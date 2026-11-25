A finales de septiembre, Beirut manejaba 699.465 TEUs, un 5.42%. El transporte aumentó en un 31,49%, mientras que las importaciones containerizzate para el mercado libanés y las exportaciones de contenedores completos disminuyeron.

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El puerto de Beirut manejaba 699.465 equivalentes de 20 pies (TEUs) entre enero y septiembre de 2026, un aumento del 5,42% respecto al año anterior. Este aumento se debe totalmente a la transferencia del 31,49%. Al mismo tiempo, los volúmenes de contenedores no transbordos disminuyeron en un 2,05%, el tonelaje de carga disminuyó en un 10,7% y los puertos de llamada disminuyeron en un 9,3%.

El transbordo representa casi el 28% del volumen

En nueve meses, los contenedores transferidos de un buque a otro en Beirut representaban 194.474 TEU, en comparación con 147.905 en el mismo período de 2025. Estas transacciones no implican que las mercancías sean importadas o exportadas desde el Líbano. Su participación aumentó del 22,3% al 27,8% del tráfico containerizzato. El TEU mide el volumen de manipulación en contenedores equivalentes de 20 pies, no el peso o el valor de las mercancías.

El aumento de 46.569 TEUs en el trasbordo más que compensa la disminución de 10.581 TEUs fuera del transbordo, de 515.572 a 504.991. La ganancia neta de la terminal es por lo tanto 35.988 TEUs. Sin el aumento de las conexiones entre buques, el tráfico total de contenedores habría disminuido en lugar de aumentar.

Contenedores destinados a la disminución del mercado libanés

Los detalles de las estadísticas portuarias presentadas el 25 de noviembre por Elie Zakhour, ex Presidente de la Cámara Internacional de Navegación de Beirut, confirman que la retirada afecta a ambas partes del comercio con el mercado libanés. Containers imported for local consumption totaled 229,298 TEUs, compared to 244,774 a year earlier, a decrease of 6.3%. Los contenedores completos exportados con productos libaneses aumentaron de 54.496 a 47.199 TEUs, menos 13,4%. Estas dos series por sí solas no abarcan todo el tráfico no transbordo y no miden el valor de las importaciones o exportaciones.

Se manejaron todos los modos de carga combinados, 4.259 millones de toneladas de mercancías, en comparación con 4.772 millones al año anterior. El puerto recibió 952 buques en comparación con 1.050. Por el contrario, el número de vehículos importados o reexportados por mar aumentó ligeramente, de 51 215 a 51 729, según la misma encuesta. Por consiguiente, no existe un movimiento uniforme entre las categorías de flete.

Un papel regional reforzado pero concentrado

Según el conteo presentado por Élie Zakhour, el grupo CMA CGM representó 159.028 TEUs para el trasbordo, o alrededor del 82% de esta actividad en Beirut durante el período. Sus terminales subsidiarias de CMA operan la terminal de contenedores como parte de una concesión de diez años que comenzó en marzo de 2022. El aumento muestra que Beirut ha tomado más espacio como un puerto de llamada de conexión; La concentración de flujos también significa que la evolución de los volúmenes depende en gran medida de las rotaciones de un solo grupo.

Cubierta: el puerto de Beirut en septiembre de 2003, foto de Ismail Küpeli, enmarcado y vestido por Libnanews. Imagen original licenciado CC BY 2.0.

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