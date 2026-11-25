El doble campeón olímpico de Milán-Cortina detiene la competencia. A la edad de 36 años, el italiano explica que el dolor de pierna evita la continuación.

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Federica Brignone anunció el miércoles 25 de noviembre que estaba terminando su carrera como esquiadora. La mujer italiana de 36 años, que era sagrada en super-G y eslalomo gigante en los Juegos de Milán-Cortina en febrero, explicó en un video que el dolor en su pierna ya no le permitía continuar la competencia. La Federación Italiana de Deportes de Invierno confirmó su retirada.

Un breve retorno sobre los esquís en Cervinia

El anuncio tuvo lugar el día después de un primer viaje de esquí a Cervinia, Val d Brignone había hecho algunos pasajes allí sin participar en una competición. La intervención se había utilizado para eliminar el material puesto después de su caída en abril de 2025 en los campeonatos italianos. Su último resultado de la Copa Mundial, según la Federación Internacional de Ski, sigue siendo un super-G de octavo lugar en Soldeu el 1 de marzo de 2026.

Dos títulos olímpicos y dos grandes globos

Brignone comenzó la Copa Mundial en diciembre de 2007 en Lienz, Austria. Salió del circuito con 37 victorias y 85 podios. Ganó la general en 2020 y 2025, convirtiéndose en la primera italiana en ganar el doble del mundo. En 2025, también terminó en la parte superior de la cuesta baja y la clasificación gigante de slalom.

Sus dos títulos en Cortina trajeron sus medallas olímpicas totales a cinco. Tomó bronce como gigante en Pyeongchang en 2018, luego plata en la misma disciplina y bronce combinado en Beijing en 2022. En Cortina ganó el super-G el 12 de febrero y el gigante tres días después, menos de un año después de su caída.

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