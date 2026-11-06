Tebnine, una casa de chicas debilitada por la guerra

En Tebnine, decenas de niñas continúan su educación en un hogar parcialmente reparado después del bombardeo. Los equipos mantienen la recepción a pesar de las interrupciones, las habitaciones inutilizables y los recursos limitados. Los informes recientes describen la asistencia material proporcionada por las tropas de la FPNUL. El fin del mandato operacional, programado para el 31 de diciembre de 2026, antes de una retirada gradual, está suscitando preocupación por la continuidad de ese apoyo. La institución busca relés para preservar la vida cotidiana de los residentes y continuar el trabajo.

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En Tebnine, el sur del Líbano, decenas de niñas viven en un hogar todavía marcado por bombardeos. Un informe de agencia publicado el 5 de noviembre de 2026 describe su educación y sus proyectos, a pesar de los daños y la inseguridad. Otras pruebas recientes muestran la fragilidad del mantenimiento de esta vida cotidiana.

En Tebnine, escuela a pesar de los daños

El hogar alberga a niños privados de uno o ambos padres, pero también a niñas cuyas familias no pueden proporcionar atención. Proporciona los uniformes, maletines y comidas necesarios para la escuela. Los más grandes también están realizando estudios.

En los testimonios reunidos por una agencia internacional, una niña de 13 años recuerda su deseo de estudiar medicina. Una mujer de 19 años está recibiendo formación en decoración interior. Estos proyectos siguen vinculados a la posibilidad de vivir y estudiar en un entorno más seguro.

Siempre habitaciones inutilizables

En 2024, los niños abandonaron la zona antes de una huelga israelí en un edificio cercano causaron graves daños en el hogar. El trabajo sólo pudo recuperar parte del espacio. La planta superior, donde se ubicaban los dormitorios, permanece degradada.

Un informe separado publicado el 2 de noviembre describe ventanas rotas, camas dañadas y objetos dejados en las habitaciones. Se organizaron algunas habitaciones en el nivel inferior para dar cabida a los residentes. El edificio todavía no tiene toda su capacidad de alojamiento.

Según el personal entrevistado, las explosiones también perturban las noches. Algunos niños se despiertan y se preparan para irse, temiendo otra evacuación. En los días más difíciles, la falta de sueño les impide enviarlos a la escuela. Los paseos al aire libre y los juegos también dependen de las condiciones de seguridad.

Estas cuentas describen un diario discontinuo: las comidas, las clases y las actividades se reanudarán, y luego los sonidos de la guerra los interrumpen. Volver a la casa no significa que los niños hayan regresado a condiciones de vida estables.

Asistencia del personal de mantenimiento de la paz y cuestiones de sucesión

Otro informe, elaborado el 27 de octubre, documenta el apoyo de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano. La FPNUL proporcionó camas militares. Soldados, en particular irlandeses y malasios, participaron en la rehabilitación de los locales. Estas ayudas materiales permitieron reabrir parte del edificio.

Los líderes del hogar están preocupados por el futuro de este apoyo. Las necesidades incluyen alimentos, ropa, medicina y educación. Las reparaciones también requieren recursos que la institución lucha por reunir.

El calendario de la FPNUL merece aclaraciones. La resolución 2790 prevé la terminación de su mandato operacional el 31 de diciembre de 2026. La retirada debe proceder gradualmente dentro de un año. Por lo tanto, no es la salida simultánea de todas las tropas a finales de diciembre.

Sin embargo, este calendario no garantiza el mantenimiento de cada donación o proyecto local. El apoyo a domicilio depende del apoyo concreto, mientras que la misión se prepara para su reducción. Para los equipos de Tebnine, la búsqueda de relés debe ayudar a preservar la recepción de las niñas y continuar el trabajo en las salas aún inutilizables.

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