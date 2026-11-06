6 de noviembre de 2006: consultas políticas en el Líbano

On 6 November 2006, Nabih Berri opened consultations in Beirut to bring the main Lebanese political forces close together. Después de la guerra de verano, Hezbollah y sus aliados exigieron más peso del gobierno. La mayoría parlamentaria rechaza una minoría bloqueadora. El primer período de sesiones dio lugar a una tregua de los medios de comunicación, sin acuerdo sobre los escaños. Una revisión de este intento de compromiso, las normas constitucionales en el centro de la controversia, y las renuncias ministeriales después del 11 al 13 de noviembre.

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Este día en la historia del Líbano.

On 6 November 2006, Nabih Berri opened political consultations in Beirut in an attempt to resolve the government crisis. Casi tres meses después de la guerra entre Israel y Hezbolá, los líderes permanecen divididos en el reparto del poder. Su primera reunión dio lugar a una tregua mediática, sin acuerdo sobre la composición del gabinete de Fouad Siniora.

Consultas políticas en el Líbano después de la guerra

El Presidente de la Sala reúne a representantes de las principales fuerzas políticas en torno a un objetivo inmediato: evitar una nueva ruptura. Hezbollah y sus aliados están pidiendo un gobierno de unidad nacional que les dé más asientos. La mayoría parlamentaria, dominada por el campamento del 14 de marzo, se negó a renunciar a un poder bloqueador dentro del poder ejecutivo.

La reunión del lunes 6 de noviembre nos permitió reanudar los debates. Los participantes están de acuerdo en suspender sus campañas mediáticas recíprocas. Planean continuar las discusiones al día siguiente. Esta decisión reduce la confrontación verbal, pero no resuelve ningún desacuerdo sobre la asignación de cartera.

The meeting was held under strong military and police protection in central Beirut. Berri describe un ambiente positivo al final. La brecha entre la calma deseada y el compromiso previsto del Gobierno sigue siendo considerable.

Compartir escaños en el centro de la controversia

Desde julio de 2005, Fouad Siniora ha dirigido un gabinete de veinticuatro miembros. Hezbollah y el movimiento Amal ya tienen representantes allí. El Movimiento Patriótico Libre de Michel Aoun, aliado de Hezbolá, no participa. Por lo tanto, la solicitud de ampliación se refiere a varios componentes de la oposición, cuya situación en el gobierno difiere.

La mayoría está considerando la entrada de los ancianos. Por otra parte, se opone a una nueva división que permita a la oposición prevenir decisiones esenciales. Así pues, las negociaciones se refieren a las condiciones concretas para el funcionamiento del Consejo de Ministros, más allá de la mera presencia de cada parte.

Para Hezbollah y sus aliados, un gobierno unido debe fortalecer su participación en las decisiones nacionales. Siniora y sus partidarios defienden la capacidad del gabinete para gobernar. Estas posiciones se vuelven más difíciles de conciliar después de la guerra de verano, que exacerba las tensiones entre los campamentos políticos.

Lo que significa la minoría bloqueadora

La batalla de los escaños se explica por las normas constitucionales del Consejo de Ministros. El artículo 65 establece un quórum de dos tercios de sus miembros. Se prevé la búsqueda de consenso y luego una votación cuando no se pueda obtener.

Las decisiones ordinarias son tomadas por la mayoría del presente. Las cuestiones básicas requieren la aprobación de dos tercios de los miembros establecidos en el decreto de formación. Esta categoría incluye presupuesto, guerra y paz, acuerdos internacionales y derecho electoral.

Article 69 adds another rule: the government is considered to have resigned if it loses more than one third of its members. Por lo tanto, el umbral supera el tercio exacto. En un gabinete de veinticuatro ministros, nueve salidas pasarían este umbral, en comparación con ocho por un tercio.

La representación suficiente puede afectar así los votos, el quórum o la supervivencia de la firma. Es esta capacidad la que, en las negociaciones de noviembre, cubre la demanda de un bloqueo minoritario.

Medidas adoptadas antes del 6 de noviembre

Estas consultas no marcan el nacimiento del diálogo nacional de 2006. Nabih Berri ya había reunido catorce líderes el 2 de marzo. Las conversaciones de primavera incluyeron relaciones con Siria, armas palestinas y el tribunal propuesto para juzgar el asesinato de Rafic Hariri.

Entre las dos secuencias, la guerra de verano interrumpió las prioridades del país. La reconstrucción y el despliegue del ejército libanés y la FPNUL en el sur se acompaña de una fuerte polarización política. La cuestión de la autoridad del Estado sigue siendo fundamental. En noviembre se reflexionó directamente en una controversia sobre la composición del ejecutivo.

El tribunal internacional propuesto es también un reto importante para las instituciones. En esta etapa continúan los debates sobre su establecimiento. La sesión del 6 de noviembre no creó este tribunal ni un nuevo gobierno.

Una abertura seguida de una ruptura

El respiro obtenido en la primera reunión no dio lugar a un compromiso duradero. El 11 de noviembre, tras el fracaso de las consultas, los cinco ministros chiítas anunciaron su renuncia. On 13 November, Environment Minister Yacoub Sarraf, close to President Emile Lahoud, left the Cabinet.

Estas salidas abrieron un nuevo conflicto sobre la legitimidad del gobierno. La oposición y Lahoud impugnan la continuación de su actividad en ausencia de representación chií. Siniora mantiene el gabinete, apoyado por la mayoría parlamentaria, y no acepta formalmente renuncias.

El 6 de noviembre, este fue el primer día de un intento de compromiso, cuyo resultado inmediato se limitó a la calma de los medios de comunicación. Una semana después, el gobierno sigue reuniéndose, mientras que sus oponentes ahora cuestionan su legitimidad constitucional.

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