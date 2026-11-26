Tokio rebotó sin conducir la mayoría de los valores de Nikkei. París progresa en sesión y Wall Street cierra para Acción de Gracias. Dos contratos Brent citados al mismo tiempo muestran cuatro dólares de diferencia. El archivo explica lo que revelan los datos estadounidenses, las propuestas aduaneras y los precios del petróleo para el Líbano.

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El Nikkei reanudó el 0,86% el jueves 26 de noviembre, y el ACC 40 aumentó de 1,71% a 2:49 horas en París. Wall Street está cerrada por Acción de Gracias. En el petróleo, el Brent para enero valía, en la misma encuesta de la mañana, cuatro dólares más que el de febrero. El rebote del mercado y la brecha entre los contratos dicen dos cosas diferentes: el apetito por ciertas acciones puede comenzar de nuevo mientras que los compradores de crudo continúan pagando más por la entrega estrecha.

Tokio rebotes, pero menos de la mitad de los títulos de Nikkei suben

El Nikkei 225 cerró a 57 499.16 puntos el jueves, 487.54 puntos más alto que el día anterior (+0.86%), según la calculadora del índice. La victoria borra menos de un tercio de los 1,633 puntos perdidos el miércoles. El índice también terminó cerca de 753 puntos bajo su cumbre. El rebote es mensurable, pero el nivel de cierre y el viaje entre la parte superior del día y el cierre no permiten la misma lectura que el único signo positivo antes de la variación.

El detalle es aún más instructivo. De 225 empresas, 110 aumentaron, 113 disminuyeron y dos permanecieron estables. La tecnología contribuyó con 416,13 puntos a la variación y 166,40 puntos. Juntos, estos dos grupos contribuyeron más que el aumento neto. El consumo redujo 88,77 puntos. Esto no significa que cada empresa tecnológica ha ganado o que el gasto doméstico japonés ha disminuido el jueves. Se trata de contribuciones al mercado de valores a un índice, no de una medida de actividad sectorial.

Nikkei está ponderado por precios de equidad ajustados, no por la capitalización de cada empresa. En la distribución publicada el jueves, el fabricante de equipos de prueba de vanguardia pesaba 9.32%, Tokyo Electron 6.92 % y SoftBank Group 4.07 %. Los tres representaron más de una quinta parte del índice. En esta configuración, un aumento concentrado puede hacer que el barómetro japonés aumente mientras que poco más de la mitad de sus valores disminuyen. Antes de extender esta lectura a toda Asia, hay que mirar la composición, el método de cálculo y las grandes empresas que contribuyen al movimiento en cada lugar.

La prueba se aplica a la tecnología en particular. Los vendedores de máquinas de grabado o prueba, productores de memoria y empresas que compran estos equipos no reciben el mismo ingreso al mismo tiempo. Un renovado interés en los valores de IA puede hacer que un fabricante de herramientas se construya sin regular la rentabilidad de los operadores de centros de datos. Por el contrario, una disminución de un fabricante de Estados Unidos por sí solo no mide las órdenes japonesas. Los resultados para comparar son los libros de pedidos, las capacidades entregadas y los márgenes, no sólo el comportamiento común de una sesión.

París en aumento en la sesión, sin nuevo cierre en Nueva York

Euronext publicó un CAC 40 a 8.117.13 puntos a las 14:49 Hora de París (13:49 UTC), un 1,71% en la fecha de cierre del miércoles. El SBF 120 aumentó en 1,74% a 6,135.66 puntos, y el CAC Siguiente 20 en 2,06% a 12,052.44 puntos. Estas declaraciones en sesión no son el cierre europeo. Tampoco la progresión de tres índices muestra que todos sus componentes están avanzando: se solapan y no aplican los mismos pesos.

El último punto de comparación de Estados Unidos sigue siendo el del miércoles 25 a las 16.00 horas en Nueva York (2 p.m. UTC). El S plagaP 500 había perdido 0,25% a 7,182,78 puntos y el Nasdaq Composite 0,62% a 23,585.80 puntos, según el estado de cierre compilado por los Brokers Financieros de la Velocidad. Ambos habían reducido una parte significativa de sus pérdidas intradíales. Un índice que termina en declive después de una fuerte recuperación da dos referencias diferentes a los inversores extranjeros: su resultado de cierre y su evolución desde abajo. Según la hora de cierre de su propio lugar, sólo parte de la inversión está en su curso del miércoles.

