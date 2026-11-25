No hay acuerdo sobre el salario mínimo en el Líbano. Los obispos católicos exigen un acceso seguro a los pueblos fronterizos. En Gaza se denuncian nuevas huelgas. Washington detalla sus planes arancelarios. Líbano se clasifica en la semifinal de la Copa de Fútbol de la Playa de Asia.

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Miércoles 25 de noviembre de 2026, a las 18.00 horas en Beirut.No hay acuerdo sobre el salario mínimo en el Líbano. Los obispos católicos exigen un acceso seguro a los pueblos fronterizos. En Gaza se denuncian nuevas huelgas. Washington detalla sus planes arancelarios. Líbano se clasifica en la semifinal de la Copa de Fútbol de la Playa de Asia.

Líbano: debate sobre la reanudación del salario mínimo el 21 de diciembre

La comisión índice se separó sin acuerdo sobre un nuevo aumento del salario mínimo. La próxima sesión está prevista para el 21 de diciembre. Mientras tanto, el piso permanece fijado en 28 millones de libras al mes o 1,3 millones de libras al día para los empleados pagados diarios. The Minister of Labour said he would submit the file to the government if the social partners were still unable to agree.

Líbano meridional: una explosión en Kunine y un llamamiento para garantizar el acceso a las aldeas

Por la tarde, la agencia pública libanesa informó de una explosión en Kunin, Bint Jbeil, que atribuía al ejército israelí. El envío no da un informe humano ni una indicación del daño.

En Zouk Mosbeh, la comisión del Consejo de Patriarcas Católicos y Obispos responsables de las aldeas fronterizas se reunió por primera vez. Presidida por el Obispo Elias Nassar, quiso identificar las necesidades de los habitantes y coordinar la ayuda de diócesis, congregaciones y Caritas. Exhorta a las autoridades a que trabajen en pro del acceso seguro y sostenible a las aldeas para los residentes, el socorro y los partos. No se anunció ningún pasaje.

Gaza: Víctimas reportadas en Al-Shati, Al-Karama y Jabalia

Cuatro personas, incluidas dos niñas, fueron asesinadas en una huelga israelí en un apartamento en el campamento de Al-Shati, según fuentes médicas en Al-Shifa. The Ministry of Interior in Gaza identified among them Mohammad Majid Abu al-Uf, responsible for internal security in the north of the enclave, as well as his wife and two daughters. El ejército israelí afirma haber dirigido a un miembro de Hamas.

Fuentes palestinas también informaron de la muerte en Al-Karama y otra en Jabalia al-Balad, donde una huelga golpeó una tienda de desplazados internos. Nasser Hospital informó de tres heridos por el incendio israelí en Khan Yunes. Estos saldos locales no constituyen una cuenta para toda la Franja de Gaza.

Washington publica proyectos de derechos para catorce economías

The US Trade Representative submits 14 economies for consultation on customs duties following investigations into industrial overcapacity. El proyecto selecciona el 15% para la Unión Europea después de tener en cuenta los deberes ordinarios y los ya aplicados en la Sección 301. Para algunos productos chinos, la tasa propuesta puede ser tan alta como el 20%. Las audiencias comenzarán el 25 de enero. Los textos todavía no establecen una fecha de entrada en vigor.

La Oficina de Análisis Económico también informó de que los precios medidos por el índice de PCE aumentaron un 3,8% año tras año en octubre, después del 3,7% en septiembre. En una publicación separada, revisó el crecimiento del tercer trimestre al 4,3% anual, frente al 3,4% inicialmente.

Fútbol de playa: Líbano golpea a Bahrein y encuentra Irán

Líbano ha ganado 6-4 contra Bahréin en Tailandia y alcanzó las semifinales de la Copa Asiática por primera vez desde 2017. Se enfrentará a Irán, con el título, el viernes 27 de noviembre al mediodía, hora de Beirut. Una victoria le daría una calificación para la Copa Mundial 2027; Una derrota le dejaría el juego para el tercer lugar.

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