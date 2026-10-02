En Nabatiyah, Salam reactiva la reconstrucción del Sur

En Nabatiyé, Nawaf Salam anuncia 23 licitaciones para la reconstrucción del Sur y reconoce que las necesidades superan la capacidad del Estado.

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Primer Ministro del LíbanoNawaf Salamanunció el viernes 2 de octubre en Nabatiyah, el lanzamiento o la preparación de varias docenas de contratos para restaurar los servicios públicos y apoyar la reconstrucción del sur del Líbano. El Consejo de Desarrollo y Reconstrucción ha emitido 23 llamamientos para licitación y se espera que abra otros 12 durante el mes, incluidos cinco hospitales. Sin embargo, en una visita a una región muy afectada por la guerra, el Jefe de Gobierno reconoció que las necesidades excedían la capacidad financiera del Estado. Se establecieron tres prioridades: detener los ataques israelíes, retirar plenamente a Israel del territorio libanés y garantizar el regreso seguro de sus habitantes.

Salam anuncia 23 licitaciones en Nabatiyah

Para su tercera visita a Nabatiyah desde la formación de su gobierno, Nawaf Salam quería presentar logros concretos en lugar de un nuevo calendario de promesas.

El Primer Ministro visitó la Compañía de las Fuerzas de Seguridad Interna de Nabatiyah en Kfarjouz el viernes. He was accompanied by Minister of Finance Yassine Jaber, Minister of Labour Mohammad Haidar, Minister of Interior and Municipalities Ahmad Hajjar, as well as security officials and public bodies.

Salam anunció que el Consejo de Desarrollo y Reconstrucción había puesto en marcha23 llamadas a licitaciónincluidos varios proyectos en el distrito de Nabatiyah.

Entre ellas cabe mencionar la remoción de obstáculos, la rehabilitación de carreteras y la rehabilitación de los centros de alojamiento. El programa también prevé la adquisición de ambulancias, equipo médico y equipo de radio y comunicaciones por satélite.

En octubre deben presentarse 12 solicitudes adicionales de licitación.

Se incluirá la rehabilitación de cinco hospitales, incluido el hospital público de Nabatiyah, así como el suministro de vehículos y equipo para operaciones de emergencia y lucha contra incendios.

También se están preparando mercados para la rehabilitación de centrales eléctricas y sistemas de agua.

Para el gobierno, estos proyectos deben marcar la transición de una fase dedicada a la evaluación de la destrucción a la de la contratación pública y la ejecución de obras.

Servicios públicos reabiertos en la ciudad

La visita también se dedicó al regreso de las administraciones públicas a Nabatiyah.

Salam anunció la terminación de la restauración del seral del gobierno de la ciudad, realizada a través de una iniciativa del Club Husseini. Al mismo tiempo, varios servicios deben reanudar sus actividades.

El Centro de Seguridad del Estado y la Secretaría Civil están reabrindo, al igual que el Centro General de Seguridad. También se espera que el Tribunal reanude sus actividades en un futuro próximo.

El Jefe de Gobierno presentó estas reaperturas como componente del regreso del Estado a una región profundamente perturbada por la guerra.

El Consejo del Sur interviene después de evaluar los daños y eliminar los escombros. Debe comenzar la construcción de una nueva sede de la Defensa Civil, cuya primera piedra se establece con motivo de la visita del gobierno.

La dimensión de seguridad también estaba presente. Comenzando con la compañía ISP en Kfarjouz, Salam quería centrarse en el papel de las fuerzas de seguridad y en el fortalecimiento de sus capacidades.

Su mensaje a la policía se centró en su proximidad con la población. El gobierno quiere combinar la reconstrucción material, el regreso de las administraciones y la restauración de las instituciones de seguridad.

La reconstrucción del Sur supera la capacidad del Estado

A pesar de estos anuncios, Nawaf Salam reconoció que los proyectos emprendidos siguen siendo limitados en cuanto al alcance de la destrucción.

The Prime Minister referred to destroyed housing, displacement and the loss of jobs or sources of income. Lo que es más importante, reconoció que la financiación disponible no permitía al Estado satisfacer todas las necesidades por su cuenta.

« El volumen de las necesidades supera la capacidad del Estado libanés », dijo en esencia a los funcionarios y habitantes de Nabatiyah.

El gobierno sigue buscando financiación externa significativa.

Salam recordó haber llevado las necesidades del Sur durante sus recientes viajes a Nueva York y Washington. Sus conversaciones con funcionarios internacionales incluían los recursos necesarios para financiar la recuperación y la reconstrucción.

La semana pasada, participó en varias reuniones en Nueva York para movilizar el apoyo árabe e internacional al Líbano.

La cuestión de la financiación se hizo fundamental a medida que aumentaba la escala de destrucción. El Primer Ministro ha estimado recientemente que el costo acumulativo de las guerras podría superar los 27.000 millones de dólares.

Por lo tanto, los proyectos anunciados el viernes cubren sólo parte de las necesidades. Sobre todo, deben permitir la restauración de infraestructuras y servicios esenciales en áreas donde la intervención pueda comenzar inmediatamente.

