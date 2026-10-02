436 escuelas dañadas, más de 100.000 niños amenazados: la guerra plantea una crisis duradera en la educación en el Líbano

En el Líbano, 436 escuelas resultaron dañadas por la guerra y más de 100.000 niños corren el riesgo de no regresar a clases normales. La reconstrucción, el desplazamiento, la pobreza y la salud mental constituyen una amenaza duradera para su educación. La restauración de las escuelas se está convirtiendo en una condición esencial para el regreso de las familias a las zonas afectadas.

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Las consecuencias de la guerra en el Líbano ya no se limitan a la destrucción de viviendas, desplazamientos o pérdidas económicas. Ahora afectan directamente la capacidad de algunos niños para seguir la escolarización normal. El 1 de octubre de 2026, el Presidente Joseph Aoun hizo una observación particularmente preocupante durante su reunión en el Palacio de Baabda con la Directora Ejecutiva del UNICEF, Catherine Russell. According to the data presented at the meeting, 436 schools had been damaged and more than 100,000 children were at risk of not being able to reach their classrooms and schools.

Estas cifras sitúan la reconstrucción en una perspectiva diferente. La reparación de carreteras y edificios no será suficiente para estabilizar las zonas afectadas a menos que las familias puedan matricular a sus hijos en la escuela. Varios hogares ya se muestran reacios a llevar a los más jóvenes a sus aldeas hasta que se pongan en funcionamiento escuelas y servicios esenciales. Algunas familias permanecen separadas. La cuestión escolar se convierte en un problema educativo, social y territorial. Condiciona el regreso de las personas desplazadas y podría dejar consecuencias durante varios años si continúan las interrupciones escolares.

436 asentamientos dañados y un retorno incierto

El número de 436 escuelas dañadas da una medida inicial del alcance del problema. No significa que todos estos establecimientos sean completamente destruidos o inutilizables permanentemente. Las fuentes disponibles no proporcionan un desglose para distinguir las escuelas ligeramente afectadas de las que requieren una reconstrucción pesada. Esta falta de detalles prohíbe la asimilación automática de 436 escuelas en tantas escuelas fuera del servicio. Sin embargo, muestra el alcance geográfico y material del daño que enfrenta el sistema educativo.

El segundo se relaciona más directamente con los niños. Más de 100.000 de ellos corren el riesgo de no poder acceder a sus clases y escuelas. Una vez más, debe establecerse una distinción entre el riesgo y la escolarización efectiva. La cifra no significa que 100.000 alumnos ya hayan abandonado la escuela. Se refiere a una población cuya continuidad educativa se ve debilitada por la destrucción, el desplazamiento, los problemas de transporte y el estado de los servicios en las zonas afectadas.

Esta distinción no disminuye la gravedad del problema. Cuanto más tiempo se rompa la escuela, más difícil será volver a un ritmo educativo normal. Los estudiantes deben encontrar escuelas, maestros, programas y estabilidad familiar. Para los más jóvenes, varios meses de ruptura pueden afectar el aprendizaje básico. Para los adolescentes, las interrupciones pueden afectar los exámenes, la orientación y la educación superior. Las fuentes del 2 de octubre no proporcionan una medición detallada de las pérdidas de aprendizaje. Sin embargo, demuestran que las autoridades ya consideran que el acceso a la educación es uno de los principales retos del período de reconstrucción.

La escuela se convierte en una condición para el retorno familiar

La situación en las regiones afectadas revela sobre todo un fenómeno que va más allá del Ministerio de Educación. Las familias que abandonaron sus comunidades durante las hostilidades no necesariamente regresan juntas. Algunos adultos pueden regresar a su pueblo para comprobar la condición de su hogar, reanudar la actividad o reconstruir. Los niños a veces permanecen en otro lugar cuando la escuela local no puede acogerlos.

Las conversaciones con organizaciones internacionales han puesto de relieve esta fragmentación familiar. Los padres son reacios a traer a sus hijos antes de saber que una institución está funcionando y que hay servicios esenciales disponibles. La rehabilitación de las escuelas se convierte así en condición de estabilización de la población. Sin ella, el regreso puede ser temporal o incompleto, incluso cuando las condiciones de seguridad mejoran.

