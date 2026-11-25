The Jerusalem court asked the Israeli Attorney General to review the most serious aspect of the Benyamin Netanyahu trial. Los jueces consideran que las pruebas son frágiles en el caso Bezeq-Walla y cuestionan una segunda parte. En esta etapa no se retiraron cargos ni se dictaron sentencias.

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Los jueces del Tribunal de Distrito de Jerusalén solicitaron el miércoles 25 de noviembre al Fiscal General de Israel, Gali Baharav-Miara, que revisara el aspecto más grave del juicio de Benyamin Netanyahu. Consideran las posibilidades de una condena en el caso Bezeq-Walla bajo y han expresado dudas en un segundo caso. El enjuiciamiento no ha sido abandonado y no se ha dictado ninguna sentencia.

The Attorney General attended the hearing at the request of the three trial magistrates. El Presidente de la formación, Rivka Friedman-Feldman, describió las dificultades que el tribunal ve en las pruebas presentadas en apoyo del caso 4000. Los magistrados ya habían expresado reservas sobre la acusación de corrupción. Esta vez, su evaluación se extiende a los otros cargos en este caso, fraude y abuso de confianza.

Bezeq-Walla: Judges doubt evidence of exchange

En el caso 4000, la fiscalía acusó a Netanyahu de haber favorecido, mediante decisiones reglamentarias, los intereses de Shaul Elovitch, que controlaban el grupo de telecomunicaciones Bezeq y el sitio de información de Walla. A cambio, según la fiscalía, Netanyahu y su séquito recibieron un trato editorial favorable. El jefe de gobierno está desafiando los cargos.

En la audiencia, el tribunal recusó a dos elementos de esta tesis: la fiabilidad del testimonio sobre las presuntas instrucciones de Bezeq y la evidencia de trato inusualmente favorable de Walla. The judges also asked whether Netanyahu was aware of this treatment at the time of the alleged acts. El tema no se trata simplemente de la existencia de contactos entre políticos y líderes de medios. Se ocupa de la naturaleza de las decisiones atribuidas al Primer Ministro y del vínculo entre estas decisiones y la cobertura de Walla.

In particular, the judges noted that Shlomo Filber, former Director General of the Ministry of Communications, who had become a witness to the prosecution, had changed his narrative during the proceedings. Según su evaluación, su testimonio no está de acuerdo en ciertos puntos con elementos objetivos del archivo. These difficulties also affect the evidence of the instructions given by the prosecution to support the charges of fraud and abuse of trust.

La Corte distingue los otros dos casos

La edición de 2000 se refiere a las discusiones entre Netanyahu y Arnon Mozes, editor del diarioYedioth AhronothLa fiscalía sostuvo que el jefe de gobierno había considerado una intervención legislativa que podría debilitar a un periódico competidor a cambio de una cobertura más favorable. Netanyahu es procesado por fraude y abuso de confianza en este caso. The judges questioned the criminal characterization and wanted to hear the explanations of the prosecution before decisions on the follow-up.

The 1000 case concerned gifts that Netanyahu and his entourage allegedly received from businessmen. The prosecution also deals with fraud and abuse of trust. El Tribunal indicó que la mayoría de los elementos de este componente habían sido presentados e invitó a las partes a que consideraran la forma de completarlo. Los magistrados plantearon varias cuestiones posibles sin anunciar un acuerdo.

La fiscalía debe decidir sobre el seguimiento

La audiencia no cambió las acusaciones ni la condición judicial de Netanyahu. Las observaciones sobre las posibilidades de una condena no constituyen una absolución ni una decisión de desestimación. Corresponde al Fiscal General decidir si la fiscalía mantiene sus cargos, reduce su alcance o participa en discusiones en cualquier parte del procedimiento.

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