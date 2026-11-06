Dahr al-Baidar: el papel de las excepciones procesales

En el caso Dahr al-Baydar, las objeciones de defensa preceden a los interrogatorios anunciados el 17 de noviembre. El fiscal ‘s oficina da su opinión y el juez decide. El artículo 73, revisado en 2023, establece límites temporales para el cálculo de los cuales no requieren notificaciones de información pública disponible en este expediente judicial.

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En el caso de los explosivos Dahr al-Baydar, las excepciones procesales presentadas por la defensa preceden a los interrogatorios futuros. Se anunció una audiencia para el 17 de noviembre de 2026. Este paso requiere una opinión de la fiscalía militar y luego una decisión del juez Ghada Bou Alwan. This sequence concerns the regularity of prosecution and investigation. No hace posible, por sí solo, concluir que el acusado es culpable o inocente.

Los minutos de la audiencia del 5 de noviembre distinguen dos situaciones. Two men already detained were questioned. Para otros acusados, la defensa presentó una breve presentación de preguntas preliminares. Sus audiencias fueron pospuestas. Así pues, la continuación del caso depende también de las decisiones sobre el procedimiento, distintas del examen de los hechos denunciados.

Las excepciones procesales regulan el enjuiciamiento

El artículo 73 del Código de Procedimiento Penal del Líbano organiza esas objeciones. Permite al acusado, a su abogado sin la presencia de su cliente, y al fiscal levantarlos. El texto prevé su presentación sólo una vez, antes del examen, en las etapas de la investigación y el juicio que busca.

Las posibles razones abarcan varias cuestiones concretas. ¿Es el tribunal competente? ¿Se ha extinguido la acción pública por una razón prescrita por la ley? ¿Hay algún obstáculo para recibir o perseguir la fiscalía antes de considerar sus méritos? El texto también abarca los enjuiciamientos y fallos anteriores, la autoridad de res judicata y la nulidad de uno o más actos de investigación.

Estas categorías no tienen todas las mismas consecuencias. Rechazar la jurisdicción es preguntar si el juez adecuado está considerando el caso. Invocar la nulidad de un acto equivale a discutir las condiciones en que se realizó ese acto. Otra cuestión es la autoridad de una decisión anterior. Por consiguiente, el término « procedimiento » abarca las salvaguardias que pueden influir en la conducta de los procedimientos.

En el caso Dahr al-Baydar, el texto completo del memorando no es público en los documentos consultados. Por lo tanto, sería prematuro atribuir cada uno de estos argumentos a la defensa. Su presentación general explica el mecanismo jurídico, sin reconstituir conclusiones a las que el público no tiene acceso.

El fiscal da una opinión, el juez toma la decisión

La defensa expone sus objeciones. La Fiscalía General, que lleva a cabo actuaciones públicas, puede discutirlas y presentar su posición jurídica. El juez de instrucción decide entonces. La consulta con el fiscal no transforma su opinión en decisión y no le transfiere el poder del juez.

El marco militar tiene sus propias reglas. Los artículos 33 y 54 de la Ley de justicia militar se refieren al Código de Procedimiento Penal en que sus disposiciones especiales no las derogan. Por consiguiente, los dos textos deben leerse juntos, en lugar de someterse automáticamente a este caso cada etapa del procedimiento penal ordinario.

La distinción entre opinión y decisión aparece también en una decisión del Tribunal Militar Permanente de 15 de mayo de 2026. Los extractos publicados de esta decisión, en otro caso, indican que el propósito de consultar a la fiscalía es permitirle presentar sus opiniones. Esa consulta no equivale a buscar su acuerdo y no vincula al tribunal a su posición.

Este precedente no prejuzga el destino de las objeciones en el caso de los explosivos. Sólo arroja luz sobre la división de roles. Cada decisión depende de las pruebas efectivamente planteadas, los documentos producidos y las reglas aplicables.

Los plazos cambiaron desde diciembre 2023

Para entender el calendario, se debe utilizar la versión actual del artículo 73. La Ley No 321, de 22 de diciembre de 2023, enmendada. El Diario Oficial publicó esta reforma el 28 de diciembre de 2023. El viejo texto, que preveía una decisión dentro de una semana de presentación, ya no es suficiente para describir el procedimiento.

El nuevo artículo prevé dos semanas para que la fiscalía presente sus observaciones después de la notificación de las excepciones. A continuación, prevé una decisión del juez de instrucción dentro de las dos semanas siguientes a la presentación del caso por la fiscalía. El juez debe decidir antes de comenzar el examen, sin conceder la excepción al examen del fondo.

Estos plazos tienen puntos de partida separados. La fecha de una audiencia no revela la fecha exacta de notificación del breve o de la devolución del archivo. Sin estos elementos, no se puede calcular un plazo determinado para el caso Dahr al-Baydar. El 17 de noviembre es una fecha de audiencia anunciada, no prueba de que todas las cuestiones preliminares se resolverán finalmente ese día.

La reforma también regula las apelaciones y prevé una pena financiera para la persona cuyas excepciones parecen infundadas. Este mecanismo busca conciliar los derechos de la defensa con la debida conducta de la justicia. Su existencia hace imposible calificar anticipadamente el escrito presentado en este caso como una maniobra de demora.

Qué comprobar en el siguiente paso

La primera información prevista se refiere a la decisión sobre las objeciones. Su rechazo puede permitir una investigación adicional de conformidad con las normas aplicables. Su recepción puede cambiar este camino, hasta un grado que depende de la razón elegida. Una nulidad de un acto particular no se confunde automáticamente con la anulación de todo el caso.

Entonces será necesario comprobar la conducta de los interrogatorios anunciados y cualquier apelación. La información pública disponible no da el contenido completo de las observaciones de la fiscalía ni una decisión razonada sobre las excepciones. Por lo tanto, no permiten anunciar una remisión a un tribunal de sentencia ni un resultado final.

The accused remain presumed innocent. Para el seguimiento inmediato, el nombramiento anunciado permanece el 17 de noviembre, con sujeción a las decisiones de procedimiento y las notificaciones necesarias.

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