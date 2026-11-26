Beats 2-0 en Doha, los Leones Atlas terminaron segundo en el Grupo H, por delante de China en contraste con los objetivos. Jugarán las 16 finales.

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Marruecos bajó 2-0 contra España el jueves 26 de noviembre en Doha, pero continúa su Copa Mundial Under-17. Con cuatro puntos, la selección de Ahmed Kantari terminó segundo en el Grupo H por delante de China en contraste con los objetivos. España terminó primero con tres victorias.

Dos objetivos españoles, uno en cada mitad

En el Campo 2 de la Zona Aspire, Ebrima Tunkara abrió la puntuación en el primer período. Al entrar en el descanso, Guillermo Trujillano dobló el liderato español en el minuto 61. Marruecos, que había marcado ocho veces en sus dos primeras reuniones, no encontró el camino a la red contra una selección española que no aprovechó ningún objetivo en este grupo.

El cero contra China pesaba en el ranking

Los leones del Atlas tomaron tres puntos contra Fiji (6–0) y uno contra China (2–2). Dirigidos por dos objetivos en este segundo partido, regresaron gracias a una penalización de Ziyad Baha y luego una igualdad de Rami Lougmani. Marruecos y China terminan en cuatro puntos cada uno, pero Marruecos todavía tiene una diferencia de meta +4 en comparación con +2 para China. Así obtuvo uno de los dos primeros lugares, que dio acceso directo a las 16 finales.

Foto de ilustración: Peter Glaser / Wikimedia Commons (CC0). Ella no muestra el juego.

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