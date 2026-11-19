El 19 de noviembre la Comisión Europea confirmó un ciberataque con herramientas de inteligencia artificial, detectado el 22 de octubre y confirmado el 26 de noviembre. La mayoría de las solicitudes suspendidas temporalmente han sido restauradas, pero la investigación está en curso. El portavoz no especifica los autores ni el papel exacto de la herramienta utilizada. Su declaración de datos se refiere al personal en su conjunto y no excluye ninguna fuga. El incidente debe distinguirse del que se reveló en marzo.

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La Comisión Europea confirmó hoy un ciberataque con herramientas de inteligencia artificial. Detectada el 22 de octubre y confirmada el 26 después de las comprobaciones iniciales, esta campaña sigue siendo investigada. Su portavoz Thomas Regnier no identificó públicamente a sus autores ni su extensión.

Solicitudes restauradas, investigación abierta

Varias solicitudes fueron desactivadas temporalmente como precaución. La mayoría ha sido restaurada. La Comisión mantendrá contacto con el CERT-EU y el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Ella no confirma que la campaña ha terminado.

Con respecto a los datos, la redacción oficial es limitada: en esta etapa no se ha detectado ninguna prueba de violación que afecta al personal de la Comisión en su conjunto. Esto no equivale a excluir ninguna fuga.

El papel preciso de la AI sigue siendo desconocido

El portavoz confirma el uso de una herramienta AI disponible públicamente, sin nombrarla. No especifica las transacciones que habría realizado. También afirma que no tiene conocimiento de una solicitud de rescate.

Por lo tanto, estas declaraciones no permiten que el ataque sea descrito como una operación totalmente autónoma. El uso de un instrumento, la asignación de una campaña y la evaluación de sus consecuencias son tres preguntas diferentes. No todos los registros públicos los resuelven.

Un archivo separado del ataque de marzo

Esta campaña no debe confundirse con el incidente que implica la infraestructura de acogida de la Comisión, revelado en marzo. En respuesta al Parlamento Europeo de fecha 23 de junio, la Vicepresidenta Ejecutiva Henna Virkkunen indicó que el otro ataque era un servicio de hospedaje en la nube. Mencionó 39 clientes internos y otras 18 entidades europeas involucradas.

Estos números describen el perímetro del archivo de marzo, no el del incidente detectado en octubre. No pueden utilizarse para cifrar la nueva campaña. Queda por determinar el alcance de las consecuencias.

Archivo fotográfico: Berlaymont, Bruselas. Jai79 / Pixabay, Libnanews fonds present since March 2019; date of shooting unknown. Vestido editorial Libnanews.

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