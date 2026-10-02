Aqulina Chayeb, bronce asiático para el Líbano

Aqulina Chayeb ganó el bronce de menos de 78 kg en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya y continuó una notable temporada de 2026.

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Líbano JudokateAqulina Chayebganó la medalla de bronce de menos de 78 kg en los 20o Juegos Asiáticos en Aichi-Nagoya, Japón el viernes, 2 de octubre. La chica libanesa de 22 años ganó el Wu Hongtao chino en la tercera pelea en el Aichi International Arena. Este nuevo podio extiende una temporada de 2026 ya marcada por su título en el Abierto Europeo de Tallinn y su tercer lugar en Praga. Su próximo nombramiento está cerca: el Campeonato Mundial Superior está programado para comenzar el 4 de octubre en Bakú, Azerbaiyán.

Aqulina Chayeb gana bronce en Nagoya

El judo libanés tiene una nueva medalla internacional. Enviado el viernes en la categoría de mujeres menores de 78 kg, Aqulina Chayeb terminó en el tercer paso del podio de los Juegos Asiáticos 2026.

La competencia tuvo lugar en el Aichi International Arena de Nagoya. Los menos de 78 kg se incluyeron en el programa del tercer día de las pruebas individuales de judo, con las categorías masculinas de menos de 90 kg, menos de 100 kg y más de 100 kg y los más de 78 kg entre las mujeres.

Chayeb terminó su día por el chino dominante Wu Hongtao en la lucha de bronce. Esta victoria le permitió salir de Japón con una de las dos medallas de bronce otorgadas en su categoría.

El resultado tiene una dimensión particular en una competencia continental que reúne a algunas de las principales naciones del mundo. Japón, país anfitrión, pero también Corea del Sur, China, Mongolia, Kazajstán y Uzbekistán tienen atletas que están regularmente presentes en el circuito internacional.

Para Chayeb, esta medalla confirma principalmente el progreso observado durante el año 2026 en la categoría de menos de 78 kg.

Una temporada de 2026 marcada por varios podios

El bronce Nagoya no es un resultado aislado. El Líbano ha acumulado varios resultados internacionales en los últimos meses.

El 6 de junio ganó el Abierto Europeo de Tallin, Estonia, en la categoría de menos de 78 kg. Luego terminó por delante del croata Betty Vuk, mientras que el francés Fanny-Estelle Posvite y el croata Karla Kulic tomaron ambas medallas de bronce.

Tres semanas después, el 27 de junio, Chayeb ganó una nueva medalla en el Abierto Europeo de Praga. Esta vez terminó tercero. Su curso se había detenido en la semifinal contra la mujer holandesa Xanne van Lijf, antes de una victoria contra Irene Caleo italiano en la lucha de bronce.

El judokate libanés también inició su serie de podios europeos el 28 de marzo. Había ganado la medalla de plata en la Copa de Europa de Dubrovnik, todavía entre los menos de 78 kg.

Su reciente récord incluye una medalla de plata en Dubrovnik, oro en Tallinn, bronce en Praga y ahora bronce en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya.

Esta regularidad es uno de los momentos más destacados de su temporada. Chayeb ya no está contento con una presencia en el circuito internacional. Ella logra llegar a las etapas finales y podios de varias competiciones.

Judo libanés celebra Medalist

En Japón, el Presidente de la Federación del Judo Libanés y sus sucursales, François Saadé, felicitó a Aqulina Chayeb por su medalla. En particular, elogió su nivel técnico y su combatividad durante la competencia.

El funcionario federal considera este bronce como una nueva etapa en el viaje de Judokate y un resultado importante para el judo libanés en la etapa asiática.

François Saadé Junior, director de la Federación Libanesa de Judo, también acompañó a Chayeb durante el concurso y transmitió sus instrucciones durante los combates. Describió su desempeño como particularmente fuerte y destacó la confianza del Líbano en el Tatami japonés.

Estas reacciones ocurrieron después de un día cuando el objetivo inmediato seguía siendo el podio. La victoria contra Wu Hongtao permitió a la delegación libanesa alcanzar este objetivo en una de las categorías más destacadas de mujeres.

A los 22 años, Chayeb todavía tiene un margen significativo de progresión. Su curso internacional se construyó gradualmente, primero en concursos juveniles y luego en el circuito superior.

Había ganado una medalla de bronce en el Campeonato de Cadetes Asia-Oceanía en 2021. En 2023 terminó tercero en el Campeonato de Asia Junior. Al año siguiente, había dado un nuevo paso en ganar dinero en el Campeonato Asiático Junior.

Su movimiento hacia el circuito superior se enfrentó a un nivel más alto, con participaciones en el Gran Premio, Grand Slams, Continental Championships y World Championships.

Los Angeles 2028 como meta

Después de su podio Nagoya, Aqulina Chayeb publicó una ambición que superó los Juegos Asiáticos. El libanés ahora busca una medalla en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

En sus declaraciones después de que las medallas fueran presentadas en Japón, dijo que estaba feliz de traer una nueva recompensa al Líbano en una disciplina que ha practicado desde su infancia.

El objetivo olímpico ahora estructura la continuación de su viaje. Los próximos dos años deben permitirle aumentar los enfrentamientos con los mejores ydokatos internacionales, acumular experiencia y progreso en la jerarquía mundial.

El reto sigue siendo importante. En la clasificación mundial publicada el 1 de octubre, Chayeb ocupó el puesto 67 entre los menores de 78 kg con 492 puntos. También se clasifica como menos de 70 kg debido a sus resultados anteriores en esta categoría.

Sin embargo, su evolución reciente muestra un cambio de dinámica entre los menos de 78 kg. Los resultados obtenidos en Dubrovnik, Tallinn, Praga y ahora Nagoya le dan referencias en esta nueva categoría.

La calificación olímpica seguirá un proceso a largo plazo. El calendario internacional, los puntos alcanzados en las competiciones reconocidas y la regularidad de los resultados desempeñarán un papel central en la construcción de su viaje a Los Ángeles.

Para el Líbano, cada torneo internacional tiene una doble importancia: lograr un resultado inmediato y acumular la experiencia necesaria contra los oponentes que podría encontrar durante los principales plazos internacionales.

De Nagoya a Bakú sin un descanso real

Aqulina Chayeb tendrá poco tiempo para saborear su bronce asiático. Ya figura en su programa un nuevo plazo importante.

La Federación Internacional del Judo anuncia su participación en el Campeonato Mundial de 2026 en Bakú, Azerbaiyán, cuyos eventos comienzan el4 de octubreEl Líbano debe estar representado por dos judokas, entre ellos Chayeb.

La cadena es particularmente rápida. Sólo unos días separan su lucha de bronce en Nagoya del evento mundial de Bakú. Por lo tanto, la recuperación física y el desplazamiento entre el Japón y Azerbaiyán serán uno de los parámetros a gestionar antes de que entre en la competencia.

El Campeonato Mundial es también una etapa de un nivel más alto. Ellos reúnen las principales referencias internacionales de cada categoría y ofrecen a Chayeb una nueva oportunidad para medir su progreso después de su podio asiático.

La medalla ganada el viernes le permite entrar en esta cita con un resultado importante unos días antes. Llega principalmente a Bakú después de una serie de podios que comenzaron en primavera y se extendieron durante el verano.

En Tallinn, había ganado. En Praga, estaba en el tercer paso del podio. En Nagoya, acaba de agregar una medalla asiática a esta serie.

El siguiente resultado se espera ahora en Bakú, donde se espera que Aqulina Chayeb regrese al circuito mundial en los próximos días antes de continuar un curso que quiere conducir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

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