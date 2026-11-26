The Paris Court of Appeal confirmed seizures of foreign assets in the investigation of Riad Salamé. Los activos en juego en el Reino Unido y Bélgica se estimaron en aproximadamente 37 millones de euros cuando se examinó el recurso. La decisión no pronuncia ninguna condena o restitución en el Líbano.

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El Tribunal de Apelación de París confirmó el jueves 26 de noviembre las incautaciones ordenadas en el extranjero en la investigación relativa a Riad Salamé, ex gobernador del Banco del Líbano, según una fuente judicial. Los activos interesados en el Reino Unido y Bélgica tuvieron un valor aproximado de 37 millones de euros cuando se examinó el recurso en octubre. La decisión mantiene las incautaciones: no resuelve la culpabilidad de las personas implicadas y no ordena ningún traslado al Líbano.

The challenge concerned assets outside France

On 1 October, the defence challenged before the Chamber of Investigation the jurisdiction of the French courts to seize assets located abroad. La decisión del jueves desestima este reto en apelación y deja en marcha las medidas ordenadas bajo el componente francés. El texto completo del fallo no era accesible en el momento de la publicación. La suma de 37 millones de euros es la estimación de los activos en la etapa de apelación, no la cantidad de daños establecidos por los magistrados.

La incautación penal se utiliza para que los bienes no estén disponibles durante el procedimiento, en particular a fin de evitar que la venta o transferencia de los bienes priven una posible confiscación. La decisión del jueves se refiere a esta medida protectora. No dice que la propiedad se adquirió fraudulentamente y no asigna propiedad al Estado libanés.

Una educación abierta en París en 2021

La Fiscalía Nacional de Finanzas abrió información judicial en julio de 2021, tras una denuncia de la Asociación Sherpa y el Colectivo de Víctimas de Fraude y Prácticas Penales en el Líbano. Las investigaciones incluyen sospechas de blanqueo de dinero y la creación de bienes inmuebles y bancarios en Europa. One of the components examines flows passed by Forry, whose brother of the former governor, Raja Salamé, allegedly was the economic beneficiary according to the complainants. The persons involved remain presumed innocent.

En marzo de 2022, Eurojust anunció la congelación de aproximadamente 120 millones de euros en activos durante una operación coordinada entre Francia, Alemania y Luxemburgo. A continuación, la agencia detalló medidas sobre edificios, cuentas y acciones corporativas. Esta cifra se refiere a la operación 2022, no a la parada del jueves. Los perímetros no son idénticos y las dos evaluaciones no se pueden añadir juntas para cuantificar lo que el Líbano podría recuperar.

Para el Líbano, la cuestión de la restitución sigue abierta

Desde la ley de 4 de agosto de 2021, Francia ha tenido un mecanismo que permite, cuando se cumplen las condiciones legales, asignar ingresos de confiscaciones definitivas a acciones de cooperación y desarrollo en beneficio de las poblaciones afectadas. Este arreglo no transforma una incautación provisional en un reembolso. Para los activos ubicados en el Reino Unido y Bélgica, su destino también depende de decisiones y procedimientos ejecutables aplicables en los países en los que se encuentran.

Por consiguiente, el resultado inmediato del 26 de noviembre se circunscribe: las incautaciones impugnadas siguen en vigor en apelación. No se anunciaron pagos al Estado libanés, el Banco del Líbano o depositantes en relación con este fallo.

Foto de cubierta:Ibex73 / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Palais de justice de Paris, 20 June 2026 (archived). Boxeo y apósito bajo la misma licencia.

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