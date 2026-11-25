El Knesset aprobó el texto por 65 votos a 50. Todavía debe examinarse en el comité parlamentario antes de la primera lectura.

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El Knesset aprobó el miércoles 25 de noviembre, por 65 votos contra 50, el proyecto de ley de Orit Farkash-Hacohen para establecer una comisión estatal de investigación sobre el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 y la subsiguiente guerra. Esta votación preliminar de lectura remite el texto al Comité de Organización, que designará al comité parlamentario responsable de prepararlo para su primera lectura.

Un mandato que data de la guerra de 2014

El texto prevé cinco miembros y un informe provisional dentro de un año del anuncio del establecimiento de la Comisión. Su mandato comenzaría el 26 de agosto de 2014, al final de la guerra de Gaza ese verano, y terminaría el 26 de enero de 2026, con el regreso de los restos del último rehén. El período abarca así las decisiones que precedieron al ataque el 7 de octubre y luego la conducción de la guerra. El proyecto proporciona siete millones de shekels para el presupuesto inicial y prevé ponerlo a disposición de la administración de los tribunales.

Las razones del texto también se refieren a la consideración de la conducta de las operaciones en presencia de civiles y las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional. Representantes de la coalición saliente se opusieron durante el debate preparatorio el 24 de noviembre, creyendo que este perímetro permitiría investigar a soldados israelíes. Farkash-Hacohen defendió un mandato que abarcaba los acontecimientos del 7 de octubre y las decisiones que lo llevaron.

Dos proyectos separados, dos designaciones

La propuesta se refiere esencialmente a la ley israelí sobre las comisiones de investigación. En virtud del régimen ordinario de una comisión de Estado, el Presidente del Tribunal Supremo nombrará a sus miembros. El texto del verano pasado por Ariel Kallner de Likud preveía reglas especiales de designación para una comisión « nacional y estatal ». Había pasado la primera lectura en julio. El voto del miércoles se refiere a la propuesta de Farkash-Hacohen, presentada en la nueva legislatura y apoyada por el bloque de Gadi Eisenkot.

El Knesset en 2005, archivo fotográfico de Joshua Paquin, perspectiva corregida por Berthold Werner. Visual enmarcado y titulado por Libnanews.Imagen originallicenciadoCC BY 2.0.

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