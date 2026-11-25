Para compras de países fuera de la Unión Europea, se puede combinar el arancel aduanero de tres euros y la cuota de dos euros. El cálculo sigue las líneas aduaneras, no el número de paquetes. Dos cestas a precios idénticos pueden producir diferentes muestras para cada envío.

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Un pequeño paquete ordenado fuera de la Unión Europea puede generar 5 o 10 euros de levies europeos, incluso si el valor de las compras es el mismo. Antes del Viernes Negro, la diferencia radica en la declaración de contenido, no en el número de cajas. Estas cantidades por sí solas no dicen cuánto pagará el cliente en la entrega.

Paquetes pequeños fuera de la UE: dos muestras para distinguir

Desde el 1o de julio de 2026, la Unión Europea ha abolido el sistema libre de derechos que se aplica a los envíos de un valor intrínseco que no exceda de 150 euros. Como medida transitoria, el Reglamento Europeo prevé una obligación de 3 EUR por artículo aduanero para los envíos cubiertos por el paquete, incluidos aquellos a través del mostrador de importación de IOSS y los envíos postales en el sentido del texto. El plazo para este paquete es el 1 de julio de 2028. Más allá del umbral de EUR 150, los derechos de derecho ordinario, cuando se ven obligados, entran en juego.

Desde el 1 de noviembre, se ha añadido una cuota europea de procesamiento de 2 euros por objeto aduanero para ventas a distancia de mercancías importadas. No tiene un techo de valor, por lo que también puede aplicarse a un pedido de más de 150 euros. Las dos muestras se combinarán cuando el envío cumpla las condiciones de cada una. Los 2 euros europeos no son el antiguo impuesto francés de la misma cantidad, aplicado de marzo a junio de 2026 y suprimido el 1 de julio.

El valor intrínseco es apreciado por el envío. En general, el transporte y el seguro no entran si aparecen por separado en la factura; Esto no prejuzga su tratamiento en el cálculo del IVA. La tarifa está destinada a cubrir el libre movimiento de productos vendidos remotamente. Un pasaje de tránsito simple no constituye esta autorización aduanera. Para una venta después de la liquidación aduanera de un stock ya en libre circulación en la UE, el cliente no recibe una nueva factura de importación para esta compra. La dirección del sitio comercial o la dirección de un almacén no es suficiente para establecer esta condición.

Dos cestas de 40 euros, dos cálculos diferentes

Aquí hay dos simulaciones para un envío comercial de 40 euros de mercancías, de un tercer país a Francia metropolitana. La plataforma utiliza el contador IOSS. Ambas mercancías se envían juntas, y ninguna de ellas cae bajo un régimen particular. El cuadro no incluye IVA, entrega o gastos privados del transportista. No supone que el vendedor pasará estas cantidades al cliente.

Contenido hipotético Líneas aduaneras Función fija Fee Total excluyendo IVA y gastos privados Dos camisetas idénticas a 20 € cada una 1, si ambas piezas están en la misma línea 3 € 2 € 5 € Una camiseta de 20 € y un juguete de 20 € 2, si las mercancías se muestran en líneas separadas 6 € 4 € 10 €

La clase depende de la clasificación y descripción arancelaria de las mercancías, así como de su origen cuando sea requerido por la declaración. Las muestras se calculan por línea de presentación de informes, independientemente del número de piezas en esta línea. Por lo tanto, dos referencias comerciales no siempre corresponden a dos líneas aduaneras.

Lo que el precio mostrado realmente cubre

Para los levies europeos, las aduanas se refieren al declarante o deudor, que puede ser la plataforma, vendedor o transportista dependiendo de la asamblea. Esto no impide un impacto en el precio. El IVA puede ser recogido por el vendedor o la plataforma en orden. El arancel aduanero y la cuota también pueden ser contados en el precio o en una línea separada, pero la única indicación « TTC » no dice que todos los cargos de importación están incluidos. Si el comerciante remueva los dos levies en el momento de una venta bajo IOSS, entran en la base del IVA de esa venta. Por ejemplo, con un 20% de IVA, los 5 o 10 euros anteriores añadirían 6 o 12 euros al precio del IVA en comparación con la misma canasta sin este rebileo, todas las demás cosas siendo iguales. No es una tarifa de entrega.

Si los derechos o impuestos permanecen adeudados al recibir, el transportista puede adelantarlos y facturar por separado su propia autorización aduanera. La Poste distingue así sus costos de gestión de las sumas pagadas a las aduanas. Afirma que no cobra estos honorarios si todos los derechos e impuestos fueron pagados a la compra. Un regalo entre individuos cae bajo otro régimen; Una compra en una plataforma, incluso si se pretende ofrecer, no tiene lugar.

El 30 de octubre, la Comisión Europea publicó un primer balance para el trimestre siguiente al final de la franquicia: el volumen seguido de productos de bajo valor importados cayó directamente en más del 60% en comparación con la tendencia anterior a julio. Estos son datos aduaneros preliminares, no una medida de compras o precios pagados. Se detienen en septiembre, antes de la cuota de noviembre. En el momento del pedido, por lo tanto, el cheque más útil sigue siendo comparar el total entregado, comprobando el lugar del envío y los honorarios que quedan por pagar después del check-in.

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