La familia del joyero, secuestrada el 19 de octubre en Al-Suqaylabiyah, dijo que sus secuestradores exigían 120 kilos de oro. No se establece la fecha del tiroteo.

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Más de un mes después de su secuestro en Al-Suqaylabiyah, en la parte occidental de la provincia siria de Hama, el joyero Maher Sankari aparece en un nuevo vídeo que se informó el miércoles 25 de noviembre. Su familia ya había indicado que los secuestradores exigían 120 kilos de oro. No se pudo establecer la fecha de grabación del vídeo.

Family reported abduction to authorities

Maher Sankari, de 38 años, fue secuestrado el 19 de octubre. Algunos parientes colocan el secuestro delante de su casa, en esta ciudad mayoritaria cristiana. They stated that they had handed over the elements they had at their disposal to the security services and asked the Syrian authorities to take action to obtain his release. Al 25 de noviembre no se encontró ningún anuncio oficial de liberación o arresto en este caso.

Dos rallyes en Al-Suqaylabiyah

El 15 de noviembre, la gente se reunió frente a la Catedral de San Pedro para exigir su liberación. El 18 de noviembre, una marcha de vela reunió a residentes que también solicitaron el regreso de otras personas secuestradas y una mejor protección de los civiles.

En un comunicado conjunto del 17 de noviembre, los patriarcas John X, Ignace Aphrem II y Joseph Absi citaron el caso del joyero y pidieron a las autoridades que investigaran los secuestros y publicaran los resultados. El texto también menciona un ataque contra el arzobispo griego-melkite de Homs, Jean Abdo Arbach. La identidad de los secuestradores de Maher Sankari y un posible motivo denominativo no se han establecido.

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