Esta situación cambia la forma en que se define la reconstrucción. Una casa reparada no es suficiente para permitir que una familia regrese de manera sostenible. También se necesitan agua, electricidad, atención, transporte y una escuela. Por consiguiente, la rehabilitación de las escuelas debe examinarse con otras infraestructuras locales. Una escuela sin agua o acceso seguro normalmente no puede reanudar su actividad. Del mismo modo, la reapertura de un establecimiento no resuelve el problema si las familias siguen viviendo lejos de su aldea o si el viaje diario sigue siendo difícil.

Por ello, las conversaciones con las Naciones Unidas vinculan ahora la rehabilitación escolar con los programas de retorno y recuperación temprana. La educación ya no aparece como un caso a tratar después de la reconstrucción material. Se convierte en uno de sus instrumentos.

El Sur concentra una parte esencial de las dificultades

Las regiones afectadas por las operaciones militares, en particular en el Sur, tienen varios obstáculos. La infraestructura ha sido dañada, algunas familias han sido desplazadas y varias localidades siguen sufriendo las consecuencias directas de la situación de seguridad. El Presidente Joseph Aoun destacó la necesidad de prestar especial atención a los niños y las familias que vivían en las zonas más vulnerables y a los programas para garantizar el acceso a la educación, la protección y los servicios esenciales.

Este enfoque muestra que no todos los estudiantes enfrentan el mismo nivel de dificultad. Un niño cuya escuela ha sufrido daños leves en una zona re-accesible no está en la misma situación que otro que vive en una localidad donde la infraestructura básica permanece fuera de servicio. Por consiguiente, la reconstrucción tendrá que fijar prioridades en lugar de aplicar una respuesta idéntica a todo el territorio.

La rehabilitación de los asentamientos también puede ayudar a establecer poblaciones. Una escuela que reabre no sólo proporciona un servicio educativo. Ella informa que una localidad está empezando a funcionar de nuevo. Permite a los padres reanudar una actividad sin tener que mantener a sus hijos en otra área. También puede reducir la presión sobre las escuelas en las zonas donde se han alojado personas desplazadas.

Por el contrario, una escuela que permanece cerrada prolonga los efectos del desplazamiento. Las familias deben elegir entre regresar a casa y mantener la continuidad de la educación de sus hijos. Esta tensión puede durar mucho después de que termine la lucha.

La pobreza convierte una ruptura escolar en un riesgo de abandono escolar

Joseph Aoun también advirtió contra las consecuencias a largo plazo de la pobreza y la interrupción de la escolarización. Esta asociación es esencial. Un niño privado temporalmente de su institución puede reanudar teóricamente sus estudios cuando éste se reabre. Pero la situación se hace más difícil cuando la familia ha perdido su vivienda, actividad económica o parte de sus ingresos.

La presión financiera puede cambiar las prioridades del hogar. Los gastos de transporte escolar son cada vez más difíciles de soportar. El costo de los suministros y los viajes es mayor. En los casos más frágiles, se puede empujar al niño a una actividad lucrativa. El Presidente mencionó específicamente el riesgo de aumento del trabajo infantil entre las posibles consecuencias de la crisis.

Las fuentes disponibles no proporcionan cifras para medir las tendencias actuales del trabajo infantil en las regiones afectadas. Por lo tanto, no estaría justificado deducir un aumento ya cuantificado. La alerta es sobre el riesgo. Sin embargo, resulta más importante cuando se combinan varios factores: pobreza, escuela dañada, desplazamiento y pérdida de ingresos familiares.

Por consiguiente, la reconstrucción educativa debe integrar las limitaciones económicas del hogar. Regresar un edificio a condición no garantiza que todos los estudiantes regresen. Las familias más vulnerables pueden necesitar apoyo para mantener a los niños en el sistema escolar.

