó el miércoles una tasa de referencia de 1.035 dólares por un euro, en comparación con 1.0963 el día anterior, una disminución de alrededor del 0,26% del euro según esta serie. También publicó 174.22 yenes y 0.83730 libras esterlinas para un euro. Los cursos se basan en una consulta al comienzo de la tarde europea y se publican a las 16.00 horas en Frankfurt, es decir, a las 15.00 horas UTC. Estas son referencias estadísticas, no precios ejecutables; el precio del mercado ha cambiado desde su fijación. En la escala de una factura, el tipo de cambio que se utilizará también es el previsto en el contrato o que se aplica a través del intermediario, no automáticamente el tipo de BCE del día.

El petróleo aumenta a medida que las acciones estadounidenses aumentan

A las 1448 UTC, el contrato de enero Brent cotizaba en 93,06 dólares por barril, un aumento del 1,82%, y el contrato intermedio de Texas occidental a 82,97 dólares, un aumento del 1,12%, dependiendo de los precios registrados en la sesión. Ambos precios se refieren a contratos futuros, no entrega en efectivo a ningún puerto. La subida siguió en particular una reclamación de Houthis contra la refinería saudí en Ras Tanura. La coalición dirigida por Riyadh anunció que había interceptado cuatro drones en la zona, sin lesiones según una evaluación inicial. Estas declaraciones no establecen ninguna interrupción de la producción.

Más tarde, la encuesta semanal de Administración de Información Energética mostró un aumento de 1,1 millones de barriles de petróleo crudo comercial estadounidense en la semana que terminó el 20 de noviembre, a 418,9 millones de barriles, excluyendo las reservas estratégicas. En el gráfico se describen las existencias en los Estados Unidos durante un período anterior al período de sesiones. No mide los volúmenes disponibles en las terminales del Golfo ni el costo del seguro marítimo. Por lo tanto, un aumento de las existencias de los Estados Unidos y un aumento de Brent pueden ocurrir el mismo día si los operadores revisan simultáneamente las perspectivas de disponibilidad o transporte en otros mercados.

Para el Líbano, la cuestión a corto plazo es el costo total de los productos importados en realidad. Cuando el combustible se paga en dólares, el precio del barril cuenta, pero también el precio del producto refinado, flete, seguro, fechas de fijación de contratos y términos de conversión. Un aumento intradía del Brent hace imposible predecir la siguiente red libanesa o decir que aumentará tanto. En su lugar, proporciona un indicador de uno de los componentes de la factura, en comparación con las tasas oficiales y los precios reales de la carga disponible.

El mecanismo del día: el costo de esperar un beneficio

At 1415 UTC, gold in cash was yielding about 2 per cent at $3,483.59 per on ounce. El metal no paga ningún interés. Cuando las inversiones en bonos proporcionan mayores ingresos esperados después de la inflación, se vuelve más costoso, en los ingresos que se renuncian, para mantener un activo que no paga cupones. Este mecanismo ayuda a entender por qué el oro puede caer un día de caída del stock. Sin embargo, no disocia el efecto del dólar, las necesidades de liquidez o las ventas relacionadas con las posiciones existentes. El curso citado es una observación de sesión, no una estimación de valor a largo plazo.

El mismo razonamiento permite leer un valor para el crecimiento. Cien dólares recibidos en cinco años valen ahora alrededor de 78 dólares si la tasa en que se actualiza el pago es del 5%, y unos 71 dólares si la tasa aumenta al 7%. Este es un ejemplo aritmético: ninguna de estas tasas es una calificación de la sesión. Cuanto más lejos sea el pago, más sensible es su valor actual a una diferencia de tarifas. Si el pago en sí se vuelve menos probable o posterior, el valor disminuye más. Estas son dos revisiones separadas, una sobre el precio de la espera, la otra sobre la cantidad y el tiempo de las ganancias.

En el caso de la AI, esta distinción exige una atención separada a las entregas, conexiones eléctricas y el pago de servicios por los usuarios finales. Un cuaderno cada vez mayor proporciona información sobre los proyectos emprendidos; las entregas y el reconocimiento de ingresos son lo que los proveedores pueden haber facturado; las corrientes de efectivo de sus clientes proporcionan información sobre la capacidad de continuar comprando. El miércoles, los inversores revisaron su precio por futuros ingresos, mientras que las nuevas cifras mostraron una demanda real de equipo. Ambos hallazgos son compatibles. La siguiente evidencia vendrá de cuentas, tiempos de vuelta, y pedidos realmente convertidos en ventas, no sólo desde la primera hora en Wall Street.

Variación de los tres índices en su cierre local, 25 de noviembre de 2026. © Libnanews

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