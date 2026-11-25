En Hama y Tartous, funcionarios agrícolas anuncian la distribución de semillas a 66.000 libras sirias por tonelada. Autorizaciones y superficies determinan el acceso. El precio subvencionado no cubre todos los gastos, y la cuota de recogida de 2026 no garantiza los ingresos de la próxima cosecha.

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La distribución de semillas de trigo para la temporada 2026-2027 comenzó en las provincias de Hama y Tartous, a un precio anunciado de 66.000 libras sirias por tonelada. Las declaraciones de los funcionarios locales celebradas los días 15 y 16 de noviembre especifican las condiciones para el acceso a este apoyo. No constituyen un balance nacional de las entregas ni una garantía sobre la rentabilidad de la próxima cosecha.

Semillas distribuidas según permisos agrícolas

En Hama, el director de la filial de la Institución General de Multiplicación de Semillas, Waddah al-Hammoud, anunció el inicio de las ventas el 15 de noviembre. Afirma que se basan en autorizaciones emitidas por la Dirección de Agricultura. Las variedades propuestas deben corresponder al mapa varietal establecido por la investigación agrícola. Por lo tanto, la elección no se limita a comprar una cantidad uniforme de trigo, independientemente de la tierra.

En Tartous, el director de agricultura, Mohammad Ahmad, describió el 16 de noviembre un dispositivo teniendo en cuenta la superficie permitida. Su declaración, publicada el 17 de noviembre, prevé una autorización certificada por los servicios agrícolas. Para tenencias de menos de diez dunums, menciona una compra sobre la presentación del documento de identificación, capped a 250 kilogramos. This clarification concerns the procedure presented to Tartous; No debe extenderse automáticamente a todas las provincias.

El jefe de las afirmaciones Tartasas de que las cantidades disponibles son suficientes y que las adiciones pueden provenir de otras ramas. Coloca las ventas en el año anterior en alrededor de 500 toneladas y está considerando un nivel comparable este año. Sin embargo, un pronóstico no es una cantidad ya distribuida. Asimismo, su evaluación de las existencias no equivale a un control independiente de cada punto de venta.

Lo que el precio subvencionado financia

El arancel de 66.000 libras sigue la decisión del Ministro de Agricultura, Bassel al-Soueidan, anunciada el 8 de noviembre. El Fondo de Apoyo a la Producción Agrícola debe cubrir la diferencia entre el costo de la semilla y el precio cobrado a los agricultores. La decisión notificada no indica esta diferencia por tonelada ni la cantidad total movilizada.

Por consiguiente, el mecanismo entraña una aportación. No constituye un pago que cubre todos los gastos de una tenencia. Para evaluar el esfuerzo financiero restante, debemos añadir los otros elementos del ciclo agrícola: preparación del suelo, fertilización, energía, riego cuando sea necesario, y luego cosecha y transporte. Los anuncios de distribución no asumen la propiedad.

No compare las semillas con el precio de la colección solo

Otro punto de referencia oficial es la cosecha 2026, no las semillas actuales. El 16 de mayo, el Ministerio de Economía e Industria había fijado el precio de compra de trigo durum de primera calidad en bolsas a 46.000 nuevas libras sirias por tonelada. Esta definición precisa del producto prohíbe que sea un arancel universal para todos los trigos.

El Decreto presidencial No. 120, de 21 de mayo, añadió una bonificación de 9.000 libras nuevas por tonelada entregada por el agricultor al Instituto Sirio de Hierro. Para la reunión del producto el arancel básico citado, la adición alcanza así 55.000 libras. El decreto remite los procedimientos de ejecución a una decisión del Ministro de Economía.

Una tonelada sembrada y una tonelada cosechada no ocupan el mismo lugar en una cuenta agrícola: el rendimiento y la cantidad de semilla necesita cambiar el resultado. Los anuncios de noviembre hablan de libros sirios, mientras que los textos de mayo especifican « nuevos libros ». Sin mayor precisión monetaria en la decisión consultada sobre semillas, no se mantiene ninguna diferencia porcentual entre las dos escalas.

Por último, el precio de compra de la cosecha 2026 no garantiza el precio del grano que se producirá después de la siembra en 2026-2027. Las distribuciones anunciadas proporcionan información sobre el acceso a semillas ahora. No son suficientes para establecer los ingresos futuros de los operadores.

Imagen del trigo, sin ubicación siria establecida. Fecha de disparo indocumentado; archivo publicado en marzo de 2022. Rehan Verma / Pexels, fondo Libnanews.

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