El NYSE y Nasdaq confirman el cierre de su mercado de valores el jueves, una figura estadounidense observada durante el Día de Acción de Gracias puede ser un contrato de futuro, una referencia tomada el día anterior o un producto negociado en otro marco. El viernes 27, ambos escaños anunciaron el cierre de su reunión ordinaria a las 13.00 horas en Nueva York, a las 18.00 horas, la UTC y las 8.00 horas en Beirut. Esta no es la hora habitual de cierre y las horas de contrato no son las mismas que las de las acciones.

Los contratos de índice siguen siendo útiles para observar el precio en el que los operadores aceptan negociar una exposición. Pero un contrato de diciembre no mide el precio al que se abrirán los cientos de acciones del índice. En particular, incorpora la financiación prevista y los dividendos a la madurez. Un precio indicado con un aumento porcentual también se puede comparar con la liquidación anterior del mismo contrato, no al cierre de la S plagaP 500 en efectivo. Mezclar los dos convierte la variación del derivado en evidencia de una sesión que no tuvo lugar.

La ausencia de algunos interesados puede hacer que la ejecución sea más costosa si la profundidad del cuaderno disminuye. Un orden que fácilmente encuentra una contraparte durante una sesión ordinaria puede pasar a través de varios niveles de precios cuando hay menos ofertas. Sin embargo, sin estadísticas de volumen o profundidad para el producto en cuestión, una variación precisa no puede atribuirse a la liquidez sola. La reapertura del viernes proporcionará un nuevo precio de spot; Los volúmenes y la dispersión de las actuaciones permitirán comparar este precio con las señales del jueves.

Estados Unidos: un trimestre más fuerte, luego un consumo de volumen casi estable

El miércoles, la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos aumentó su estimación del crecimiento real del tercer trimestre al 4,3% anualizado, frente al 3,4% en su primera evaluación y al 2,2% en el segundo trimestre. Las inversiones y el consumo han contribuido más de lo estimado anteriormente. El aumento del gasto público también apoyó la actividad, mientras que la disminución de las exportaciones se desaceleró. Aumento de las importaciones; Se deducen de la identidad del PIB para no contar las compras extranjeras como producción estadounidense.

La tasa del 4,3% no significa que la producción estadounidense creció tanto entre junio y septiembre, ni es 4,3% más alta que en el verano de 2025. La anualización extiende la tasa observada más de un cuarto por cuatro trimestres, lo que constituye la variación. Esta tasa representa aproximadamente 1,1% de aumento de un cuarto a otro. La desviación del método es significativa cuando la cifra se compara con una tasa europea publicada sin una anualización, o un índice de precios dados durante 12 meses.

El mismo día, la Oficina publicó cifras para octubre, que incluían el comienzo del siguiente trimestre. Los gastos de consumo de hogares aumentaron en un 0,3% en dólares corrientes, pero disminuyeron ligeramente en volumen en menos del 0,1 por ciento. El CPI aumentó un 0,3% en un mes y un 3,8% en doce meses. Sin alimentos y energía, el aumento es también 0,3% en un mes y 3,3% en un año. Los ingresos reales desechables aumentaron un 0,5% en comparación con septiembre, y la tasa de ahorro mensual fue de 4,1%.

Por lo tanto, no hay contradicción estadística para ver una revisión positiva del PIB y el consumo real casi a un fin del mes siguiente. Los períodos y los agregados difieren. Para un distribuidor, la pregunta se refiere al número de productos o servicios realmente adquiridos y la parte de la facturación absorbida por los costos. Para un prestamista, también se centra en los ingresos desechables, los ahorros y la capacidad de satisfacer las madurezs. Ninguno de estos indicadores, tomado solos, describe a todos los clientes o predicen los resultados de las ventas a finales de noviembre.

Para la política monetaria, el informe de octubre distingue lo que proviene de los precios de lo que proviene del volumen de compras. La disminución del volumen no elimina el aumento de los precios no alimentarios y energéticos. Por el contrario, la revisión del trimestre no es suficiente para concluir que la actividad se aceleró nuevamente en octubre. La decisión de la Reserva Federal también depende del empleo, el crédito, las expectativas de inflación y los datos futuros. Ninguna tasa de mercado observada en vacaciones es una decisión de su comité.