Reconstrucción retrasada por la nueva guerra

Salam también puso los anuncios del 2 de octubre en el plazo de los últimos meses.

During his first visit to Nabatiyah after his government had obtained parliamentary confidence, he had met with local residents and officials to identify their needs.

Unos meses después, una segunda visita se dedicó a iniciar el proceso de reconstrucción, después de obtener un primer sobre de financiación.

La nueva guerra interrumpió esta dinámica.

El aumento de las necesidades de destrucción adicional dio lugar a nuevas pérdidas de vidas y creó emergencias que no existían en las primeras etapas del programa.

El Gobierno debe ahora asumir proyectos anteriores al integrar las consecuencias de esta nueva fase del conflicto.

En este contexto, el viernes Salam insistió en la naturaleza concreta de las licitaciones anunciadas. However, he refused to present the works as a sufficient response to the damage suffered by Nabatiyah and the whole South.

La financiación disponible determinará la velocidad y el alcance de la reconstrucción.

El Salam establece tres prioridades para el Sur

Más allá de los proyectos de infraestructura, el Primer Ministro definió las prioridades políticas de su gobierno para el sur del Líbano.

Las primeras preocupacionesdetener los ataques israelíes.

La segunda se refiere aretirada total de las fuerzas israelíes del territorio libanés.

El tercero se refiere aseguro y digno retorno a sus hogarescon la restauración de sus medios de vida.

Estos objetivos siguen estrechamente vinculados a la reconstrucción. La rehabilitación de un sistema vial, hospitalario o de agua no es suficiente para permitir el regreso sostenible de una población si no se cumplen las condiciones de seguridad.

Los ataques israelíes continuaron en varias zonas del Sur a pesar de la disminución de la intensidad de la violencia observada desde junio. En particular, la región de Nabatiyah y sus alrededores siguieron viéndose afectados.

On 25 September, several areas around Nabatiyé were again hit, including Bani Hayyan, Kfartebnit and Zawtar al-Sharkiyé. También se informó de incendios de artillería en varias localidades.

Por consiguiente, la situación de seguridad sigue siendo uno de los principales obstáculos para la reconstrucción sostenible y el regreso de las personas desplazadas.

« Un ejército, una decisión » : Salam reafirma su línea

La visita de Nabatiyah también dio lugar a una postura política sobre las condiciones, según Nawaf Salam, necesarias para prevenir una nueva guerra.

Cuando se le preguntó sobre las garantías para evitar la reanudación de las hostilidades, el Primer Ministro defendió el fortalecimiento del Estado y sus instituciones.

Pidió « un solo Estado para todos sus ciudadanos », con un solo ejército y autoridad de toma de decisiones, incluso sobre guerra y paz.

Esta posición prolonga la posición de Salam en las últimas semanas.

Durante sus reuniones en Nueva York y luego en Washington, ya había declarado que la decisión de librar la guerra y la paz debía ser tomada exclusivamente por el Estado libanés. Al mismo tiempo, pidió la retirada israelí y el restablecimiento de la soberanía libanesa sobre todo el territorio.

Esta línea se enfrenta a la negativa de Hizbullah a desarmar mientras los territorios libaneses permanezcan bajo ocupación israelí. El tema sigue siendo uno de los principales puntos de tensión política en el país.

Salam reconoció a Nabatiyah la existencia de diferencias en esta cuestión. Sin embargo, sostuvo que la reconstrucción de un Estado capaz de ejercer su autoridad era, según su Gobierno, la garantía de reducir el riesgo de una nueva guerra.

El Gobierno se niega a esperar un gran acuerdo regional

El Primer Ministro también rechazó la idea de suspender las decisiones del Líbano a un futuro acuerdo regional.

En su opinión, esa solución podría tardar varios años, nunca materializar o intervenir en condiciones desfavorables para el Líbano.

En particular, Salam planteó la cuestión del costo para el pueblo del Sur de una nueva guerra regional.

Su argumento se refiere a la urgencia: las personas desplazadas no pueden permanecer indefinidamente en espera, mientras que la reconstrucción de viviendas, servicios públicos y actividades económicas sigue suspendida.

Esta posición está en consonancia con el enfoque del Gobierno hacia los Estados Unidos y sus asociados internacionales.

El 29 de septiembre en Washington, durante una reunión con el Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, Salam pidió que se adoptaran medidas concretas en los arreglos entre el Líbano e Israel. En particular, ha pedido la retirada completa de Israel y el restablecimiento de la soberanía del Estado.

En Nabatiyé el viernes, este discurso diplomático se tradujo en una serie de anuncios locales: reapertura de las administraciones, rehabilitación de infraestructura, equipo de emergencia y nuevos llamamientos a licitación.

El calendario de esta labor dependerá ahora de los procedimientos de asignación y especialmente de la financiación disponible. Después de las 23 licitaciones ya lanzadas,12 otros se ven obligados en octubreincluida la rehabilitación de cinco hospitales, incluida Nabatiyah.