Murió en Damasco a los 80 años, el ex diputado sirio dirigió la primavera de Damasco, estuvo en prisión y contribuyó a la formación de la Coalición Nacional.

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Riad Seif, un fabricante textil que se convirtió en miembro del parlamento y luego se convirtió en una figura de disentimiento sirio, murió en Damasco el 25 de noviembre a los 80 años. Su viaje vincula tres momentos de la oposición siria: los Foros de Primavera de Damasco, la Declaración de Damasco y la formación de la Coalición Nacional en Doha.

Talleres de ropa en el Parlamento

Nacido en Damasco en 1946, Seif hizo una carrera en la industria de la ropa antes de entrar en política. He was elected independent MP in 1994 and then in 1998, in particular interested in the conditions under which public contracts and mobile phone concessions were awarded. En un estudio económico publicado durante su primer mandato, vinculaba la inversión con la posibilidad de contar con un sistema de justicia independiente. Su posición fue entonces la de un candidato elegido que desafió las decisiones económicas del ejecutivo desde dentro de la institución.

Tras la muerte de Hafez al-Assad en 2000, organizó un foro sobre pluralismo y libertades públicas. Estas reuniones tuvieron lugar en la primavera de Damasco, un período de debate rápidamente interrumpido por arrestos. Amnistía Internacional documentó su remisión a los tribunales en 2001. Seif fue condenado a cinco años de prisión después de desafiar el monopolio político del partido Baas y anunciar su intención de formar otro partido. La ciudad de Weimar le otorgó su premio de derechos humanos en 2003 cuando fue encarcelado.

Del debate público a la organización opositora

Tras su primera liberación de la cárcel, Seif continuó su compromiso con la Declaración de Damasco, que reunió a movimientos de oposición a favor del cambio democrático. Fue encarcelado de nuevo a finales de los años 2000. In May 2011, the German Commissioner for Human Rights confirmed his arrest in the context of the repression of demonstrations and presented him as one of the co-founders of the Damascus Declaration movement.

En Doha, en noviembre de 2012, varios componentes de la oposición formaron la Coalición Nacional de Fuerzas Revolucionarias y de Oposición Sirias. Seif contribuyó a su formación y fue uno de sus Vicepresidentes, y luego lo presidió en 2017. La transición de los foros celebrados en Damasco a una coalición formada en el extranjero refleja un cambio político importante: mientras que el primero propuso abrir un espacio para el debate en Siria, éste trató de representar fuerzas opuestas al régimen en medio de la guerra.

Volviendo a Damasco después de la caída del régimen de Bashar al-Assad, vio sus memorias publicadas en noviembre de 2026. Su trayectoria está documentada por los archivos de sus juicios, las declaraciones contemporáneas sobre sus arrestos y las acciones de la coalición. Estas piezas establecen lo que hizo y las consecuencias que sufrió, más allá de los tributos que siguieron al anuncio de su muerte.

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