Aduanas: la propuesta de Estados Unidos no es el arancel ya pagadero

El 25 de noviembre, el Representante de Comercio de los Estados Unidos publicó sus conclusiones sobre la capacidad de fabricación de catorce economías. México y Noruega fueron incluidos en la lista de 16 investigaciones abiertas en marzo, pero no están incluidas en las 14 conclusiones del miércoles. Para la Unión Europea, Washington propone un plan basado en una tasa de 15%, teniendo en cuenta los derechos de nación más favorecida y las obligaciones existentes en virtud del artículo 301, con exenciones que se examinarán. El plazo para la presentación de observaciones por escrito es el 5 de enero de 2027 y las audiencias comenzarán el 25 de enero. Este calendario describe un procedimiento, no una percepción inmediata en las fronteras.

La cifra propuesta para una zona no da el costo de la autorización aduanera de una orden. Es necesario conocer el código arancelario del producto, su origen aduanero, la fecha de entrada y las obligaciones ya aplicables. Una empresa que monta un dispositivo en un país de partes extranjeras no puede determinar el origen del único lugar de envío. Un contrato firmado antes de que una medida entre en vigor también puede asignar el costo entre comprador y proveedor de acuerdo con los términos y condiciones de la entrega. Por lo tanto, un exportador puede revisar sus estimaciones y rutas antes de que aparezca un cargo adicional en sus facturas.

Para el equipo de IA, las exenciones o categorías exactas son más importantes que el único promedio nacional. Una tarjeta, un servidor completo, una máquina de prueba y un componente de refrigeración no necesariamente tienen el mismo procesamiento. Las decisiones de inversión adoptadas para mover una asamblea o calificar a un segundo proveedor también tardan más que un cambio en los precios de las existencias. Ni el texto final de las exenciones de EE.UU. ni una reorientación de producción ya realizada pueden ser inferidos de la reunión de Tokio.

Moneda: El BCE ha fijado su punto de referencia en 1.075 dólares por euro

El Banco Central Europeo publica una tasa de referencia de 1.075 dólares por un euro y 174,79 yen por un euro para el jueves. Estos valores son el resultado de la consulta diaria de los bancos centrales alrededor de 14:10 hora centroeuropea, con publicación generalmente alrededor de 16:00. Estos no son cursos ejecutables ni una valla de Nueva York. A la tasa de referencia, un compromiso sin alterar de 100.000 dólares representa aproximadamente 91.116 € antes de los cargos. La cantidad realmente pagada depende en particular del tipo ofrecido a través del intermediario y la cubierta de cambio ya contratada.

Para una empresa que tiene facturas de dólares e ingresos en euros, una nota verde más cara infla el costo en euros de compra a cantidades constantes. Para un exportador europeo pagado en dólares y cuyos salarios están en euros, la dirección mecánica es a corto plazo inversa. El efecto no es inmediato en todas las cuentas o en todos los precios: futuros contratos en moneda extranjera, facturación en la moneda del cliente o recibos y compras liquidadas en la misma moneda pueden amortizar la transacción. Las cuentas trimestrales a veces distinguen el intercambio de conversión, que cambia la presentación de los resultados, del costo de cambio en las transacciones, que afecta a los flujos pagados o cobrados.

En Frankfurt, la información sobre un posible cambio entre Christine Lagarde y Pablo Hernández de Cos no cambia la tasa de política por sí sola. La elección política de un sucesor, su nombramiento y la próxima decisión de política monetaria son tres pasos distintos. Para juzgar un cambio de trayectoria en el euro, habrá que distinguir nuevas cifras de inflación y actividad de los anuncios relativos a las personas. La tasa de referencia del jueves proporciona una fecha, no un veredicto sobre la próxima presidencia.

Dos precios de Brent, una encuesta y dos fechas de vencimiento

La encuesta de la mañana de los Brokers financieros de la ciudad de Velocity colocó el Brent para enero 2027 a $95.13 por barril y el Brent para febrero 2027 a $91.08 aproximadamente 0738 horas en Dubai (338 horas UTC). The January WTI was reported at $84.34 per barrel in the same statement. Estas son citas indicativas de la mañana, no las regulaciones del jueves. La diferencia de $4.05 entre los dos primeros valores se refiere a la misma referencia bruta y dos maturidades. La brecha entre los precios de enero del Brent y el WTI compara por el contrario dos referencias diferentes, vinculadas a lugares separados de entrega, cualidades y cadenas logísticas.

La diferencia de tiempo explica por qué un Brent puede ser leído a más de $95 y otro casi 91 sin un mercado necesariamente perder cuatro dólares entre dos envíos. La interpretación cambia si se comparan dos maturidades al mismo tiempo, o si se compara una maturidades a sí misma durante dos días. En el primer caso, se mide una curva; en el segundo, un movimiento de mercado. Como enfoque de expiración, una serie sintética puede rodar a la siguiente madurez y registrar un salto aparente que no corresponde a un cambio en el precio de cada contrato.

