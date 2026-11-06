3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

6 de noviembre: Líbano del Sur, Irán, Ucrania y empleo americano

El periódico Libnanews del 6 de noviembre de 2026, 18h en Beirut.

En resumen: operaciones reportadas en el sur del Líbano, electricidad y agua, mediación de Qatar-Irán-Estados Unidos, la muerte de un marinero de MT Velos, interceptaciones anunciadas en Arabia Saudita, diplomacia sobre Ucrania y cifras de empleo estadounidenses.

Las declaraciones se asignan. La causa de la explosión de MT Velos sigue siendo presentada como suposición por el gerente. El registro de salud libanés fue detenido el 5 de noviembre a las 14.00 horas, no el día del periódico.

Information: NNA/QNA, Lebanese Ministry of Health, EDL, Beirut and Mount Lebanon Water Establishment, Reuters, BLS. Encuentre detalles y actualizaciones sobre https://libnanews.com/

Archivo de imágenes reportadas, no reconstrucción de los eventos del día.

Fotos enteros, simplemente tamaño:

• Deir Mimas (2019), Prodrummer619, CC BY-SA 4.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deir Mimas.jpg

• Zuk (2009), Evilscaught, CC BY 3.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Power Plant of Jonieh… – panoramio.jpg

• Doha (2023), Zairon, CC BY 4.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doha Skyline 01.jpg

• Ilustración de petróleo (2019), Shipspotter Stahl, CC BY-SA 4.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oil Armario.jpg

• Kirill Dmitriev (2018), Council.gov.ru, CC BY 4.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kirill Dmitriev 2018.jpg

Licencias: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ · https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ · https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Vea el vídeo original en YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews