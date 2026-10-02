Deir Ammar: El Gobierno lanza mapa de gas natural para tratar de salir de la crisis eléctrica

El Gobierno del Líbano aprueba un proyecto de regasificación en Deir Ammar para permitir la importación marítima de gas natural licuado. Esta infraestructura podría diversificar el suministro de energía y la generación de energía. Sin embargo, la financiación, la capacidad, el proveedor, los costos y los plazos quedan por determinar antes de que se termine cualquier proyecto concreto.

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El gobierno de Nawaf Salam ha alcanzado una nueva etapa en su búsqueda de una solución al déficit energético libanés. En su reunión celebrada el 1o de octubre de 2026, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto para convertir el gas natural licuado en gas natural en la región de Deir Ammar, en el norte del país. El plan debe elaborarse sobre la base de una asociación entre los sectores público y privado. Detrás de esta decisión relativamente discreta es una opción estratégica: crear una infraestructura para importar gas por mar para suministrar el sistema energético libanés.

Sin embargo, la decisión gubernamental no significa que un terminal ya esté financiado, construido o a punto de entrar en servicio. Los documentos del corpus indican la aprobación del proyecto, pero no proporcionan un calendario detallado de construcción, costo final, identidad de un operador privado seleccionado o fecha de inicio. Esta diferencia es fundamental. El Líbano tiene una larga historia de proyectos energéticos anunciados y posteriormente retrasados. Por consiguiente, el reto comienza después de la decisión del Consejo de Ministros: transformar una orientación política en una infraestructura verdaderamente financiada y explotable.

Un proyecto de regasificación en lugar de una nueva fuente de producción

El dispositivo aprobado se basa en una unidad flotante de almacenamiento y regasificación. Su principio es recibir gas natural licuado transportado por barco. El gas se mantiene en forma líquida durante el transporte para reducir significativamente su volumen. Al llegar a la terminal, debe ser devuelto al estado gaseoso antes de ser inyectado en las instalaciones de energía.

Por consiguiente, el proyecto no crea un nuevo recurso de gas libanés. Ofrece una forma adicional de importar combustible. Esto es importante en un país donde las discusiones de gas a menudo se asocian con recursos offshore y perspectivas de explotación en el Mediterráneo. Deir Ammar responde a una lógica diferente. El objetivo es poder comprar gas desde mercados externos y tener la infraestructura para recibirlo.

El interés de una unidad flotante radica en su flexibilidad en relación con la construcción de una gran terminal terrestre. Pero esta flexibilidad no elimina las necesidades de infraestructura. El gas regasificado debe ser transportado a las plantas que lo consumen. Por lo tanto, la conexión, la seguridad, el equipo portuario y las condiciones de funcionamiento deben integrarse en el proyecto.

Las fuentes del 2 de octubre no proporcionan las características técnicas elegidas por el gobierno. Tampoco pueden determinar la capacidad prevista de la instalación. Por lo tanto, sería prematuro estimar precisamente la cantidad de electricidad que podría generar el dispositivo.

¿Por qué Deir Ammar ocupa una posición estratégica

La elección de Deir Ammar no es trivial. El Líbano septentrional concentra varias infraestructuras energéticas y está en el centro de diversos proyectos regionales de conexión. El Gobierno está tratando de agregar ahora una capacidad de importación de gas natural licuado a este paquete.

Esta ubicación también puede conciliarse con las reflexiones en curso sobre el papel económico de Trípoli y el norte. Se están examinando proyectos de ferrocarril hacia la frontera siria. Existen conversaciones energéticas con Turquía y Siria. Se investiga la posibilidad de interconexiones eléctricas. La antigua infraestructura petrolera de Trípoli también está regresando a los debates regionales.

Deir Ammar podría convertirse así en un pedazo de un conjunto más grande. Sin embargo, sería prematuro presentar todos estos proyectos como componentes ya decididos en un plan único. Las fuentes muestran discusiones e iniciativas separadas, algunas de las cuales son mucho más avanzadas que otras.

Sin embargo, la decisión sobre el gas natural licuado tiene una diferencia importante: ha sido aprobada oficialmente por el Consejo de Ministros. El expediente deja así la simple etapa de las ideas o discusiones diplomáticas.

El gas podría reducir la dependencia del combustible más costosa

El interés económico del gas reside en gran medida en su uso como combustible para la producción de electricidad. El sistema libanés ha sufrido desde hace mucho tiempo un suministro costoso de energía y dependencia de los productos petroleros cuyos precios pesan pesadamente sobre las finanzas del sector.

Potenciar ciertas instalaciones con gas puede ofrecer una alternativa. Pero el beneficio final dependerá del precio al que el Líbano comprará gas natural licuado, el costo de su transporte, el costo de la regasificación y la eficiencia de las plantas que lo utilizarán. La existencia de un terminal no garantiza automáticamente la electricidad barata.

El precio internacional del gas puede variar enormemente. An importing country must also secure its contracts and organize its supply. Puede elegir contratos a largo plazo o estar más expuesto a mercados de puntos. Estas opciones determinan en parte la estabilidad de los costos.

El corpus no proporciona ninguna indicación de la estrategia comercial que adoptaría el Líbano. No se identifica ningún proveedor en los artículos disponibles. Por lo tanto, no es posible decir dónde vendría el gas o a qué precio se compraría.

La decisión del gobierno comienza con la infraestructura necesaria para recibir este combustible.

Una asociación entre el sector público y el privado para evitar una carga totalmente sufrida por el Estado

El Consejo de Ministros ha elegido el principio de asociación entre los sectores público y privado. Este enfoque responde a una limitación obvia: las finanzas públicas libanesas tienen márgenes limitados para financiar sólo una importante nueva infraestructura energética.

La asociación puede movilizar el capital privado, las aptitudes técnicas y la capacidad operacional que el Estado no desea necesariamente asumir directamente. Pero esta fórmula no hace libre el proyecto para las finanzas públicas. Todo depende del contrato elegido, la remuneración del operador, las posibles garantías y la distribución de riesgos.

La mala asociación puede transferir pérdidas al sector público y dejar al sector privado con una remuneración garantizada. Por el contrario, un sistema bien construido puede difundir responsabilidades y reducir la necesidad de una inversión pública inmediata.

Por lo tanto, el contenido del futuro contrato será decisivo. Será necesario conocer la duración de la concesión o asociación, los mecanismos arancelarios, las obligaciones de rendimiento y las condiciones en que el Estado comprará o utilizará los servicios de instalación.

Ninguno de estos parámetros está todavía detallado en las fuentes disponibles. Por lo tanto, la aprobación del Gobierno debe entenderse como una dirección, no como completar el conjunto de medidas financieras.

La electricidad libanesa no será salvada por un combustible diferente

El principal riesgo sería presentar a Deir Ammar como solución global a la crisis eléctrica. El problema del sector no es sólo el combustible utilizado. También abarca la producción, el transporte, la distribución, las pérdidas, la recaudación de facturas y la situación financiera de la electricidad en el Líbano.

Cambiar el combustible puede mejorar parte de la ecuación. No repara automáticamente la red. No reduce las pérdidas técnicas solas. No garantiza el pago de facturas. Tampoco regula la gobernanza del sector.

La distinción es esencial porque el Líbano ha tratado a menudo la crisis eléctrica como problema de la capacidad de producción. Pero producir más en un sistema que continúa acumulando pérdidas puede simplemente aumentar el costo financiero de la mal funcionamiento.

Por consiguiente, el proyecto Deir Ammar debe vincularse con una reforma más amplia. Su éxito no puede evaluarse únicamente sobre la base de la llegada del primer buque de gas. Su efecto tendrá que determinarse sobre el costo real de la hora kilovatio, la disponibilidad de electricidad y finanzas públicas.

Una decisión adoptada mientras los costos energéticos pesan sobre los hogares

La fecha de aprobación del proyecto es significativa. El gobierno se enfrenta a altas presiones de costos de combustible. El aumento de los precios obligó al Consejo de Ministros a modificar las prestaciones de transporte y a proporcionar recursos adicionales para apoyar a los conductores del transporte público.

El mismo Consejo de Ministros ha recalculado el subsidio diario de viaje del empleado por cinco litros de gasolina, con un mínimo de 500.000 libras y un límite máximo de 800.000 libras. También aprobó una consignación adicional de más de 1.450 millones de libras para apoyar a los conductores públicos afectados por el aumento del combustible durante tres meses.

Estas decisiones muestran cuánta energía supera sólo al sector eléctrico. Su costo se transmite al transporte, las empresas y los precios pagados por los hogares.

Por consiguiente, una política energética capaz de reducir ciertos costos de manera sostenible tendría un efecto mucho más amplio. Pero el terminal Deir Ammar no cubrirá directamente el precio de gasolina o diesel utilizado en el transporte. Su principal impacto potencial se refiere a la producción de electricidad.

Por lo tanto, los diversos componentes del proyecto de ley nacional de energía no deben confundirse.

Competencia de otras soluciones regionales

El Líbano no sólo está trabajando en gas natural licuado. También se están estudiando varias vías regionales. Las conversaciones con Turquía incluyen la infraestructura eléctrica y energética. Una solución podría ser mediante intercambios utilizando la red siria. Otro está considerando una conexión más ambiciosa con el norte del Líbano.

Estas opciones no necesariamente compiten. Una interconexión eléctrica permite la importación directa de electricidad. Una terminal de gas puede importar un combustible y luego generar electricidad en el Líbano. Por lo tanto, los dos mecanismos ofrecen diferentes formas de seguridad energética.

La diversificación puede ser una ventaja. Dependiendo de una sola ruta de suministro, un país es vulnerable a crisis políticas o técnicas. Tener varias posibilidades puede mejorar la resiliencia.