Salud mental, segunda crisis detrás de edificios destruidos

La dimensión psicológica también es importante en las preocupaciones de Baabda. Los niños que viven en las zonas afectadas sufren los efectos directos e indirectos de la guerra sobre su estabilidad familiar y social. The Chair referred to the consequences on mental health and warned of the risk of lasting effects if difficulties are not dealt with quickly and methodically.

Por lo tanto, la reconstrucción de las escuelas no sólo puede ser inmobiliaria. Una institución puede reabrir sus puertas al tiempo que acoge a los estudiantes marcados por el desplazamiento, la destrucción de su entorno cotidiano o la separación de sus familias. Los propios maestros pueden haber experimentado los mismos eventos. Resumir los cursos no es lo suficientemente automáticamente para encontrar las condiciones previas.

Las fuentes del cuerpo no proporcionan una evaluación clínica de la salud mental de los niños libaneses afectados. Por lo tanto, no es posible establecer una prevalencia precisa o cuantificar los trastornos. Sin embargo, muestran que esta cuestión está ahora integrada en el diagnóstico oficial. Está asociado con los riesgos de pobreza, interrupción escolar y trastorno familiar.

La cuestión es tanto más importante como la escuela puede ser una de las principales áreas de retorno a una rutina. Los horarios regulares, la presencia de maestros y el contacto con otros estudiantes pueden ayudar a restaurar un marco diario. Pero para cumplir esta función, los asentamientos deben tener los recursos humanos y materiales necesarios.

La reconstrucción se enfrenta a la disminución de la financiación humanitaria

La dificultad financiera no se limita a las familias. Los propios organismos internacionales se enfrentan a la reducción de los recursos destinados a los programas humanitarios y de desarrollo. Esta cuestión se trató explícitamente en conversaciones con Catherine Russell. El Presidente pide que las necesidades del Líbano y sus hijos sigan siendo una de las prioridades de los donantes internacionales.

Esta disminución de los recursos se produce en un momento en que aumentan los requisitos. Es necesario reparar las instalaciones, apoyar a las familias, restaurar los servicios de agua y salud, tratar las consecuencias psicológicas y acompañar el regreso de las personas desplazadas. Se pide a los mismos donantes vivienda, infraestructura, salud, agricultura y municipios.

Por consiguiente, la educación está en competencia con otras emergencias que son esenciales para el funcionamiento de las escuelas. Rehabilitar una instalación en un pueblo privado de agua no es suficiente. Restaurar las bombas sin reparar la escuela no permite que las familias regresen con sus hijos. Las inversiones deben coordinarse.

Este es uno de los principales desafíos de la fase actual. La reconstrucción ya no puede organizarse en sectores completamente separados. Las necesidades son interdependientes y los recursos limitados. Por consiguiente, la elección de prioridades debe tener en cuenta la capacidad de una inversión para facilitar simultáneamente el retorno, la educación y la recuperación de la vida local.

Los municipios y los servicios locales son esenciales

Los debates sobre la recuperación de las zonas afectadas también muestran que los municipios desempeñan un papel central. Deben gestionar los residuos, las carreteras locales, ciertos servicios y las necesidades inmediatas de los habitantes. Se hicieron varias solicitudes para fortalecer su capacidad, incluso mediante el fondo municipal independiente y el suministro de equipo.

Para la escuela, esta dimensión local es decisiva. El funcionamiento diario depende del entorno inmediato: acceso, agua, saneamiento, electricidad y transporte. Incluso cuando el edificio está bajo otra administración, la condición del municipio influye directamente en su capacidad de alojar a los estudiantes.

Las Naciones Unidas han realizado evaluaciones sobre el terreno en muchos municipios para determinar las necesidades. La prioridad otorgada a los centros de agua, escuelas y salud demuestra que la estabilización de las aldeas se basa en un conjunto de servicios en lugar de en una sola infraestructura.

Por lo tanto, la coordinación se convierte en un problema en sí misma. Las instituciones nacionales, los municipios, los organismos internacionales y los países donantes operan en los mismos territorios. Sin una clara división de responsabilidades, algunas localidades pueden recibir varias intervenciones mientras que otras permanecen insuficientemente cubiertas.