El riesgo marítimo debe ser controlado por el buque. UKMTO informó de una explosión cerca de un petrolero al oeste de Dubai el 25 de noviembre, sin daños ni lesiones. This is not the same incident as an impact reported near Ormuz Strait. Un aviso de seguridad no es una declaración de los volúmenes exportados: informa sobre un incidente reportado, no sobre todas las cargas del día. Para estimar el efecto duradero en los precios, hay que observar los volúmenes efectivamente cargados, las primas de seguros, los costos de flete y la disponibilidad de rutas alternativas. Los análisis del mercado que acercan estos riesgos al movimiento del barril no permiten la asignación precisa de cada dólar a un incidente.

Pide la misma disciplina de lectura. La encuesta de la mañana del corredor colocó el precio del spot a $3,581.29 por onza troy a alrededor de 0348 UTC. El contrato COMEX de diciembre se había establecido en 3.535.80 dólares el miércoles, otro instrumento y otro momento. Una comparación válida requiere dos observaciones de efectivo en determinados momentos o dos regulaciones del mismo contrato. No puede medir un rebote de la brecha bruta entre estos dos números. La remuneración de las inversiones en dólares, la variación de la nota verde y la necesidad de liquidez pueden empujar el metal en diferentes direcciones durante la misma sesión.

El concepto del día: pagar más para ser entregado antes

Cuando el contrato cercano vale más que el siguiente contrato, se dice que la curva esatrásEn la declaración del jueves, el comprador que quería un espectáculo de Brent en enero pagó $4.05 más por barril que en febrero. La diferencia puede reflejar el valor de un stock disponible fácilmente: un refinador que necesita para alimentar sus instalaciones no siempre puede cambiar la sustitución de un cargamento por cuatro semanas. Seguro, crédito o dificultad encontrar otro barco puede hacer esperar más caro que el diferencial de precios mostrado.

Esta estructura no garantiza que el petróleo será más barato en febrero. El contrato de futuros es el precio al que los operadores pueden intercambiar un riesgo hoy. Las existencias, las entregas y la demanda de cobertura pueden cambiar antes de la madurez. La situación opuesta, lacontangosignifica un precio más alto para la entrega remota; En particular, puede corresponder a los costos de financiación y almacenamiento cubiertos por la brecha de madurez. Ninguna forma es una previsión definitiva de los futuros precios en efectivo.

Para un comerciante, la decisión de utilizar un stock depende en la práctica del costo del tanque, la calidad disponible, la financiación y el valor de una entrega garantizada en el lugar adecuado. Para un fondo que mantiene una exposición mediante contratos, la sustitución regular del contrato cercano resulta en un resultado separado del único cambio en materia prima. Ambos pueden hablar de Brent y tener resultados opuestos: uno debe transportar o reemplazar un producto físico, el otro compara las posiciones financieras y el costo de su renovación.

En el Líbano, el cambio de aceite crudo no está inmediatamente en la bomba

Para el Líbano, que importa sus productos derivados del petróleo, el precio de un crudo de referencia sirve como señal, no como rejilla arancelaria. Un cargamento de diesel refinado o gasolina ya tiene una desviación del crudo. Esto incluye gastos de envío y seguros, fecha de fijación de precios, costos de distribución y el tipo de cambio pertinente para reglamentaciones o conversión. Por lo tanto, un aumento concentrado en el contrato de enero puede afectar el orden de un importador que tiene que comprar ahora que el de un distribuidor que vende en acciones ya pagadas.

Otro ejemplo son los generadores privados. Su carga depende no sólo del precio del combustible entregado, sino también de las horas que corren y su rendimiento. El efecto sobre el gasto doméstico no aparece en un solo precio global: el número de kilovatios llamados, la instalación de medidores y la tasa aplicable son información separada. No se puede colocar en la misma línea un aumento del petróleo y un aumento de la factura sin especificar el período y las condiciones de facturación.

Las tres fechas a utilizar cada una dan información diferente. El viernes 27 de noviembre, la sesión acortada en Nueva York dará un nuevo precio. On 23 December, the Bureau d’analyse économique plans the next monthly publication on household income and expenditure. El 5 de enero, la presentación de escritos en los procedimientos comerciales de Estados Unidos anunció el miércoles termina. Para las entregas de combustible, la señal inmediata seguirá siendo la brecha entre las dificultades comparables, acercando los costos de flete a los precios de los productos realmente comprados.

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