Pero también existe el riesgo de multiplicar los proyectos: dispersar las inversiones. El Líbano tendrá que determinar qué infraestructura es realmente pertinente para sus necesidades y cuáles son financieramente viables. Un país con recursos limitados no puede involucrar simultáneamente todos los proyectos posibles sin jerarquía.

Por lo tanto, Deir Ammar tendrá que compararse con otras opciones sobre criterios específicos: costo, demora, seguridad de la oferta, necesidades de infraestructura e impacto en las finanzas públicas.

La pregunta del proveedor seguirá siendo políticamente sensible

El origen del gas será otro paso importante. Un terminal capaz de recibir gas natural licuado abre teóricamente el acceso a varios proveedores. Esta diversidad puede reducir la dependencia de un solo país. El Líbano también se enfrenta a las realidades del mercado mundial y las opciones geopolíticas que a menudo acompañan los contratos energéticos.

Las fuentes del corpus no mencionan ningún contrato de suministro ya concluido. Por lo tanto, toda atribución del futuro gas a un país determinado sería especulativa.

El gobierno tendrá que elegir entre diferentes opciones de negocio. Los contratos largos pueden ofrecer mayor visibilidad pero bloquear el país en compromisos sostenibles. Las compras más flexibles permiten aprovechar ciertas reducciones de precios, pero exponerlas más a períodos de tensión internacional.

La elección también dependerá del volumen requerido. Una instalación excesiva podría imponer altos costos fijos. Una instalación demasiado pequeña no lograría los ahorros deseados.

Por consiguiente, el estudio técnico y comercial debe preceder a cualquier compromiso financiero significativo.

La credibilidad del proyecto dependerá de la transparencia de la convocatoria al privado

La utilización de asociaciones entre los sectores público y privado hace que la transparencia sea particularmente importante. El Líbano procura restablecer la confianza de los inversores y las instituciones financieras internacionales. Por lo tanto, un importante proyecto energético es también una prueba de gobernanza.

Los procedimientos de selección deben permitir una auténtica competencia. Los criterios técnicos y financieros deben ser públicos. El contrato debe evitar garantías excesivas que transfieran la mayor parte del riesgo al Estado.

Esta cuestión es particularmente delicada en el sector de la energía, que durante años ha sido una carga importante para las finanzas públicas. Un nuevo proyecto no puede ser presentado como una reforma si reproduce los mecanismos que contribuyeron a déficits pasados.

La asociación también tendrá que especificar quién asume el riesgo asociado con cambios en la demanda y el precio del gas. Si el Estado garantiza un nivel de ingresos independientemente del uso real de la terminal, podría terminar con nuevas obligaciones financieras pesadas.

Por lo tanto, la calidad del contrato será tan importante como la calidad técnica de la instalación.

Deir Ammar puede convertirse en una prueba del nuevo método del gobierno

El gobierno de Nawaf Salam busca presentar su acción económica como transición de la gestión inmediata de crisis a la reforma estructural. La decisión sobre Deir Ammar sigue esta lógica. En la misma sesión tuvo lugar la aprobación del proyecto de presupuesto para 2027, medidas sociales y un proyecto sobre zonas económicas especiales e industrias tecnológicas.

El reto ahora es demostrar que se pueden aplicar decisiones. En el sector energético libanés, la brecha entre el anuncio y la aplicación ha sido a menudo considerable. Un proyecto puede permanecer bloqueado durante años mediante financiación, licitación, desacuerdos políticos o limitaciones administrativas.

Por lo tanto, Deir Ammar sólo puede evaluarse mediante varias medidas concretas: definición del modelo técnico, selección del socio, financiación, contratación, construcción de conexiones y operación.

El Consejo de Ministros acaba de abrir esta secuencia.

Una oportunidad de energía cuyo costo real sigue siendo desconocido

El interés principal del proyecto es claro. El Líbano quiere dar la oportunidad de importar gas natural licuado y diversificar los combustibles disponibles para su sistema energético. Deir Ammar ofrece una ubicación estratégica en el norte y puede encajar en un entorno donde se discuten varios proyectos regionales de transporte y energía.

Pero los desconocidos siguen siendo numerosos. Las fuentes del 2 de octubre de 2026 no dan la cantidad de inversión, la capacidad de la unidad, el calendario, el proveedor de gas, el precio esperado del combustible o la identidad del socio privado. Por lo tanto, todavía no es posible afirmar que el proyecto reducirá efectivamente el costo de la electricidad.

La decisión del 1 de octubre es importante precisamente porque convierte una opción energética en un proyecto aprobado por el gobierno. Aún no es la solución a la crisis eléctrica. Esto dependerá del precio del gas, la calidad de la asociación, el funcionamiento de las centrales eléctricas y, sobre todo, la reforma del sistema eléctrico en su conjunto.

Deir Ammar puede convertirse en una parte importante de esta reconstrucción energética. También puede unirse a la larga lista de proyectos anunciados sin lograr una transformación duradera del sector. La diferencia se jugará ahora en ejecución.

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