Más de 100.000 niños son también un problema para el capital humano

Joseph Aoun presentó la protección de los niños como protección del capital humano del país. La fórmula tiene un significado particular en un Líbano ya enfrentado a una crisis económica prolongada y a una fuerte presión migratoria. Una interrupción significativa de la escolarización puede producir consecuencias que sólo se vuelven visibles varios años después.

El riesgo se refiere primero a las habilidades adquiridas. Los estudiantes que acumulan retrasos pueden encontrar más difícil continuar sus estudios. Se refiere entonces a las desigualdades. Las familias con recursos pueden encontrar más fácilmente soluciones alternativas, financiar viajes o cambiar instituciones. Los hogares más pobres tienen menos opciones.

Por consiguiente, la crisis educativa puede aumentar las lagunas existentes. Dos niños afectados por la misma destrucción no experimentarán necesariamente la misma trayectoria. Una persona cuya familia pueda moverse o financiar una solución temporal mantendrá más fácilmente su continuidad escolar. La persona cuyo hogar ha perdido sus ingresos es más probable que se mantenga fuera de la escuela.

Es precisamente por ello que los 100.000 niños mencionados no deben considerarse meramente un indicador administrativo. Representan un riesgo de fragmentación social. Cuanto más tiempo sea el período de incertidumbre, más difíciles serán las consecuencias para corregir.

Reparación rápida sin reconstrucción temporal durante años

La respuesta inmediata puede requerir soluciones temporales. Los espacios educativos temporales, reasignaciones de escuelas o arreglos adecuados pueden permitir que los estudiantes permanezcan en el sistema durante el trabajo. Pero el propio provisional plantea un peligro: ser permanente por falta de financiación.

Por lo tanto, el Líbano debe gestionar dos calendarios. La primera es emergencia. Se debe impedir que los niños pierdan un año escolar porque su escuela aún no ha sido reparada. La segunda es la reconstrucción sostenible. Las escuelas dañadas deben ser rehabilitadas y los servicios necesarios para su funcionamiento normal.

El Director Ejecutivo del UNICEF hizo hincapié en la protección de los niños y se refirió al apoyo a los sistemas de recuperación y fortalecimiento para prestar servicios esenciales, incluida la educación, la salud, el agua y el saneamiento. Este enfoque responde directamente al problema actual: la emergencia y la reconstrucción ya no pueden tratarse como dos períodos totalmente separados.

Cada mes cuenta ahora para familias que dudan en regresar. Una escuela que está de vuelta en servicio puede permitir que decenas o cientos de niños regresen y estabilicen sus hogares. Por otro lado, un cierre prolongado puede transformar un paso temporal en una instalación sostenible en otro lugar.

La escuela se convierte en uno de los primeros indicadores de un verdadero retorno a la normalidad

Las 436 escuelas dañadas dan una imagen material de la crisis. Los más de 100.000 niños en riesgo de perder el acceso normal a sus clases les dan la dimensión humana. Pero las apuestas van más allá de estas dos cifras. El funcionamiento de las instalaciones se está convirtiendo en uno de los mejores indicadores de la capacidad de las regiones afectadas para regresar a la vida normal.

Cuando las escuelas reabrin, las familias tienen una razón adicional para regresar. Los padres pueden reorganizar su actividad. Los niños vuelven a una rutina. Las aldeas comienzan a funcionar como comunidades y no sólo como edificios reparados.

Cuando las escuelas permanecen cerradas, la reconstrucción sigue siendo incompleta. Las familias siguen dividiendo entre sus comunidades de origen y donde los niños pueden estudiar. El gasto está aumentando. El riesgo de estancamiento se resuelve. La pobreza y el trabajo infantil pueden exacerbar este desglose, mientras que las consecuencias psicológicas siguen sin respuesta.

El reto educativo del Líbano ya no es simplemente restaurar 436 edificios. Es evitar que una crisis inducida por la guerra se convierta en una ruptura duradera para más de 100.000 niños. La velocidad con que se restaurarán las escuelas, el agua, los servicios de salud y la infraestructura local determinará en gran medida si las familias podrán regresar a sus hogares y si los niños volverán a una educación estable.

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